Teleshow

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”

El actor habló de su participación en Chiquititas y rememoró cuando le cantó una canción a la actriz cuando estaba embarazada de su hijo Franco

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
A 15 años de la muerte de Romina Yan, Facundo Arana recordó a su compañera de elenco con cariño (Puro Show – El Trece)

Pese a que han transcurrido 15 años desde la partida de Romina Yan, su recuerdo sigue siendo una presencia luminosa tanto para sus seres queridos como para aquellos compañeros con quienes compartió escenarios y sets. La actriz, que supo ganarse el cariño del público en icónicas tiras infantiles como Chiquititas, permanece también en la memoria de sus colegas, forjando un lazo eterno atravesando el tiempo y las distancias. Uno de los que aún la recuerda con admiración y afecto es Facundo Arana, su compañero protagonista en la serie creada por Cris Morena, quien no dudó en abrir su corazón al evocarla en una reciente entrevista.

El actor visitó el estudio de Puro Show (El Trece) y fue invitado a repasar aquellos años dorados de los ‘90, cuando juntos dieron vida a Alejo Méndez Ayala y Belén Fraga, conquistando a grandes y chicos con la magia de Chiquititas. Ante la mención a Romina, Facundo se permitió viajar en el tiempo y revivir uno de los instantes más emotivos de su carrera: el día en que le cantó especialmente a su compañera en el ciclo Sábado Bus.

Yo le canté a Romina, que estaba embarazada de Franco en ese momento. Franco hoy es un artista de la gran siete, egresado en Londres, imagínate”, contó Arana entre la nostalgia y el orgullo ajeno. No dudó en compartir con el público parte de la letra de aquella canción, especialmente compuesta para ese momento: “Le canté a ella con Franco en la panza: ‘Franco, un niño con alas. Franco, serás madrugada. Franco, calorcito tibio. Franco, pedacito de alma’. Me acuerdo la letra y no la canté desde entonces, imagínate”. Conmovido y sincero, dejó ver que, aunque los años pasen, hay recuerdos que permanecen tallados en el corazón.

Facundo Arana y Romina Yan
Facundo Arana y Romina Yan con el elenco de Chiquititas en el Gran Rex (Instagram)

Hablando sobre la experiencia de trabajar con Romina, Arana no escatimó elogios: “Fue espectacular. ¿Sabes qué pasa? Eran todos chicos, niños que iban a trabajar en un laburo que es muy demandante, y que además tenían un lugar adonde estudiaban para el día siguiente ir al colegio”, detalló, enfatizando el alto nivel de exigencia que imponía la tira más allá del éxito y la popularidad. “Todos los chicos de Argentina querían estar en Chiquititas”, apuntó, manifestando el impacto del fenómeno en la televisión de la época.

En cuanto a la dinámica de los rodajes y las versiones sobre exigencia o maltrato, Facundo fue honesto pero empático: “Algunos vivían distinta esa realidad. El sargentear de pronto, cuando algo está yéndose de tiempo, que hay un ensayo y qué sé yo, es algo comprensible cuando vos tenés la edad que tenemos nosotros, sos un poco más grande. Pero para un chico, de golpe, uno nunca sabe y lo puede vivir de otra manera, en especial en la cotidianeidad de hace tanto tiempo…”. El actor remarcó que la experiencia era compleja y, aunque el balance para él fue maravilloso, reconoció que no todos la vivían igual.

"Romina es un ser muy
"Romina es un ser muy querido", aseguró Arana al hablar de la actriz fallecida (Archivo)

En pleno programa, el equipo decidió volver atrás y proyectar el clip de aquel momento inolvidable: el día en que Facundo Arana le dedicó una canción a Romina en televisión, ella ya embarazada fruto de su matrimonio con Darío Giordano. Al reencontrarse con ese instante, el actor confesó: “Yo soy muy memorioso. Hay cosas importantes que no se me van nunca. Las veo, huelo, recuerdo si había una sonrisa, y también me puedo acordar perfectamente del dolor de reírse. No lo puedo evitar, esos instantes quedan. Es una bendición y una maldición porque hay cosas que no quiero acordar y lo hago, pero esto fue increíble”.

Arana también remarcó la forma especial en que Yan vivió su maternidad, en pleno fervor de Chiquititas, y cómo eso marcó a todos los que la rodeaban. “Como Romi vivió su maternidad fue muy especial. Además, estábamos haciendo Chiquititas y lo fue también para todo el mundo porque Romina es un ser muy querido. Por eso es inolvidable”. Además, dejó en claro que el vínculo se mantiene al día de hoy: “Lo fui a ver a Franco, a quien le canté en la panza de su mamá, cuando hizo Los Puentes de Madison en Madrid... Entonces, lo vi actuar, lo pude abrazar y ellos saben, sobre todo, mi relación con Romi. Entonces, hay algo que nos tiene unidos para siempre. Sobre todo con Franco, por esto”.

Pasaron los años, pero la memoria de Romina y todo lo que significó su paso por la televisión y por la vida de sus colegas sigue tan viva como el primer día. Palabras, gestos y canciones que trascienden generaciones y confirman que hay personas, como ella, imposibles de olvidar.

Temas Relacionados

Facundo AranaRomina YanChiquititasFranco YanCris MorenaPuro Show

Últimas Noticias

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Imágenes inéditas muestran a la actriz rodeada de sus padres y amigos, reflejando la alegría y el apoyo que recibe en esta etapa tan especial, como es la llegada del primer hijo

Sofía Pachano comparte la emoción

Quiénes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro: polémicas, sorpresas y los candidatos para este año

Desde su instauración en 1992, el galardón de APTRA se convirtió en el más preciado por las figuras y reflejó diferentes momentos del espectáculo. El inicio disruptivo, el auge de la ficción y el peso de los programas por sobre los nombres propios

Quiénes fueron los ganadores del

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

A través de las redes sociales, el protagonista de Rocky compartió un collage y un mensaje especial para Fernando en su día

Entre abrazos y recuerdos familiares:

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

El cantante dio a conocer la noticia desde el escenario y adelantó el sexo del bebé que espera con Martina, su pareja de bajísimo perfil

Benjamín Amadeo anunció la llegada

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario

La legendaria actriz visitó por primera vez la obra de su hija, donde también actúa Nora Cárpena, su histórica compañera en Brujas

Moria Casán fue a ver
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los síntomas de

Cuáles son los síntomas de alerta de infarto y cómo distinguirlos de otras afecciones

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta de droga al menudeo

Dólar: por qué crecen las coberturas para después de las elecciones en el mercado de futuros

¿Adios a las rotondas?: cómo podría aplicarse en la Argentina el sistema de cruces de ruta que se usa cada vez más en EEUU

La venta de combustibles se estancó en agosto por caída en la mayoría de las provincias

INFOBAE AMÉRICA
El crecimiento estancado y la

El crecimiento estancado y la alta inflación complican los planes del gobierno laborista en Reino Unido

Comienza la apelación contra Air France y Airbus por el accidente de 2009 que dejó 228 víctimas

Fiscalía investiga la muerte de un manifestante tras difusión de video que muestra agresión militar

Tensión por el paro nacional en Ecuador: convoy militar llegó a zona de protestas

Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos defiende la calidad de la gasolina pese a los cuestionamientos

TELESHOW
Sofía Pachano comparte la emoción

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Quiénes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro: polémicas, sorpresas y los candidatos para este año

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario