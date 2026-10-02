El dolor de Camilota por su sobrino: “Tiene un tumor maligno” (Cuestión de peso, Eltrece)

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Camilota atraviesa uno de los momentos más difíciles junto a su familia después de que su sobrino, Brandon Yahir Pereira, de 13 años, fuera diagnosticado con un tumor maligno. La influencer recurrió a sus redes sociales para comunicar la noticia, pedir una cadena de oración y contar que el adolescente deberá iniciar un tratamiento de quimioterapia.

La publicación de Camila Deniz, conocida como Camilota, conmovió a sus seguidores. En una historia de Instagram, la exparticipante de Cuestión de peso (Eltrece) compartió el dolor que atraviesan sus seres queridos y dejó un mensaje cargado de fe.

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El dolor de Camilota al compartir el diagnóstico de su sobrino (Instagram)

“Hoy me toca compartir una noticia que jamás hubiese querido dar”, escribió al comienzo de su descargo. Luego pidió que quienes la siguen acompañen a Brandon y a toda la familia, más allá de sus creencias religiosas.

La influencer explicó que recibió un diagnóstico que alteró a todo su entorno. “Tiene un tumor maligno y tiene que hacer un tratamiento con quimioterapia”, expresó en el texto que difundió en sus historias.

En el mismo mensaje, Camilota precisó que su sobrino se llama Brandon Yahir Pereira y tiene 13 años. Aunque en la publicación aparece la expresión “mi hijo”, la mediática aclaró que se refería al adolescente, por quien solicitó el acompañamiento de sus seguidores.

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“Tiene un tumor maligno y tiene que hacer un tratamiento con quimioterapia”, expresó en el texto que difundió en sus historias (Instagram)

“Les pido hoy más que nunca una cadena de oración para que mi hijo salga bien de todo esto”, agregó. Además, agradeció los mensajes y las consultas que recibió su familia durante estas horas.

Camilota también puso en palabras el impacto que tuvo la noticia en su entorno. “Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados”, sostuvo.

A pesar del momento que atraviesa, la influencer remarcó que se aferra a sus creencias. “Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”, escribió al cerrar su pedido en Instagram. La preocupación por la salud de Brandon no es reciente. En junio de 2026, Deniz ya había pedido públicamente una oración por su sobrino. En aquel momento, contó que al adolescente le habían extraído sangre de un pulmón y que debía ser operado.

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Camilota junto a Thiago Medina, su hermano

Por ahora, la familia no brindó más información sobre el diagnóstico ni informó cuándo comenzará el tratamiento de quimioterapia. La preocupación por la salud de su sobrino se suma a otro episodio que Camilota hizo público semanas atrás. El 24 de agosto, la influencer contó en sus historias de Instagram que atravesaba horas de temor y que había decidido recurrir a la Justicia tras denunciar una presunta extorsión.

“Quiero informar públicamente que estoy siendo extorsionada por una persona, situación que me genera mucho miedo y preocupación”, escribió entonces Camila Deniz. En ese mismo comunicado informó que contrató al abogado Alejandro Cipolla para impulsar acciones legales y resguardar su integridad.

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Antes de exponer la situación, Camilota había compartido publicaciones que reflejaban su malestar emocional. “No me duele el corazón, no me duele la cabeza, me duele el alma”, expresó en una de sus historias. También difundió otro mensaje sobre la tristeza y las críticas que, según manifestó, recibía.

“No me duele el corazón, no me duele la cabeza, me duele el alma”, expresó

En un video que circuló entre sus seguidores, la exparticipante de Cuestión de peso se mostró angustiada. “Qué feo es saber que sos una pelotuda”, dijo entre lágrimas, y contó que se sentía lastimada por una persona a la que había intentado ayudar.

En redes sociales trascendió que el conflicto podía estar vinculado con una disputa económica por un contrato de gestión de su cuenta de OnlyFans. Maybel Delvalle, señalada en esas versiones como la persona involucrada, publicó por su parte un mensaje en el que reclamó un pago y anticipó que analizaría medidas con su abogado. Hasta el momento, no se conocieron mayores precisiones públicas sobre el avance de las acciones legales anunciadas por Deniz.

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