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Sabrina Rojas contó qué busca en un hombre y no descartó volver con José Chatruc: “Me encaran el de 18 y el de 60 años”

La modelo afirmó que disfruta de su soltería, contó que recibe mensajes de jóvenes y adultos y explicó por qué el exfutbolista sería el único ex con el que podría volver

La conductora habló de la mala experiencia que tuvo en una salida pasada
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Sabrina Rojas habló de su vida sentimental, aseguró que no retomaría una relación con ninguno de sus ex y contó que, tras separarse, decidió vivir los vínculos con mayor libertad. En una charla con Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Yanina Zilli, la actriz y conductora dijo que hoy se siente más selectiva, aunque abierta a conocer personas.

Rojas recordó que durante años priorizó la mirada ajena y admitió que eso influyó en decisiones personales. “Luis Miguel, cómo me perdí de cenar con él. Pero en ese momento tenía mil fantasmas y pensaba que no debía filtrarse”, señaló en PH Podemos Hablar (Telefe). Zilli intervino para cuestionar esa preocupación: “Siempre se piensa en el qué dirán. Pero qué te importa lo que digan”. “Exacto, eso es lo que aprendí yo ahora”, respondió Rojas.

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Ante la consulta de Kusnetzoff sobre su situación actual, Sabrina Rojas se definió como “multitarget” y explicó que comenzó a disfrutar de la soltería después de una extensa sucesión de noviazgos. “Fui muy noviera desde los 15 años hasta que me separé del padre de mis hijos; estuve prácticamente de novia. Es medio engañoso venir acá porque no disfruté tanto como hubiese querido. Si pudiera volver el tiempo atrás, muchos noviazgos hubiesen durado mucho menos y hubiese hecho más lío”, expresó.

Mujer rubia de cabello largo, vestido asimétrico verde de lentejuelas, aros colgantes, pulsera negra, y una mano en el cabello. Fondo oscuro
Sabrina Rojas explicó que mantuvo noviazgos de forma continua desde los 15 años hasta la ruptura con el padre de sus hijos

La conductora sostuvo que, desde aquella separación, dejó atrás los prejuicios sobre su vida íntima. “Me puse al día de todas esas décadas. Dejé de tener el complejo de que me pongan un mote y soy una mujer grande que elige con quién estar, cuándo y cómo. No me pregunto qué va a pensar alguien: no me importa nada”, afirmó. También describió cómo vive esta etapa: “A esta edad te encara el de 18, 19 o 20 y también el de 60. Tenés un abanico enorme”.

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Sin embargo, aclaró que no busca parejas mucho menores. “A mí me gustan de mi edad. Me gusta el hombre vivido; no me gusta el pendejo. Pero te encara cada nene que decís: ‘¿Cómo hace esta mamá? ¿Sabe que está escribiendo?’”, bromeó.

Consultada por Sofía Martínez sobre dónde recibe esas propuestas, indicó: “Se da mucho en Instagram, que me asombra. También soy muy salidora y pasa en el boliche”. Según precisó, el hombre más joven que la encaró tenía 18 años, aunque aseguró que nunca salió con él. “Para mí es de 30 para arriba. No quiero colágeno, quiero un tipo vivido, con experiencia”, remarcó.

Sabrina Rojas afirmó en el programa PH Podemos Hablar que decidió vivir sus vínculos con mayor libertad tras su separación
Sabrina Rojas afirmó en el programa PH Podemos Hablar que decidió vivir sus vínculos con mayor libertad tras su separación

Zilli observó que desde afuera se percibe que Rojas está bien consigo misma y que eso puede volverla más exigente a la hora de elegir. La actriz coincidió: “No tengo tanto temor a divertirme como antes. Hoy, si alguien me dice ‘salí’, estoy libre y no me importa la opinión de nadie. Lo vivo como un chavón, como un hombre”. Además, definió a Instagram como “un mundo muy espectacular”.

Al ser consultada sobre una posible reconciliación, Rojas fue tajante: “No, con ninguno”. Luego se refirió a versiones sobre un supuesto pacto con Pepe Cachtruc para volver si ambos llegaban solteros a una fecha determinada. “Fue un invento de la prensa. No estaría mal, Pepe; podríamos recalcular y poner una fecha un poquito más para febrero o marzo”, dijo entre risas.

Más tarde, matizó su respuesta al explicar que no considera a Cachtruc un exnovio porque salieron durante cinco meses. “Para mí, un exnovio tiene que ser alguien con quien estuviste un año o más. Pero si tuviese que volver con alguno, con José es con el único que podría decir hoy: ‘Retomemos’”, sostuvo. Sobre los motivos de aquella ruptura, señaló: “No faltó pasión en la cama, sino en la cotidianidad. Somos adultos, hay trabajos, hijos y cosas que desbordan. Si me pongo de novia, necesito el noviazgo, necesito esa cosita. A lo mejor faltó algo de eso. Él es lo más y lo hemos hablado”.

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