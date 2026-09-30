Grasshopper Manufacture vuelve a ser independiente tras separarse de NetEase Games

Romeo is a Dead Man - Grasshopper Manufacture Inc.

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Grasshopper Manufacture anunció su separación de NetEase Games y volverá a operar como desarrolladora independiente. La decisión llega después del lanzamiento en febrero de ROMEO IS A DEAD MAN y de que el estudio japonés celebrara su 28.º aniversario en marzo, según explicó su director representante y CEO, Goichi Suda.

Una separación acordada con NetEase Games

Suda indicó que la decisión fue tomada después de conversaciones exhaustivas con NetEase Games y contó con la colaboración de la empresa. El comunicado no describe conflictos entre las partes y deja abierta la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntas si aparece una oportunidad adecuada.

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NetEase Games había adquirido Grasshopper Manufacture en 2021. La desarrolladora pertenecía hasta entonces a GungHo Online Entertainment, por lo que este nuevo cambio devuelve al equipo a una estructura independiente después de varios años bajo una empresa matriz.

Grasshopper Manufacture tampoco presentó la separación como una ruptura total de sus vínculos profesionales. Suda señaló que el estudio sigue valorando la relación construida con NetEase Games y que espera mantener abierta la puerta a futuras colaboraciones. Por ahora, no se informaron acuerdos concretos entre ambas partes.

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El cambio afecta principalmente a la propiedad y a la dirección empresarial del estudio. Grasshopper Manufacture tendrá una mayor capacidad para decidir qué proyectos desarrolla y cómo llegan al mercado, aunque el anuncio aclara que podrá seguir trabajando con socios externos cuando resulte conveniente.

El próximo paso después de “ROMEO IS A DEAD MAN”

La decisión fue evaluada una vez terminado ROMEO IS A DEAD MAN, un proyecto en el que participó todo el equipo. De acuerdo con Suda, completar ese trabajo llevó al estudio a discutir su siguiente etapa y a plantearse la producción de videojuegos con una variedad más amplia de estilos.

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El ejecutivo también agradeció a los jugadores y a las personas que trabajaron en el título. Según su mensaje, ROMEO IS A DEAD MAN recibió críticas favorables y una buena respuesta del público tras su estreno en febrero. Las fuentes no aportaron cifras de ventas ni datos concretos sobre su desempeño comercial.

La intención de explorar otros estilos convivirá con la identidad creativa habitual de Grasshopper Manufacture. El estudio afirmó que seguirá desarrollando títulos originales con su sello propio y con la experiencia NO GAME NO LIFE, expresión utilizada por el equipo para describir su enfoque de diseño.

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Suda agregó que el objetivo incluye elevar la calidad de los próximos juegos, aunque no detalló cambios en la plantilla, presupuestos o procesos de producción. Tampoco anunció en el comunicado cuál será el siguiente proyecto del estudio tras ROMEO IS A DEAD MAN.

Shadows of the Damned: Hella Remastered | DESARROLLADOR: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. | EDITOR: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

Más opciones para publicar sus propios juegos

Uno de los factores mencionados por Suda es la experiencia que Grasshopper Manufacture adquirió en autopublicación. Este modelo permite que un estudio gestione directamente tareas vinculadas con el lanzamiento y la comercialización de un juego, en lugar de entregar todo ese proceso a una editora externa.

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La desarrolladora considera que ahora cuenta con más conocimientos y alternativas para decidir cómo publicar sus futuros títulos. Eso no significa que todos vayan a aparecer sin socios: el propio comunicado sostiene que Grasshopper Manufacture mantendrá distintas opciones disponibles, sin importar el método de publicación elegido para cada proyecto.

Para los jugadores, la independencia abre la posibilidad de que el estudio seleccione directamente sus proyectos y acuerdos de distribución. Sin embargo, Grasshopper Manufacture no confirmó cambios de plataformas, calendarios de lanzamiento ni nuevas versiones de sus juegos como parte del anuncio.

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El equipo ya tiene como siguiente referencia institucional su 30.º aniversario. Antes de alcanzar esa fecha, deberá definir sus primeros proyectos como desarrolladora nuevamente independiente; por ahora, no reveló títulos, fechas ni acuerdos de publicación posteriores a ROMEO IS A DEAD MAN.