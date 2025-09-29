Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”

A 15 años de la muerte de Romina Yan, Facundo Arana recordó a su compañera de elenco con cariño (Puro Show – El Trece)

Pese a que han transcurrido 15 años desde la partida de Romina Yan, su recuerdo sigue siendo una presencia luminosa tanto para sus seres queridos como para aquellos compañeros con quienes compartió escenarios y sets. La actriz, que supo ganarse el cariño del público en icónicas tiras infantiles como Chiquititas, permanece también en la memoria de sus colegas, forjando un lazo eterno atravesando el tiempo y las distancias. Uno de los que aún la recuerda con admiración y afecto es Facundo Arana, su compañero protagonista en la serie creada por Cris Morena, quien no dudó en abrir su corazón al evocarla en una reciente entrevista.

El actor visitó el estudio de Puro Show (El Trece) y fue invitado a repasar aquellos años dorados de los ‘90, cuando juntos dieron vida a Alejo Méndez Ayala y Belén Fraga, conquistando a grandes y chicos con la magia de Chiquititas. Ante la mención a Romina, Facundo se permitió viajar en el tiempo y revivir uno de los instantes más emotivos de su carrera: el día en que le cantó especialmente a su compañera en el ciclo Sábado Bus.

“Yo le canté a Romina, que estaba embarazada de Franco en ese momento. Franco hoy es un artista de la gran siete, egresado en Londres, imagínate”, contó Arana entre la nostalgia y el orgullo ajeno. No dudó en compartir con el público parte de la letra de aquella canción, especialmente compuesta para ese momento: “Le canté a ella con Franco en la panza: ‘Franco, un niño con alas. Franco, serás madrugada. Franco, calorcito tibio. Franco, pedacito de alma’. Me acuerdo la letra y no la canté desde entonces, imagínate”. Conmovido y sincero, dejó ver que, aunque los años pasen, hay recuerdos que permanecen tallados en el corazón.

Facundo Arana y Romina Yan con el elenco de Chiquititas en el Gran Rex (Instagram)

Hablando sobre la experiencia de trabajar con Romina, Arana no escatimó elogios: “Fue espectacular. ¿Sabes qué pasa? Eran todos chicos, niños que iban a trabajar en un laburo que es muy demandante, y que además tenían un lugar adonde estudiaban para el día siguiente ir al colegio”, detalló, enfatizando el alto nivel de exigencia que imponía la tira más allá del éxito y la popularidad. “Todos los chicos de Argentina querían estar en Chiquititas”, apuntó, manifestando el impacto del fenómeno en la televisión de la época.

En cuanto a la dinámica de los rodajes y las versiones sobre exigencia o maltrato, Facundo fue honesto pero empático: “Algunos vivían distinta esa realidad. El sargentear de pronto, cuando algo está yéndose de tiempo, que hay un ensayo y qué sé yo, es algo comprensible cuando vos tenés la edad que tenemos nosotros, sos un poco más grande. Pero para un chico, de golpe, uno nunca sabe y lo puede vivir de otra manera, en especial en la cotidianeidad de hace tanto tiempo…”. El actor remarcó que la experiencia era compleja y, aunque el balance para él fue maravilloso, reconoció que no todos la vivían igual.

"Romina es un ser muy querido", aseguró Arana al hablar de la actriz fallecida (Archivo)

En pleno programa, el equipo decidió volver atrás y proyectar el clip de aquel momento inolvidable: el día en que Facundo Arana le dedicó una canción a Romina en televisión, ella ya embarazada fruto de su matrimonio con Darío Giordano. Al reencontrarse con ese instante, el actor confesó: “Yo soy muy memorioso. Hay cosas importantes que no se me van nunca. Las veo, huelo, recuerdo si había una sonrisa, y también me puedo acordar perfectamente del dolor de reírse. No lo puedo evitar, esos instantes quedan. Es una bendición y una maldición porque hay cosas que no quiero acordar y lo hago, pero esto fue increíble”.

Arana también remarcó la forma especial en que Yan vivió su maternidad, en pleno fervor de Chiquititas, y cómo eso marcó a todos los que la rodeaban. “Como Romi vivió su maternidad fue muy especial. Además, estábamos haciendo Chiquititas y lo fue también para todo el mundo porque Romina es un ser muy querido. Por eso es inolvidable”. Además, dejó en claro que el vínculo se mantiene al día de hoy: “Lo fui a ver a Franco, a quien le canté en la panza de su mamá, cuando hizo Los Puentes de Madison en Madrid... Entonces, lo vi actuar, lo pude abrazar y ellos saben, sobre todo, mi relación con Romi. Entonces, hay algo que nos tiene unidos para siempre. Sobre todo con Franco, por esto”.

Pasaron los años, pero la memoria de Romina y todo lo que significó su paso por la televisión y por la vida de sus colegas sigue tan viva como el primer día. Palabras, gestos y canciones que trascienden generaciones y confirman que hay personas, como ella, imposibles de olvidar.