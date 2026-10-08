El FIC.UBA cerró su cuarta edición anunciando sus ganadores y con más de 40 mil espectadores

El Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires convocó a más de 40 mil personas en su cuarta edición. El decano de la FADU, Carlos Venancio, participó de la apertura de la ceremonia (Crédito: FIC.UBA)

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El Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA) cerró su cuarta edición con una ceremonia que reunió a estudiantes, graduados, realizadores, docentes y referentes de la comunidad audiovisual en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). El festival, que se desarrolló durante ocho días en distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires, convocó a más de 40.000 personas a lo largo de su programación y culminó con la entrega de premios en sus cinco competencias oficiales.

La ceremonia de cierre comenzó con las palabras del conductor Joaquín Castro, alumno de la FADU, quien remarcó el crecimiento del festival durante sus cuatro años de existencia y su rol como punto de encuentro entre distintas disciplinas de la Universidad. A continuación, el decano de la FADU, Carlos Venancio, se refirió al festival y al cine como espacios de encuentro, reflexión y diálogo, en lo que describió como un contexto complejo para la Universidad, el cine y la cultura en general.

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Joaquín Castro condujo la gala de premiación de la cuarta edición del festival

El director general del FIC.UBA, Ricardo Alfonsín (h.), también tomó la palabra durante el acto. “Lo logramos: cuarto festival y salas llenas. Es emocionante ver cómo crece este encuentro”, expresó, y agradeció a la comunidad universitaria, a los artistas y a los jurados que participaron de esta edición. “Su participación y el entusiasmo del público hacen que este festival siga creciendo”, agregó.

Ricardo Alfonsín (h.), director general del FIC.UBA, destacó el crecimiento del festival en sus cuatro ediciones

Durante la ceremonia se presentaron además las dos becas que surgen del acuerdo entre el festival y Disney, que destinará 170 millones de pesos a proyectos de la comunidad estudiantil de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. Daniel Burman, líder de Contenido Original de Disney+ para América Latina de The Walt Disney Company Latin America, celebró el vínculo entre los nuevos talentos y la industria: “Muchas gracias a la Universidad por darle esta oportunidad a Disney, y poder conectar y estar más cerca de todos los talentos, no solo los que se vienen, sino los que ya están”.

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Daniel Burman presentó el acuerdo entre Disney y la Universidad de Buenos Aires

En la Competencia Internacional de Largometrajes, el jurado integrado por Daniel Rosenfeld, Diego Cagide, Filippo Fabbri, María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría y Mónica Acosta otorgó menciones especiales a Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat; La noche de la infancia, de Xisi Sofia Ye Chen; y La hija cóndor, de Álvaro Olmos Torrico. El Premio al Mejor Largometraje Internacional FIC.UBA 2026 fue para Shana, de Lila Pinell.

En la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes, con jurado compuesto por Luiz Gonzaga Lopes, Mon Ross y Paula Zupnik, el premio mayor recayó en Los caminos de María, de Gabriel Coêlho. En el marco de la alianza que el FIC.UBA mantiene con Ibershorts y el Festival de Málaga, dos cortometrajes fueron seleccionados para participar de la Competencia de Cortos Iberoamericanos en esa cita española: Lo que fue nuestro hogar, de Angelo Lobos, y Decaer, de Juan Camilo González. El Premio Distribución Festhome al Mejor Cortometraje Argentino fue para Puertas abiertas, de Iván Bustinduy, que accederá a un año de distribución internacional a través de Festhome.com con las tasas de inscripción incluidas. También se entregó una mención especial al cortometraje Todo es amor, realizado por el Colectivo Audiovisual Nodocente APUBA.

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El convenio con Disney destinará 170 millones de pesos a proyectos de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido (Crédito: FIC.UBA)

En la Competencia de Cortometrajes UBA, cuyo jurado estuvo integrado por Cecilia Mascetti, Michelle Jacques-Toriglia, Verónica Vitullo y Ricardo Alfonsín, el Premio a la Mejor Dirección fue para Larga vida a Kong, de Gaspar Merkin Saavedra, que incluye una participación en el programa de formación BIFF Bang del Bogotá International Film Festival. El Premio al Mejor Cortometraje UBA 2026 fue para Condenados, de Segundo Pruden, que suma una participación en el programa Campus Málaga Talent del Festival de Málaga y el premio Indi Gandhi, consistente en una semana de equipamiento gratuito de cámara y luces. El jurado también otorgó menciones especiales a PIM, PUM, ¡PAM!, de Mora Albamonte, y La hora de la siesta, de Almendra Groppo Trupia.

El FIC.UBA 2026 combinó competencias, homenajes y actividades de formación en cinco sedes porteñas

La cuarta edición incorporó además dos competencias destinadas a producciones de graduados y graduadas de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido. En la Competencia de Largometrajes Graduados DIS, con jurado integrado por Damián Zantleifer, Julieta Vitullo y Lara Decuzzi, el premio mayor fue para Los vencedores, de Pablo Aparo, con menciones especiales para Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira, y López, el hombre que desapareció dos veces, de Jorge Leandro Colás. En la Competencia de Cortometrajes Graduados DIS, el premio fue para Escena final, de Diego Kompel, con menciones especiales para Patas arriba, de Paulina Jensen y Vanesa Martin, y Los deudos, de Pablo Marino.

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Con la entrega de los últimos premios y la foto final junto a los docentes de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, concluyó la cuarta edición del FIC.UBA. Durante los ocho días de programación, el festival combinó competencias, estrenos, retrospectivas, homenajes, focos temáticos, encuentros y actividades de formación en distintas sedes porteñas, entre ellas la FADU-UBA, el Cine Cosmos, el Cine Arte Cacodelphia, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Sala Leopoldo Lugones.

Estudiantes, docentes y realizadores colmaron el auditorio durante la premiación final

Entre los momentos destacados de esta edición figuró la apertura en el Cine Cosmos con La libertad doble, de Lisandro Alonso, quien también compartió un seminario con estudiantes y público en la FADU. En el marco del festival, la Universidad de Buenos Aires distinguió a Lita Stantic y Félix “Chango” Monti con el título de Doctor Honoris Causa por sus aportes al cine y a la cultura argentina. La programación también incluyó una retrospectiva del cineasta francés Léos Carax, con títulos como Los amantes del Pont Neuf, un foco dedicado al maestro japonés Yasujirō Ozu y un homenaje al joven director Lucas Vignale, que reunió a familiares, amigos y colegas en una sala colmada.

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A lo largo de sus cuatro ediciones, el FIC.UBA se consolidó como un espacio de encuentro entre la Universidad, el cine y la comunidad audiovisual, que combina exhibición, formación, intercambio y oportunidades concretas para estudiantes, graduados y nuevos realizadores.

Fotos: FIC.UBA