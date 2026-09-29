El Salvador

El Salvador contabiliza más de 2,300 temblores durante este año; 225 fueron sentidos

El técnico en monitoreo geológico Manuel Barrios detalló a Infobae El Salvador que el registro incluye eventos locales y regionales percibidos por la población

Casas de baja altura en una calle urbana con ondas concéntricas en el asfalto y una montaña al fondo bajo un cielo nublado.
El Salvador registró 2,397 sismos en 2026 hasta el 15 de septiembre, según el monitoreo geológico presentado por Manuel Barrios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador registró 2,397 sismos durante 2026 hasta el 15 de septiembre, de acuerdo con Manuel Barrios, técnico en monitoreo geológico del Ministerio de Medio Ambiente, durante una entrevista con Infobae El Salvador.

El recuento incluye 666 movimientos locales, ocurridos dentro del territorio nacional, y 1,731 regionales.

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Barrios indicó que 225 sismos fueron sentidos por la población. Esa cantidad incorpora tanto los eventos locales como los regionales, según explicó el técnico al presentar el balance de la actividad registrada durante el año.

Apaneca, Juayúa y Los Naranjos concentraron la mayor actividad local

El técnico señaló que la mayoría de los sismos se localizaron frente a las costas salvadoreñas, en la zona del Pacífico. Atribuyó esa actividad a procesos de subducción, que ocurren por la interacción entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

Consultado sobre si esa actividad tiene relación con el mar, Barrios aclaró que no se vincula específicamente con el agua. Explicó que los movimientos responden a la interacción de ambas placas tectónicas frente a las costas del país.

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El balance de sismos en El Salvador incluye 666 movimientos locales y 1,731 regionales durante 2026. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
El balance de sismos en El Salvador incluye 666 movimientos locales y 1,731 regionales durante 2026. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse a los eventos dentro del territorio salvadoreño, Barrios identificó como la zona de mayor sismicidad local el área comprendida entre los distritos de Apaneca, Juayúa y Los Naranjos. Allí se registraron más de 100 sismos durante 2026, hasta el 15 de septiembre.

En esa misma zona se produjo una serie sísmica en marzo. Barrios indicó que este tipo de actividad también se conoce como enjambre sísmico, al mencionar la concentración de movimientos que se registró durante ese período.

El técnico vinculó la recurrencia de los temblores en ese sector con las fallas geológicas locales. Mencionó San Lorenzo y la zona de Juayúa al explicar que esas estructuras generan esfuerzos que pueden producir actividad sísmica en el área.

La entrevistadora le preguntó si esas fallas son más activas que otras existentes en el país. Barrios respondió que, a partir del comportamiento sísmico observado año tras año, se puede considerar que esas zonas o fallas geológicas presentan una actividad mayor.

Un total de 225 sismos fueron sentidos por la población en El Salvador, entre eventos locales y regionales. (Foto cortesía MARN)
Un total de 225 sismos fueron sentidos por la población en El Salvador, entre eventos locales y regionales. (Foto cortesía MARN)

Por la actividad sísmica que nos han dado año con año, se podría decir que de cierta manera sí son más activas estas zonas o estas fallas geológicas”, afirmó Barrios durante la entrevista con Infobae El Salvador.

Sismos de mayor magnitud se registraron frente a Chiapas y Usulután

Sobre los movimientos de mayor magnitud, Barrios explicó que los sismos regionales son los que presentan los registros más altos. El evento de mayor magnitud citado por el técnico fue de 7,3 y ocurrió el 17 de julio a las 10:48 frente a la costa de Chiapas, México.

El técnico también mencionó un sismo de magnitud 5,6 frente a la costa de Usulután. Ese movimiento se registró el 12 de agosto a las 18:30 y fue el siguiente evento de mayor magnitud incluido en el balance que presentó.

La mayor actividad sísmica se localizó frente a las costas de El Salvador en el Pacífico por la interacción entre la placa de Cocos y la placa del Caribe. (EFE/Archivo)
La mayor actividad sísmica se localizó frente a las costas de El Salvador en el Pacífico por la interacción entre la placa de Cocos y la placa del Caribe. (EFE/Archivo)

En cuanto a la sismicidad local, Barrios señaló que hubo dos eventos de magnitud 3,4. El primero ocurrió el 27 de agosto a las 19:11 en el área de la frontera, según el detalle entregado durante la conversación.

El segundo sismo local de magnitud 3,4 se produjo el 2 de septiembre a las 17:50 en el área metropolitana de San Salvador. Ambos movimientos integran el registro de 666 sismos locales contabilizados por el técnico hasta el 15 de septiembre.

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