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Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

María Emilia, María Eugenia y María Laura hablaron con Teleshow del estreno en YouTube de su serie para chicos de cuatro a nueve años, donde rescatan sus clásicos con arreglos actuales y mensajes sobre miedos cotidianos

La propuesta está dirigida a un público de cuatro a nueve años para acompañar el consumo en plataformas digitales
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Primero hubo una prueba de identidad a Teleshow: quién era quién, quién levantaba la mano y quiénes iban a ayudar a desgrabar la entrevista. Después llegaron las risas, las bromas cómplices entre hermanas y esa coordinación de tres voces que parece tener ensayo permanente. Las Trillizas de Oro volvieron a desplegar su código propio en una charla con este medio, donde María Emilia, María Eugenia y María Laura presentaron Las Trillizas de Oro y el libro mágico.

Con un libro que abre portales, personajes animados, K-pop y canciones que varias generaciones conocen de memoria, las hermanas regresan al contenido infantil. Esta vez, el juego las lleva a entrar en los sueños de chicos y chicas para acompañarlos ante miedos, frustraciones, problemas de bullying y otros desafíos de todos los días.

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Las trillizas de oro
Las Trillizas de Oro regresan a la infancia: un libro mágico, canciones clásicas con K-pop y sus hijas como voces animadas

Entre guiños, remates y recuerdos familiares, las tres dejaron en claro que el trabajo sigue siendo su punto de encuentro. El proyecto suma además a sus hijas, que ponen las voces de Trix y Pop, sus versiones animadas adolescentes.

De vuelta a la esencia: canciones clásicas con nuevos ritmos

Las trillizas de oro
El productor Eduardo Frigerio convocó al trío junto a Sebastián Mellino para desarrollar la propuesta

—¿Cómo están con este nuevo proyecto?

María Emilia: —Felices. Cuando nos presentaron la idea nos pareció espectacular. Sentimos que era el momento de hacer algo que tuviera que ver con lo que siempre hicimos, pero actualizado para los chicos de hoy.

—¿Cómo nació la propuesta?

María Eugenia: —En febrero, Eduardo Frigerio nos llamó y nos dijo que tenía algo lindo para ofrecernos. Quería que conociéramos a Sebastián Mellino. Nos reunimos cuando volvimos y nos presentaron el proyecto. Nos entusiasmó desde el primer momento.

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—¿De qué se trata Las Trillizas de Oro y el libro mágico?

María Laura: —Es un programa infantil corto para YouTube. Estamos en una especie de biblioteca y encontramos un libro mágico que nos avisa que hay chicos que están atravesando alguna dificultad mientras sueñan. Entonces entramos en ese mundo y aparecemos como Trix y Pop para ayudarlos mediante una canción.

Las trillizas de oro
Las hijas de las integrantes aportan las voces de Trix y Pop, los personajes animados adolescentes de la serie

—¿Qué conflictos abordan los episodios?

María Eugenia: —Hay historias sobre el miedo a los ruidos, a los animales, a dormir, la frustración, el temor a equivocarse y el bullying. Cada tema se trabaja con una canción y con un mensaje pensado para que los chicos puedan entenderlo.

—¿Quién define los temas y los mensajes?

María Emilia: —Tenemos un equipo y una orientación psicopedagógica. Eso nos ayuda a elegir las palabras y a encarar cada situación. La idea es que los contenidos sean entretenidos, pero que también acompañen a los chicos.

—¿Cómo se conectan las canciones clásicas con las nuevas historias?

María Laura: —Tomamos canciones nuestras y las adaptamos al universo de cada capítulo. Por ejemplo, en uno de los episodios una nena tiene miedo al ruido del tren y ahí aparece La locomotora. En otro, un chico le teme a un ratón y usamos Susanita. Son canciones conocidas, pero con un nuevo tratamiento.

Las Trillizas de Oro
Un equipo con orientación psicopedagógica asesora en la elección de las palabras y el enfoque de cada contenido (RS Fotos)

—¿Qué tienen de distinto las nuevas versiones?

María Emilia: —Se modernizaron los arreglos. Hay K-pop, anime, inteligencia artificial y distintos estilos musicales. Queríamos acercarnos a los códigos que hoy conocen los chicos, sin perder el mensaje que siempre dimos.

—¿Ustedes aparecen como personajes animados?

María Eugenia: —Nosotras hacemos la parte de acción real. Entramos al libro mágico y, dentro de los sueños, aparecemos como Trix y Pop. La animación acompaña esas escenas.

—¿Quiénes ponen las voces de Trix y Pop?

María Laura: —Nuestras hijas. Probaron con nuestras voces, pero ya son voces de mujeres grandes y los personajes son adolescentes. Ellas nos doblan y lo hacen muy bien. Para nosotras es muy divertido verlas dentro de este proyecto.

—¿A qué edades apunta el programa?

María Eugenia: —Principalmente a chicos de cuatro a nueve años. Los más pequeños bailan y cantan todo; desde los cuatro o cinco años ya empiezan a entender más lo que ven y escuchan. Ahí sentimos que hay un espacio para ofrecerles canciones con letras acordes a su edad.

Las Trillizas de Oro
Las Trillizas de Oro contaron a Teleshow, sobre el programa Las Trillizas de Oro y el libro mágico a través de la plataforma YouTube (RS Fotos)

—¿Por qué consideran necesario ese espacio?

María Laura: —Hoy los chicos tienen muchísima información y muchas opciones. Antes había horarios definidos para programas infantiles en la televisión. Ahora pasan de una cosa a otra con un clic. Queremos que las familias sepan que pueden encontrar una propuesta divertida y cuidada.

—¿Cómo ven a los chicos frente a las plataformas?

María Emilia: —Las plataformas son parte de la vida cotidiana y los chicos pueden ver contenidos allí. Pero hay que acompañarlos, porque YouTube es enorme y después de un video puede aparecer cualquier otra cosa. Por eso creemos que es importante ofrecer alternativas pensadas para ellos.

—¿Esperan que las familias compartan las canciones?

María Laura: —Sí. El programa está pensado para toda la familia. Hay canciones que los padres y abuelos conocen, y los chicos pueden descubrirlas con nuevos sonidos. La idea es que canten, bailen y también encuentren algo que les haga bien.

El trabajo, el lugar donde siempre coinciden

Las Trillizas de Oro
Las tres hermanas reafirmaron que su carrera profesional se construyó sobre una identidad grupal sin competencia entre ellas (RS Fotos)

—¿Las tres estuvieron de acuerdo enseguida con aceptar el proyecto?

María Eugenia: —Sí. En la vida cotidiana cada una tiene su familia, sus hijos, sus nietos y sus tiempos. Pero en lo artístico siempre coincidimos. Es un lugar donde nos encontramos, trabajamos bien y la pasamos muy bien.

—¿Nunca sintieron que una quedaba opacada por las otras?

María Emilia: —No. Nuestra mamá nos crió con personalidades distintas y nunca competimos. Somos un grupo. Cada una tiene su forma de ser, pero siempre trabajamos juntas.

Las Trillizas de Oro
Las Trillizas de Oro regresaron al contenido infantil con un programa para YouTube (RS Fotos)

—¿Les ofrecieron proyectos por separado?

María Laura: —Sí, alguna vez hubo propuestas individuales, pero generalmente preferimos estar las tres. Hubo una ocasión en que una recibió una oferta para conducir un programa porque las otras estaban de viaje, pero finalmente no se concretó. Nuestra identidad profesional siempre fue grupal.

—¿Qué significa volver a trabajar juntas en esta etapa?

María Laura: —Es una excusa hermosa para volver a encontrarnos con horarios, canciones y objetivos compartidos. Nos rejuvenece. Tenemos nuestras vidas por separado, pero trabajar juntas nos conecta con algo que nos gusta desde siempre.

—¿Qué proyectos imaginan a futuro?

María Eugenia: —Vamos paso a paso. Nos gustaría seguir con el programa, hacer shows y quizá, más adelante, pensar en un encuentro con otros artistas infantiles de distintas generaciones. Por ahora, estamos muy entusiasmadas con esta etapa y con todo lo que puede venir.

Las Trillizas de Oro
(RS Fotos)

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