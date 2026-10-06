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La reflexión de Nico Vázquez sobre el futuro de Lionel Messi: “Este es un punto de partida para todo lo que él quiere vivir”

El actor le dedicó afectuosas palabras a su amigo en la previa del último partido del ídolo del fútbol en la selección argentina

El actor le dedicó afectuosas palabras a su amigo en la previa del último partido del ídolo del fútbol (Video: La despedida de Leo/ Telefe)
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Nico Vázquez acompañó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina con un mensaje de afecto y reconocimiento durante la transmisión especial que Telefe realizó desde el Estadio Monumental, en la previa del partido ante Benín, el último del capitán con la camiseta nacional.

El encuentro, disputado el martes en el Monumental, cerró una trayectoria de 21 años de Messi en el seleccionado. El futbolista había anunciado el 31 de agosto que dejaría el equipo argentino, con el que ganó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

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Nico Vázquez y Messi portada
“Hay que vivirlo como una fiesta”, el mensaje de Nico Vázquez para Lionel Messi

El actor, conductor de Popstars y amigo del futbolista, compartió la cobertura con Rodolfo Barili y Vero Lozano. En un contexto cargado de expectativa por la presencia de Messi, Vázquez habló de la emoción que le generaba la jornada y de la dificultad de poner en palabras el momento.

Consultado por Barili sobre cómo imaginaba al jugador durante la despedida, Nico Vázquez sostuvo que el rosarino mantiene una forma de ser que no cambia ante la exposición pública. “Él siempre es auténtico y es uno de los seres humanos más especiales que yo he conocido en mi vida”, afirmó. También se refirió a la reserva que suele mostrar el futbolista y consideró que la carga emocional del partido podía afectarlo.

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“Su timidez por ahí hace que se guarde un poco. No sé si va a poder hoy, no lo sé, porque hay que estar en sus zapatos, en sus botines”, expresó Vázquez durante la transmisión de Telefe. El actor añadió que deseaba que Messi pudiera atravesar la jornada con tranquilidad. “Siento que igual va a estar muy emocionado y ojalá pueda disfrutar”, señaló.

Lionel Messi con pulóver negro y Nico Vázquez con gorra posan sonriendo. Al fondo se ven espejos con luces y cuadros en una pared.
Nico Vázquez definió a Messi como “uno de los seres humanos más especiales” que conoció

Durante la charla, el conductor de Telefe Noticias planteó la contradicción entre agradecerle al futbolista por su recorrido y asumir que ya no volverá a vestir la camiseta argentina. Nico coincidió con esa idea y remarcó que, para el público, se trataba de una noche difícil de procesar. “No lo vamos a ver nunca más con la camiseta de Argentina”, dijo, antes de comentar que la ansiedad por el partido también le había impedido descansar la noche anterior.

Mientras las tribunas recibían a los asistentes y la transmisión mostraba el clima de la previa, Vázquez propuso que el evento fuera vivido como una celebración. “Hay que vivirlo así, como una fiesta, como algo increíble. No se puede pedir más”, sostuvo.

El protagonista de Rocky también vinculó la despedida con el futuro de Lionel Messi. Para él, el cierre del ciclo en la selección debía entenderse como el comienzo de un tiempo diferente para el jugador.

Nico Vázquez le agradeció a Lionel Messi por haber asistido a su obra: "Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar"
Nico Vázquez y un mensaje para Messi: “Ahora es un momento que nosotros también pensemos en él”

“Es más que una despedida, es un punto de partida para todo lo que él también quiere empezar a vivir, disfrutar y que se merece”, afirmó. Luego destacó el vínculo que el capitán construyó con los hinchas argentinos: “Le dio tanto al mundo, a los argentinos, que ahora es un momento que nosotros también pensemos en él”.

La relación entre Messi y Vázquez comenzó en 2012, a partir de un encuentro casual antes de un amistoso entre Argentina y Brasil en Estados Unidos. Luego de aquel primer saludo, el futbolista pidió que invitaran al actor a una cena y ambos intercambiaron sus contactos, según relató Nicolás en distintas entrevistas.

Con el paso de los años, el vínculo se mantuvo pese a la distancia y las agendas de cada uno. El actor contó que suelen hablar con frecuencia y que acompaña a Messi en los días previos a los partidos; el capitán, a su vez, asistió a funciones teatrales de Vázquez durante sus visitas a Buenos Aires.

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