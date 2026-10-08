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La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: las duras críticas que recibió

El matrimonio del delantero y la empresaria está oficialmente disuelto y la actriz, actual pareja del futbolista, decidió festejar el fallo de la justicia de Milán

La actriz compartió un video en sus redes sociales a modo de festejo por la sentencia que dio la justicia italiana (Video: Instagram)
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El matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi finalmente fue disuelto por la Justicia de Italia a dos años de haber comenzado el proceso en uno de los tribunales de la ciudad de Milán, donde la pareja residió durante años. El delantero compartió un comunicado en el que daba a conocer la noticia y aseguraba que tenía algo por lo que brindar, sin embargo, esto quedó rezagado luego de que Eugenia “la China” Suárez decidiera compartir un video celebrando el fallo, lo que generó revuelo y críticas en redes.

Cabe recordar que el vínculo entre Suárez e Icardi se remonta a octubre de 2021, cuando se hizo pública la infidelidad del delantero con la actriz en París, episodio que desencadenó el famoso Wandagate, la primera separación de la pareja. Desde entonces, la ruptura definitiva entre el futbolista y la empresaria derivó en un extenso proceso legal que concluyó con el fallo emitido por los tribunales italianos.

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La actriz compartió en su feed un video bailando al ritmo de COMPA COLETO (uy_como), de Aria Vega, en el living de la vivienda conocida como “la casa de los sueños”, la propiedad que el delantero adquirió para su recuperación tras una lesión de rodilla. Sobre la imagen, Suárez escribió: “Cuando miras a tu novio”, acompañado de un emoji que babea. En el pie de la publicación añadió: “Todo el día con esta canción”.

Captura de pantalla de Instagram que muestra a una mujer con chaqueta negra y pantalón de mezclilla junto a textos superpuestos
La actriz Eugenia China Suárez difunde un video en su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado a su pareja.

En sus historias, la actriz replicó el mismo video y sumó un mensaje más directo: “Hoy es un buen día”. La frase no dejó lugar a interpretaciones: la resolución judicial que pone fin al matrimonio entre Icardi y Nara era una noticia celebrada por la actual pareja del futbolista.

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La letra que eligió la actriz para acompañar su celebración pertenece a COMPA COLETO (uy_como): “Uy, ¿cómo fue que Dios te hizo tan mirable?. Yo te miré y uyyy, quedé tiesa. Me cruzaste cable y después dije ‘ay, bebé, echa pa’ acá de una vez’. Ay, bebé, pégate a mi mini mini, ráyamela solo pa’ ver”.

A diferencia de otras publicaciones, la actriz de En el barro optó esta vez por dejar los comentarios habilitados, y la sección se colmó de mensajes críticos. “¿Se festeja?”; “Ella jura que todas queremos un novio como Icardi”; “Ahora puede decir ‘mi novio’, porque antes era el amante”; “De todas las Hadas, siempre serás una necesit-Hada”; “Hasta los cuernos aguanta para quedar bien acomodada”; “Mientras ella festeja que se divorció el macho, la otra factura”, fueron algunos de los mensajes que acumuló la publicación. Entre las críticas también apareció un sector de seguidores que celebró la noticia junto a la actriz y destacó su físico.

Captura de pantalla de una publicación en Instagram de Mauro Icardi con un texto largo sobre una sentencia oficial de divorcio
El comunicado que publicó Icardi oficializando su divorcio con Wanda (Instagram)

El propio Icardi fue quien difundió la sentencia a través de una historia de Instagram, con una síntesis punto por punto de los fundamentos del tribunal. “Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, escribió el futbolista. “También rechazó su pedido de pensión por divorcio”, agregó.

La sentencia fue categórica en ese punto. “El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, detalló Icardi en su publicación. El texto del fallo lo expresa en estos términos: “Wanda Nara alegó haber sido obligada, tras el matrimonio, a sacrificar su carrera artística —ya iniciada— por las exigencias de la vida familiar y de sus dos hijas menores. Este argumento no fue probado. Por el contrario, se considera que la notoriedad de Nara derivó precisamente del matrimonio con Icardi, jugador y capitán del Inter, y por tanto muy reconocido en Italia”. Sobre esa base, el tribunal descartó también el reconocimiento de una pensión con función compensatoria.

Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, cerró el delantero en su publicación. Hasta el momento, Wanda no reaccionó a la noticia puesto que se encuentra en las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality culinario que conduce en la pantalla de Telefe, y en la presentación de su primera película ¿Querés ser mi hijo?

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