Alcaldía de Managua eleva 9.7% su recaudación tributaria semestral

La Alcaldía de Managua recaudó 4,435.7 millones de córdobas durante el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento del 9.7% interanual. (Foto: Nicaragua Investiga)

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La Alcaldía de Managua recaudó 4,435.7 millones de córdobas (USD 121.1 millones) durante el primer semestre de 2026, un 9.7% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), retomado por Diario La Prensa.

Entre enero y junio de 2025, la comuna había recaudado 4,043.3 millones de córdobas (USD 110.4 millones). La diferencia entre ambos periodos fue de 392.4 millones de córdobas (USD 10.7 millones). El crecimiento registrado este año es similar al del primer semestre de 2025, cuando los ingresos tributarios aumentaron 9.6% frente al mismo periodo de 2024, tras alcanzar 3,688.1 millones de córdobas (USD 100.7 millones).

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A la recaudación de impuestos se sumaron 1,288.7 millones de córdobas (USD 35.2 millones) en transferencias, principalmente provenientes del Presupuesto General de la República, y otros 438.7 millones de córdobas (USD 12.0 millones) por ingresos adicionales. En total, la Alcaldía acumuló 6,162.6 millones de córdobas (USD 168.3 millones) durante los primeros seis meses del año.

Un economista consultado por Diario La Prensa atribuyó parte del crecimiento a la presión ejercida sobre los contribuyentes. Según su análisis, la Alcaldía mantiene una fiscalización constante sobre los pequeños negocios, que deben pagar matrículas y otros impuestos. El especialista también comparó esta situación con las actuaciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), señaladas por aplicar reparos fiscales a empresas.

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El mismo economista sostuvo que, después de 2018, el aparato recaudatorio del régimen de Daniel Ortega ha intensificado la búsqueda de ingresos internos para compensar la reducción del financiamiento externo. De acuerdo con su explicación, las donaciones y los préstamos internacionales son ahora más escasos y costosos.

La comuna capitalina acumuló un total de 6,162.6 millones de córdobas al sumar transferencias del Presupuesto General y otros ingresos adicionales. (Foto: Nicaragua Investiga)

Baja ejecución de la inversión pública

El presupuesto de 2026 contempla que la Alcaldía de Managua reciba 1,189.5 millones de córdobas (USD 32.5 millones) en concepto de Rentas del Tesoro para el Programa de Inversión Pública. Sin embargo, hasta junio se habían ejecutado 274.4 millones de córdobas (USD 7.5 millones), equivalentes al 23.1% del monto previsto.

Los recursos utilizados durante el primer semestre se destinaron a la rehabilitación de la Pista Juan Pablo II, también denominada Pista Héroes y Mártires de la Insurrección, y a la construcción de pasos a desnivel en Managua. Los desembolsos correspondieron a anticipos contables y pagos de avalúos de los tramos II y III de esas obras.

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Los gastos operativos aumentan

Los gastos operativos de la comuna sumaron 1,359.7 millones de córdobas (USD 37.1 millones) entre enero y junio. De ese total, 634.9 millones de córdobas (USD 17.3 millones) se destinaron al pago de remuneraciones de los empleados.

El gasto operativo fue superior al del primer semestre de 2025, cuando alcanzó 1,205.4 millones de córdobas (USD 32.9 millones). La diferencia fue de 154.6 millones de córdobas (USD 4.2 millones).

Pese al aumento de varios rubros, la diferencia entre los ingresos y los gastos operativos permitió que la Alcaldía registrara un superávit operativo de 4,803.0 millones de córdobas (USD 131.1 millones) durante el primer semestre.

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Cuando se incorporan las erogaciones totales, incluida la adquisición de activos no financieros, el gasto asciende a 4,691.9 millones de córdobas (USD 128.1 millones). Con ese ajuste, el superávit se reduce a 1,470.7 millones de córdobas (USD 40.2 millones).

Una infografía de Infobae detalla el incremento del gasto en cuatro de cinco rubros entre los primeros semestres de 2025 y 2026, liderado por las remuneraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Hacienda también indica que, hasta el primer semestre, el resto de las municipalidades había recibido el 60% de los 11,028.3 millones de córdobas (USD 301.1 millones) previstos para inversión pública mediante transferencias de las Rentas del Tesoro, según datos de Diario La Prensa.

Hasta junio, los gobiernos municipales habían ejecutado 6,702.8 millones de córdobas (USD 183.0 millones) en obras de inversión. Otros 4,325.5 millones de córdobas (USD 118.1 millones) permanecían pendientes de ejecución para el segundo semestre del año.

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Las conversiones a dólares se calcularon con un tipo de cambio de 36.6243 córdobas por USD 1.