El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

Julieta Ortega celebra su cumpleaños rodeada de familiares y amigos

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Mientras en otro punto de Buenos Aires se desarrollaba la despedida de Lionel Messi, Julieta Ortega celebró su cumpleaños junto a familiares, amigos y figuras de su círculo artístico. La reunión quedó retratada en una serie de videos e imágenes que mostraron desde el momento de las velitas hasta un comentario que resumió el sentimiento de varios de los presentes frente a la coincidencia de fechas.

La celebración tuvo un clima íntimo, con una mesa colmada de tortas, copas, libros y conversaciones entre los invitados. En una de las postales, Julieta aparece rodeada por un grupo de amigos y familiares, frente a un gran espejo que permitió registrar la escena completa.

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Entre quienes participaron del encuentro se encontraban sus hermanos Sebastián y Rosario, sus padres Palito y Evangelina Salazar, su hijo Benito Noble, su excuñada Ana Paula Dutil y la actriz Gloria Carrá, además de otros allegados y artistas vinculados con su recorrido personal y profesional, como el poeta Fernando Noy, amigo de Julieta desde hace años y compañero en distintos espacios ligados a la cultura, la poesía y los proyectos audiovisuales.

Uno de los videos difundidos durante la noche sumó un detalle que rápidamente llamó la atención. Mientras Julieta estaba sentada junto a la mesa donde se encontraba una de las tortas, una inscripción sobre las imágenes expresó el reclamo con humor de los invitados: “Nos robó la despedida de Lío pero la queremos”.

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Julieta Ortega celebra su cumpleaños reunida con un grupo de invitados

La frase aludió a la imposibilidad de seguir de cerca el evento dedicado al capitán de la selección argentina, que se realizaba al mismo tiempo que el festejo. Lejos de alterar el clima de la noche, el comentario quedó como una señal de cariño hacia la homenajeada y como una referencia a la agenda que compartieron los invitados esa jornada.

En las imágenes se ven a varias personas sentadas alrededor de una mesa redonda, con una torta clara y una vela encendida. Julieta, vestida de negro, escucha a quienes la rodean y se lleva una mano al rostro en medio de las risas y las conversaciones. A un costado, un invitado sostiene una copa, mientras otro observa la escena desde atrás.

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Julieta Ortega con su hijo Benito antes de soplar las velitas. as imágenes la tomó su excuñada, Ana Paula Dutil

La publicación fue acompañada por un corazón rojo y por una sucesión de registros que mostraron distintos momentos de la reunión. El encuentro tuvo una impronta informal, alejada de los eventos multitudinarios, con familiares y amistades que acompañaron a la actriz en una fecha especial.

Otro de los videos mostró el instante central de la celebración. Julieta Ortega sopló una única vela sobre una torta blanca, decorada con pequeñas flores y ubicada en el centro de una mesa cubierta por un mantel claro. A su alrededor había otras dos tortas: una de tono claro, ubicada sobre el extremo izquierdo, y otra de chocolate con una decoración en espiral.

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Julieta Ortega observa una vela encendida sobre una tarta durante el festejo de su cumpleaños en compañía de su padre.

La publicación incluyó el mensaje: “Feliz cumple”, junto con dos corazones blancos. La escena estuvo acompañada por aplausos de quienes se encontraban alrededor de la mesa y por la expectativa habitual previa al deseo de cumpleaños.

En ese registro también se pudo ver a Palito Ortega, padre de Julieta, a su lado. El músico y compositor formó parte de la celebración familiar, que reunió a varias generaciones y a personas cercanas a la homenajeada. La presencia del artista aportó una imagen de cercanía entre padre e hija durante uno de los momentos más personales de la noche.

Las imágenes dejaron ver a los hermanos de Julieta Ortega, sus padres y varias amistades que integran su entorno. En una de las fotos grupales, los invitados posaron de manera espontánea alrededor de una mesa baja. Algunos miraron hacia el espejo, otros levantaron sus teléfonos para tomar sus propias imágenes y varios sostuvieron copas durante el retrato.

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La despedida de Messi quedó fuera del plan de varios invitados, según dejó entrever el mensaje que acompañó uno de los videos. De todos modos, las postales de la noche mostraron que el cumpleaños de Julieta tuvo su propio centro de atención: la familia, los amigos, las tortas y una vela que concentró los aplausos de todos los presentes.