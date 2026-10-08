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Barby Franco contó la mentira que le dijo a Fernando Burlando cuando se conocieron: “Tenía miedo que no me diera bola”

Tras 15 años de relación y con una hija en común, la modelo descubrió el secreto que mantuvo ante el abogado durante los primeros años de su vínculo

Barby Franco reveló por qué le mintió a Fernando Burlando sobre su edad al comienzo de su relación
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Tras 15 años de relación y con una hija en común, Barby Franco reveló la mentira que le dijo a Fernando Burlando al comienzo de su vínculo y que sostuvo durante tres años. La modelo contó que, cuando se conocieron, tenía 21 años, pero le aseguró al abogado que tenía 27 porque estaba convencida de que, de otra forma, él no se interesaría en ella.

La confesión se produjo durante una charla con Celeste Muriega y Christian Sancho. “¿Es verdad que cuando conociste a Burlando le mentiste con la edad por miedo a que no te dé bola?”, le preguntó Muriega. Franco se rio y Sancho afirmó: “Confirma todo”.

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La conductora profundizó: “Pero pará, ¿cuántos tenías y cuántos le dijiste que tenías?”. Franco explicó: “Yo real tenía veintiuno. Le dije que tenía veintisiete porque claro, el tipo nunca me iba a dar bola. Delfi más o menos está ahí como la edad mía, la más grande también. Digo, si le digo veintiuno, este chabón no me da bola”.

Muriega le recordó que ya era mayor de edad, pero la pareja de Burlando sostuvo que la diferencia generacional era el motivo de su decisión. “Sí, pero bueno, imaginate un tipo de cuarenta y cinco, cuarenta y cuatro tenía en ese momento, decirle: ‘Hola, tengo veintiuno’. No me iba a dar bola, pero ni en pedo. Tenía que ser sí o sí un poquito más grande que la hija”.

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Barbi Franco y Fernando Burlando hablaron sobre la posibilidad de casarse

Cuando le consultaron si el abogado le creyó, Franco detalló cómo consiguió sostener la versión. “Y ahí me creyó, medio que dos años medio que se la sostuve. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando supuestamente iba a cumplir treinta, me dice: ‘Ay, cumplís treinta’. Yo por adentro: ‘Sí, cumplo treinta’”.

La mentira quedó expuesta por una torta que llevó su madre. “¿Qué hace? Mi mamá cae con una torta toda inocente, mi mamá. Con la velita de veintitrés. Burlando me mira a mí, yo la miro a mi mamá, mi mamá me mira como diciendo... Nada, me dice: «¿Cumplís veintitrés?». Digo: «Sí, cumplo veintitrés». Nada, decepcionado, total”, relató.

“Pará, todo esto, ¿cuánto se la sostuviste la mentira?”, quiso saber Muriega. La modelo respondió: “Y dos, tres años, porque... Pero qué pasa, tema viajes hizo y lo pasaba por una agencia, ni veía mi documento. Como que: ‘Ah, llamá a tal de... Bueno, dale’. Yo un miedo de que vea el número de documento. Mi mamá me cagó toda”.

Ante la consulta por la reacción de Fernando Burlando cuando supo la verdad, Franco recordó que el episodio derivó en una discusión. “Y estuvo medio ahí en... Yo como una, dos semanas peleando. Le digo: ‘Bueno, ya fue, lo mío’. Yo con Burlando me llevo veinticinco”.

Barby Franco - Fernando Burlando
Barby Franco reveló que le mintió a Fernando Burlando sobre su edad cuando comenzó la relación entre ambos

Sancho intervino para referirse a la pareja: “Uno tiene la edad que, uno lleva la edad energéticamente, como está. Me parece que ustedes son compatibles”.

La conversación también abordó los planes de casamiento. “¿Es verdad que tu deseo de casarte era tan grande que hasta en un momento tomaste la decisión de casarte sola con tal de pasar por el altar?”, preguntó Muriega. Franco respondió: “Me clavó tres veces el casorio. Es mucho. La propuesta estuvo. Sí, ¿te acordás que se había hecho el muerto el tipo?”.

“Todos actores. Cayó en cámara lenta. Encima cayó mal”, comentó Muriega sobre aquella propuesta. Franco agregó: “No, aparte, ni las uñas me hice. ¿Cómo vuelvo ahora con el fiambre dónde lo llevo? ¿Viste como quedó? [risas] Claro, y lo vi muerto”.

Muriega señaló que la modelo sufrió cuando el casamiento no se concretó y planteó la posibilidad de convencer al abogado. “Después la pasaste peor cuando no se concretó. Me gustaría que podamos, eh, convencer a Burlando para que pueda suceder la magia”, expresó. Sancho acompañó el pedido: “Queremos esa fiesta”.

En ese momento, Chucky Acerbi llamó a Burlando y le avisó: “Barbie agarró el ramo. O sea que eso significa que puede haber una posible boda dentro de muy poco”. El abogado respondió: “La, la joda la podemos armar mañana, si quieren”.

Muriega llevó la charla hacia Sarita, la hija de la pareja. “¿Qué pasa si ahora Sarita aparece acá y dice: ‘Papi, quiero que se case’? Que ya se lo dijo. ¿Viste? Nos miramos y decimos: ‘¿Qué le decimos?’”, planteó.

Burlando dejó abierta la posibilidad de formalizar la relación. “Sarita manda, ¿no? Sarita manda. Viéndolos a ustedes y quién no desea realmente casarse. Eh, si, si eso, que como se lo ve realmente es eso y bueno, sí, uno automáticamente quiere casarse”.

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