El último adiós a Piero: lo despidieron cantando “Mi viejo”

El último adiós a Piero

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Eran cerca de las 20 en la casa velatoria de la zona de Belgrano, cuando familiares y amigos, encabezados por su hijo, Juan de Benedictis, rodearon el cajón con los restos mortales de Piero y comenzaron a cantar “Mi viejo”, acaso el tema más popular del cantante. Sonaban las últimas notas de una guitarra cuando Juan, mirando al cielo, tiró un beso y saludó con su mano en alto: era su último adiós a su padre.

La ceremonia privada se realizó luego de la muerte del artista, ocurrida durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, a los 81 años. Allegados, colegas y seguidores se acercaron a la sede de O’Higgins 2842 para acompañar a la familia en las últimas horas antes del traslado de los restos.

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Poco antes, entre quienes estuvieron presentes se encontraba Ámbar de Benedictis, nieta del cantante e hija de Juana Viale. La joven, de 23 años, permaneció junto a sus familiares durante el encuentro. En las imágenes difundidas desde el lugar se la vio con un canguro gris con capucha y una campera beige.

La casa velatoria, en la zona de Belgrano (RSFotos)

Ambar, a la salida del velorio de su abuelo, Piero (RSFotos)

Detrás de la canción hay una historia: la letra pertenecía al poeta y amigo del cantante, José Tcherkaski; Piero compuso la música y le dio la interpretación que fijó el tema en la memoria popular. El resultado fue una canción construida desde la mirada de un hijo hacia un padre envejecido, con imágenes cotidianas y una voz narrativa que evita el discurso solemne. Allí aparece un hombre que camina despacio, que carga una tristeza acumulada y que pertenece a una época distinta de la de su hijo.

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El clásico "Mi viejo" es coautoría suya junto al poeta José Tcherkaski

Marcela Tinayre recordó el vínculo de Piero con su nieta Ámbar

La conductora Marcela Tinayre expresó sus condolencias a través de las redes sociales con una foto del músico. “Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero. Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”, escribió.

La despedida puso nuevamente en primer plano la relación que Ámbar mantenía con su abuelo. La música ocupó un espacio relevante en ese vínculo desde que ella era chica, según había contado el propio Piero en una entrevista de 2018.

El posteo de Marcela Tinayre en su cuenta de Instagram.

“Sinfonía inconclusa en la mar” tuvo un significado familiar

En aquella conversación, el autor se refirió a sus nietas y explicó que “Sinfonía inconclusa en la mar” tenía un valor especial para Ámbar. El álbum figura entre los trabajos más recordados de su discografía y fue compuesto en un período complejo de su vida.

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La canción que dio nombre al disco fue la única escrita por Piero para ese material, mientras que las demás piezas correspondieron a Alejandro Mayol. Con el tiempo, esas obras quedaron asociadas a escenas de la intimidad familiar, además de su circulación pública.

Uno de esos recuerdos se remonta a la etapa escolar de Ámbar en un colegio francés. La institución propuso a los alumnos preparar una presentación artística junto a un familiar y la joven eligió la música.

Piero cantó junto a sus nietas en el colegio de Ámbar

Ámbar invitó a su abuelo a participar de aquella actividad y Piero aceptó. El cantante llegó al colegio acompañado por Juan y dos de sus nietas; los cuatro subieron al escenario para interpretar una canción frente a alumnos y docentes.

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La escena mostró cómo el repertorio del músico trascendía los escenarios y las grabaciones para formar parte de encuentros cotidianos con sus hijos y nietos. Este jueves, ese lazo volvió a quedar reflejado en el velatorio, marcado por el canto de “Mi viejo” y la presencia de distintas generaciones de la familia.

El cortejo fúnebre partirá el viernes a las 11 hacia el Cementerio de la Recoleta, donde se realizará el entierro del artista.