Quiénes son los famosos que asistieron a la despedida de Lionel Messi: "Gracias por tanta magia"

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Benin - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 6, 2026 Argentina's Lionel Messi during the warm up before the match REUTERS/Rodrigo Valle

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La despedida de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina convocó a una amplia lista de figuras del espectáculo en el estadio Monumental. Mientras el capitán se preparaba para afrontar el amistoso ante Benín, programado para las 20 en Núñez, artistas, conductores e influencers compartieron desde las tribunas y las inmediaciones del estadio sus mensajes para el número 10.

Horas antes del encuentro, Messi se mostró emocionado durante el traslado de la delegación desde el predio de Ezeiza. El micro del plantel avanzó entre una caravana espontánea de hinchas que se concentró en la zona para acompañar al equipo en una noche prevista como el cierre de más de dos décadas del rosarino en la selección.

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Entre quienes siguieron la jornada desde la cancha estuvo Flavio Mendoza, que exhibió una bandera preparada para la ocasión. “Gracias 10”, decía el homenaje, acompañado por una imagen del futbolista. Marixa Balli, a su vez, llegó al Monumental con la camiseta argentina, un abrigo gris y anteojos oscuros.

Julieta Prandi publicó desde la tribuna una estampita con una foto de Messi besando la Copa del Mundo. “La despedida del más grande”, escribió junto a la imagen. Chato Prada asistió con su hijo Valentín y compartió una postal de ambos con la casaca celeste y blanca: “Estamos muy felices, qué alegría capitán”.

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El look de Vicky Xipolitakis antes del partido despedida de Messi

Marixa Balli llegó al estadio de River Plate con la camiseta argentina para acompañar la despedida del capitán

Chato Prada asistió junto a su hijo Valentín

También se sumaron Vicky Xipolitakis y su hermana Stefy. La primera difundió una imagen en las inmediaciones del estadio con la palabra “Gracias” y un corazón blanco; llevaba una camiseta argentina con el número 19 y detrás de ella se ve una remera con la frase “Las Malvinas son Argentinas”. Stefy, su hermana, desde su casa, mostró su camiseta sobre la cama y escribió: “La que no se lava, mi favorita”.

Grego Rossello publicó una selfie junto a Vicky Xipolitakis camino al Monumental. El comediante lució la camiseta de la selección bajo un saco gris. En una de las tribunas, El Polaco alentó con una remera negra y una cadena dorada, según mostró su pareja, Barby Silenzi, en sus redes sociales.

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Vicky Xipolitakis se mostró en las inmediaciones del Monumental con la camiseta argentina

Grego Rossello caminó hacia el Monumental junto a Vicky Xipolitakis para presenciar el partido

El Polaco alentó desde una de las tribunas del estadio durante la despedida de Messi

Antes de dirigirse al estadio, Marcelo Tinelli le dedicó unas palabras al futbolista: “Te amamos Leo querido, gracias por tanta magia y tanta unión familiar argentina”. El conductor completó su publicación con la imagen de un llavero que reproducía la camiseta de Messi.

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, compartió imágenes dentro del estadio junto a su hija. Enzo Fernández reaccionó a la publicación con un emoji de enamorado. También Luciana Salazar mostró su recorrido hacia la cancha con Matilda; ambas vistieron prendas en tonos azul, celeste y blanco.

Flavio Mendoza: Flavio Mendoza llevó al Monumental una bandera con un mensaje para Lionel Messi: “Gracias 10”

Julieta Prandi compartió desde la tribuna una estampita de Messi con la Copa del Mundo

Ariel Pérez De María siguió la despedida desde su casa y dejó un sentido mensaje para el futbolista

Marcelo Tinelli le dedicó un mensaje de agradecimiento a Messi antes de dirigirse al estadio

Desde las tribunas, Zoe Bogach publicó una foto con la camiseta argentina y un jean negro. Bautista Ortega mostró primero las entradas para el partido con el mensaje “Prepará los mates” y luego compartió una imagen desde el estadio. Agustina Kämpfer también difundió una postal junto a su hijo y escribió: “Mientras llega el capi, lección de rock nacional customizado”.

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La despedida tuvo además réplicas fuera de Núñez. Desde su casa, el actor Ariel Pérez De María publicó un video con un mensaje para Messi: “Te voy a extrañar toda la vida Lionel querido de mi corazón. Gracias por tanto”. Andy Kusnetzoff compartió la foto de una camiseta argentina con el número 10 dorado y la palabra “Gracias”: “No puedo creer que el momento llegó”.

Luciana Salazar llegó a la cancha junto a su hija Matilda, ambas con prendas en los colores de la selección

Andy Kusnetzoff mostró una camiseta con el número 10 dorado y la palabra “Gracias” en homenaje a Messi

Zoe Bogach siguió la previa desde la tribuna con la camiseta argentina

El rosarino disputará esta noche su partido número 208 con la selección, una marca que lo ubica como el futbolista con más presencias y goles en la historia del combinado nacional. Hasta la previa del amistoso acumulaba 125 goles con la camiseta argentina. Su ciclo incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de los subcampeonatos mundiales en Brasil 2014 y en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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