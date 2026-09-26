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Rusia examinará caso por caso las solicitudes de retorno planteadas por Panamá

La solicitud fue presentada durante una reunión bilateral en Nueva York. La Cancillería también abordó las dificultades de navegación de buques panameños en el mar Negro.

El canciller Javier Martínez-Acha planteó a Serguéi Lavrov la situación de los panameños vinculados a la guerra que desean regresar al país. Tomada de Instagram
El canciller Javier Martínez-Acha planteó a Serguéi Lavrov la situación de los panameños vinculados a la guerra que desean regresar al país. Tomada de Instagram
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El canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez planteó a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la preocupación del Gobierno por los ciudadanos de Panamá vinculados a la guerra en Ucrania que desean regresar.

Durante una reunión celebrada en Nueva York, Lavrov respondió que Rusia examinará la petición, aunque indicó que cada situación deberá tratarse de manera individual, según informó la Cancillería panameña.

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El encuentro tuvo lugar durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Martínez-Acha expresó el interés de Panamá en encontrar soluciones que permitan el retorno de sus nacionales conforme a las circunstancias de cada caso. Ambos ministros acordaron mantener abiertos los canales diplomáticos y dar seguimiento a los asuntos tratados en la reunión.

La conversación dio continuidad al pedido que Panamá había formulado ante el Consejo de Seguridad para que Rusia y Ucrania facilitaran el regreso de los ciudadanos que quisieran volver.

Ilustración en acuarela de un soldado agachado con uniforme militar y bandera de Panamá en medio de edificios destruidos, humo y explosiones.
Antes del encuentro bilateral, Panamá había solicitado a Rusia y Ucrania facilitar el retorno voluntario de sus ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El canciller señaló entonces que cualquier gestión tendría que realizarse mediante los procedimientos permitidos por las autoridades de ambos países. También agradeció a Ucrania la coordinación que permitió el retorno de varios panameños.

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«Para Panamá, cada ciudadano cuenta. Ningún panameño debe quedar olvidado en una guerra que no es la suya», afirmó Martínez-Acha ante el Consejo de Seguridad.

Su planteamiento abarcó a nacionales vinculados a cualquiera de los dos bandos y puso el foco en quienes han manifestado interés en salir del conflicto y regresar al país.

La dimensión de esa situación comenzó a conocerse durante las investigaciones desarrolladas en Panamá. En agosto, el procurador general, Luis Carlos Gómez, informó que las autoridades habían identificado 30 panameños potencialmente vinculados a la guerra: 21 relacionados con Rusia y nueve con Ucrania. El Ministerio Público mantenía entonces seis investigaciones abiertas sobre los hechos.

Una de esas investigaciones avanzó esta semana con la Operación Rescate Soberano, durante la cual fueron aprehendidos una mujer y dos hombres. o

Dos soldados con uniforme de camuflaje en un campo de hierba; uno mira a través de binoculares junto a un sistema de arma robotizada que emite humo por su cañón
En agosto, la Procuraduría informó que había identificado a 30 panameños potencialmente vinculados a la guerra: 21 relacionados con Rusia y nueve con Ucrania. Agencia de noticia

La Fiscalía investiga el presunto reclutamiento de panameños con fines militares en Rusia y examina los hechos como posible trata de personas. Los allanamientos se realizaron en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre.

En esos establecimientos, los investigadores encontraron documentos y equipos tecnológicos que serán examinados como parte de las pesquisas.

La investigación comenzó en junio de 2026 y busca establecer cómo se produjo la captación de ciudadanos y qué participación tuvieron las personas investigadas. Las tres aprehensiones se suman a otros casos de presunto reclutamiento conocidos previamente.

Entre los investigados en diligencias anteriores figuran un taxista detenido con pasaportes de dos ciudadanos que presuntamente viajarían a Rusia y un veterano de la guerra en Ucrania señalado por personas que afirmaron haber recibido ayuda para viajar.

Panamá también expuso las dificultades de movimiento de buques de su registro en el mar Negro durante la reunión con Rusia. Archivo
Panamá también expuso las dificultades de movimiento de buques de su registro en el mar Negro durante la reunión con Rusia. Archivo

Un tercer sospechoso fue aprehendido en agosto; la Fiscalía le atribuye presunta trata de personas agravada por ofertas laborales para trasladar personas a Europa del Este.

En esas pesquisas anteriores, las autoridades describieron ofrecimientos de salarios mensuales de entre $3.000 y $3.500, además de bonos que podían llegar a $70.000.

Las investigaciones penales buscan determinar las responsabilidades por esas captaciones, mientras las gestiones diplomáticas atienden la situación de quienes desean regresar. El encuentro con Lavrov abre una vía de seguimiento directo con Rusia.

Los cancilleres también abordaron la guerra en Ucrania y la posibilidad de avanzar hacia una paz justa y duradera. Martínez-Acha reiteró la disposición de Panamá a contribuir, dentro de sus posibilidades, a los esfuerzos diplomáticos para favorecer el diálogo.

Durante su intervención ante la ONU había sostenido que una solución sostenible deberá alcanzarse mediante negociaciones.

Tres personas fueron aprehendidas esta semana durante una investigación por presunto reclutamiento de panameños con fines militares en Rusia. Captura de video
Tres personas fueron aprehendidas esta semana durante una investigación por presunto reclutamiento de panameños con fines militares en Rusia. Captura de video

Otro punto de la reunión fue la situación de los buques de la marina mercante panameña que enfrentan dificultades de movimiento en el mar Negro.

El canciller destacó la importancia de la libertad de navegación para un país con un amplio registro internacional de embarcaciones. Según el comunicado panameño, Rusia manifestó disposición a cooperar para abordar estos casos.

Panamá y Rusia acordaron dar seguimiento a los asuntos consulares, bilaterales y marítimos mediante sus canales diplomáticos. Para las familias de los panameños vinculados al conflicto, el resultado inmediato de la reunión es que Moscú considerará individualmente las solicitudes de retorno planteadas por Panamá. La Cancillería continuará las conversaciones con las autoridades competentes de ambos países.

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