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El duro enfrentamiento entre El Dipy y Martín Cirio que resurgió en las últimas horas: “Contá la verdad”

La pelea, que lleva seis años y un trasfondo delicado, recrudeció tras un posteo del cumbiero y la respuesta del streamer

El influencer admitió que hizo bromas de las que hoy se arrepiente, pero afirmó que la difusión de material adulterado buscó vincularlo con delitos que, según dijo, nunca cometió
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El conflicto entre Martín Cirio y El Dipy volvió a quedar expuesto luego de que el cantante utilizara sus historias de Instagram para exigirle al streamer, conocido como La Faraona, que “cuente la verdad” sobre el escándalo que ambos protagonizaron en 2020. La respuesta no tardó en llegar: Cirio retomó el tema durante una de sus transmisiones en vivo y repasó, con lujo de detalle, su versión de los hechos.

Todo comenzó cuando El Dipy publicó una serie de historias en las que acusó a Cirio de haber iniciado el conflicto a partir de una canción. “Contá la verdad, contá por qué decidiste tirarme a mí con una canción y después, cuando te saqué los trapitos al sol, saliste a pedirme perdón”, escribió el cantante en una de sus publicaciones. En otro de los mensajes, agregó: “Ahora decís que no escribiste esas cosas cuando hace seis años lo reconociste”.

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El Dipy utilizó sus historias de Instagram para exigir a Martín Cirio que explique el trasfondo de su enfrentamiento iniciado en 2020
El Dipy utilizó sus historias de Instagram para exigir a Martín Cirio que explique el trasfondo de su enfrentamiento iniciado en 2020

El Dipy fue más allá y cuestionó la credibilidad de Cirio al sostener que, según su versión, el influencer había actuado con una intención específica. “Contá por qué te tiraste contra mí, conta quien te mandó hacerlo”, escribió, y agregó: “Te metiste conmigo diciendo un montón de barbaridades y después tuviste que cerrar el orto y hacer mil historias pidiendo disculpas”. El cantante también apuntó contra la trayectoria pública de Cirio: “Quisiste arruinarle la carrera a un tipo porque te mandaron o por tu ideología y te salió mal”.

El cantante sostuvo que el streamer buscó perjudicar su carrera profesional por motivos ideológicos
El cantante sostuvo que el streamer buscó perjudicar su carrera profesional por motivos ideológicos

Para cerrar su descargo, El Dipy invitó a sus seguidores a buscar en internet antecedentes del conflicto. “Para los que no entienden mis historias, pongan en Google o YouTube ‘La Faraona y el Dipy’ y ahí van a entender por qué escribí estas cosas”, señaló.

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El cantante publicó varias historias en Instagram para cuestionar el origen de la pelea
El cantante publicó varias historias en Instagram para cuestionar el origen de la pelea

Ante la repercusión de los mensajes, Martín Cirio decidió responder en su transmisión y leyó en voz alta cada una de las publicaciones del cantante antes de dar su versión. El streamer explicó que el origen de la disputa fue una canción de El Dipy con contenido que consideró inapropiado hacia una mujer, motivo por el cual decidió exponerlo públicamente en ese momento.

El músico cuestionó al streamer en historias de Instagram y lo acusó de haberlo atacado con una canción antes de pedirle disculpas públicas
El músico cuestionó al streamer en historias de Instagram y lo acusó de haberlo atacado con una canción antes de pedirle disculpas públicas

Según relató Cirio, la reacción del entorno de El Dipy fue desproporcionada en relación con el hecho original. “Lo que hicieron contra mí no fue eso, fue exponer un montón de cosas, exponer chistes que yo sí hice, que sí lo reconocí”, sostuvo, y aclaró que, junto con ese material, circularon también tuits falsos atribuidos a él.

El streamer puso como ejemplo un recorte de su blog “Maravillosa Tupiza” que, según explicó, fue manipulado para sugerir que había hecho referencia inapropiada a un menor. “Pusieron ese recorte dando a entender que yo había hecho algo contra un niño llamado Santiago, cuando en el mismo párrafo estaba aclarado que tenía 25 años”, afirmó. “Dije ‘el niño Santiago’ porque tenía cara como el niño Jesús”, agregó.

martin cirio
El influencer cuestionó la velocidad con la que se formalizaron las denuncias en su contra el mismo día en que circularon los mensajes

Uno de los puntos centrales del descargo de Cirio fue la rapidez con la que se formalizaron las denuncias en su contra. “El mismo día que salieron todos los tuits y todas las cosas, ya estaban las denuncias hechas. Que alguien me explique cómo fue que hicieron todas esas denuncias y cómo es que ya estaba todo eso armado”, planteó.

El influencer remarcó que la Justicia investigó su caso durante tres años, período en el que se realizaron allanamientos en su domicilio y en la casa de su madre, donde también secuestraron dispositivos electrónicos. “Allanaron todo eso, peritaron absolutamente todo. Sacaron un montón de pendrives supuestos, que no eran pendrives, eran DVD con recetas de cocina, con películas mías”, relató. De acuerdo con su testimonio, la pericia no halló elementos que respaldaran las acusaciones en su contra.

Cirio diferenció su accionar del que, según sostiene, se desplegó en su contra. Reconoció haber hecho en el pasado “chistes” de los que hoy se arrepiente, pero remarcó que la respuesta que recibió incluyó información falsa y un intento de atribuirle responsabilidad penal. “Yo con El Dipy no le inventé nada, no le inventé cosas falsas. La canción del Dipy existe, está ahí, es la letra”, sostuvo, y agregó que el cantante había explicado en su momento que no era autor de esa letra sino intérprete.

El streamer cerró su descargo con un pedido explícito de que la discusión se remita a las conclusiones judiciales del caso. “No es que me tienen que creer a mí, es la Justicia. Después, si creen o no en la Justicia, eso ya no es un tema mío”, concluyó.

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