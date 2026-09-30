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PRIMERAS IMPRESIONES | Final Fantasy VII Revelation: pilotear la Highwind cambia la forma de vivir la aventura

Jugué la próxima entrega de la trilogía en Gamescom y su exploración aérea fue el centro de la experiencia: una nave, islas para recorrer y la libertad de decidir dónde continuar el viaje

Final Fantasy VII Revelation - SGF
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Hay una diferencia considerable entre mirar un mapa y sentir que puedo recorrerlo a mi manera. Durante la demo de Final Fantasy VII Revelation en Gamescom, esa diferencia tomó la forma de la Highwind. Controlar la nave y desplazarme libremente entre islas me permitió acercarme a esta nueva entrega desde una pregunta muy concreta: ¿qué quiero explorar primero? Para un juego que tiene por delante el cierre de una historia tan importante, dar esa libertad resulta una decisión interesante.

La tercera parte de la trilogía de remakes llega con expectativas enormes, pero este adelanto me dio motivos para prestarle atención a algo más que su desenlace. El atractivo de lo que jugué está en la posibilidad de construir mi propio recorrido dentro de una aventura que conserva una dirección narrativa. Hay un destino hacia el que avanzar, aunque el camino admite desvíos, curiosidad y decisiones que nacen de lo que aparece frente a mí. Una libertad tan amplia que no imaginé en Final Fantasy VII.

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Final Fantasy VII Revelation
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La Highwind le da otra escala al mundo

La sección disponible en la demo situaba al grupo a bordo de la Highwind, con Wutai como destino para continuar la historia. Desde allí, la demo abría la posibilidad de explorar distintas regiones antes de seguir adelante. Me parece una buena forma de presentar el juego porque permite entender enseguida qué aporta la nave, ya que elegir hacia dónde ir tiene un peso distinto cuando puedo conducir el vehículo que conecta esos lugares.

Volar entre islas también cambia la relación con el paisaje. Las costas y las distancias pasan a formar parte del recorrido, y mirar una región desde arriba ayuda a entender cómo se integra con el resto del mundo. En esta etapa, lo que más me interesa es esa continuidad entre observar un lugar y decidir acercarme. La exploración gana atractivo cuando el escenario ofrece razones para modificar el rumbo, incluso antes de consultar qué actividades hay disponibles.

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Final Fantasy VII Revelation
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El viaje continúa después de bajar de la nave

El desplazamiento aéreo se complementa con la posibilidad de descender en paracaídas hacia las zonas explorables. Esa transición tiene sentido dentro de la propuesta: la Highwind permite cubrir grandes distancias y el descenso acerca al grupo al terreno donde continúa la aventura. Hay restricciones sobre los lugares accesibles, por lo que conviene entender esta libertad dentro de las reglas del juego. Aun así, contar con distintas formas de aproximarse a una región amplía las decisiones de exploración.

La nave, además, funciona como una base para el grupo, con personajes con los que interactuar y opciones para preparar la siguiente salida. Me gusta la idea de tener un espacio al que regresar entre expediciones. En una aventura de esta escala, ese punto de encuentro puede ayudar a sostener la presencia de los compañeros, ya que recorrer el planeta también necesita momentos para detenerse, reorganizarse y volver a pensar hacia dónde seguir.

Final Fantasy VII Revelation - SGF
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Más posibilidades para armar el grupo

Revelation amplía las opciones de combate con Cid y Vincent como personajes jugables y con el sistema FITS, que incorpora atuendos vinculados a habilidades y roles inspirados en los jobs clásicos de Final Fantasy. La propuesta abre otra capa de personalización sobre el sistema que combina acción en tiempo real con decisiones tácticas. Elegir a los integrantes del equipo se conecta así con la posibilidad de ajustar qué función cumple cada uno.

Ahora bien, mi foco en esta demo a nivel gameplay, más allá de la exploración, fue probar cómo funcionan Cid y Vincent en combate. Cid pelea con una lanza, tiene una gran movilidad y puede levantar a los enemigos para continuar atacándolos en el aire. Vincent propone alternar entre dos estilos bien diferenciados. En forma humana dispara desde la distancia; en modo bestia, elige el cuerpo a cuerpo.

Ambos personajes incorporan indicadores azules que premian presionar el botón en el momento adecuado para causar daño adicional. Pero, más allá de las similitudes entre ambos, Vincent fue claramente la estrella de esta demo y el más divertido de controlar. Su transformación puede activarse y desactivarse durante el combate, sin quedar reservada a un ataque límite, y sus acciones sinérgicas cambian según la forma que se adopte. Esto le da una flexibilidad al personaje y una capacidad de improvisar ante enemigos que ningún otro tiene. Vincent llega para dar vuelta todo.

Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

La libertad necesita un buen ritmo

La cantidad de contenido abre una pregunta que considero fundamental para la versión completa: ¿cómo va a administrar el juego el tiempo del jugador? Esta sección ofrece actividades opcionales y permite postergar el avance hacia Wutai, una estructura que puede resultar muy tentadora para quienes disfrutan desviarse del objetivo principal. El desafío será conseguir que esas posibilidades mantengan su atractivo cuando la novedad de pilotear la nave deje de ser suficiente por sí sola.

Una demo tampoco permite medir cómo se combina esa exploración con el ritmo de toda la historia. Me interesa comprobar cuánto espacio habrá para descubrir cosas por iniciativa propia y cómo se distribuirán las tareas entre regiones. La Highwind ofrece una base convincente para esa libertad; el valor del mundo completo dependerá también de lo que encuentre al bajar y de las razones que tenga para regresar.

Final Fantasy VII Revelation
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Un adelanto que invita a seguir explorando

Luego de disfrutar la demo, se suma una razón más para esperar Revelation que va más allá de la obvia de concluir la historia: poder recorrer su mundo desde el aire y decidir dónde continuar la aventura. La nave aporta una forma de movimiento que modifica la escala del viaje y vuelve especialmente atractiva la exploración entre islas. Para mí, ese es el argumento más fuerte de este adelanto y el que mejor explica por qué vale la pena prestarle atención. El desafío de la versión final será lograr balancear esta libertad que nos da con mantenernos enganchados a una historia que, hasta ahora, ha sido impecable, pero que también se ha valido de dos entregas más lineales. Un Final Fantasy VII verdaderamente open world.

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