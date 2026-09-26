La película inglesa 'Tender Loving Care', de Mike Leigh, ganó el premio mayor del Festival de San Sebastián

Tender Loving Care, del cineasta británico Mike Leigh, ganó la Concha de Oro a la mejor película en la 74ª edición del Festival de San Sebastián

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La película Tender Loving Care (Cuidado tierno y afectuoso) del cineasta británico Mike Leigh, se alzó este sábado con la Concha de Oro a la mejor película en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. El galardón mayor de la competencia reconoce el trabajo del realizador de 83 años, quien había anunciado que esta producción es “probablemente” su última, debido a una miositis que restringe su capacidad para afrontar un rodaje. Leigh no pudo asistir a la ceremonia de clausura y agradeció el premio por videollamada desde Nueva York.

El jurado, presidido por el director estadounidense Ira Sachs, le otorgó ademá el Premio del Jurado al mejor guion, con lo que la película se convirtió en el título más premiado de la noche. La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista fue para Kate O’Flynn, una de las dos actrices principales del filme, en un empate con la noruega Asta Kamma August, reconocida por su trabajo en Growth of the Soil.

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Tender Loving Care retrata la cotidianidad de dos amigas y colegas —trabajadoras sociales en el oeste de Londres— que vuelven a convivir luego de que Amy (O’Flynn) atraviesa una ruptura sentimental. La vida doméstica de ambas, sus casos laborales y la relación de Amy con sus padres ancianos —Marion Bailey y Paul Jesson— articulan una sucesión de escenas que alternan la comedia con el drama. La película dura 1 hora y 47 minutos y fue producida por Bleecker Street, Film4 y Thin Man Films, entre otras compañías.

La causa palestina marcó la ceremonia

Mike Leigh agradeció el galardón por videollamada en una gala que estuvo atravesada por la reivindicación de la causa palestina por parte de varios de los premiados. El documental Naza, de los realizadores Yuval Abraham y Rachel Szor, que ganó el Premio del Público a la mejor película europea, registra lo que sus directores describieron como la “matanza masiva y sistemática del ejército israelí en Palestina”. El mensaje de agradecimiento fue leído en la ceremonia porque los realizadores no pudieron asistir.

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El Premio Especial del Jurado, segundo en importancia en el palmarés oficial, fue para Border, del director chino Ah Biao, una coproducción entre Hong Kong, Estados Unidos y Corea del Sur sobre un minero arrastrado a cometer un crimen en un pueblo fronterizo. La Concha de Plata a la mejor dirección correspondió a la sueca Amanda Kernell por Brace Your Heart, una historia de perdón y sacrificio ambientada en la cultura sami, pueblo indígena de Laponia.

Mike Leigh ganó la Concha de Oro a la mejor película en la 74ª edición del Festival de San Sebastián con su filme Tender Loving Care (Foto: Reuters/Mark Blinch)

La actuación de Javier Cámara en 5 Minutos Más, del director Javier Ruiz Caldera, se llevó la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto. El actor interpreta al anfitrión de una casa rural donde se produce un bucle temporal. La película fue escrita por Berto Romero, a quien Cámara agradeció el premio junto a Ruiz Caldera. “Parece que los Javis estamos triunfando”, dijo el actor antes de recoger el galardón, en alusión a la dupla conformada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, cuya La bola negra ganó el Premio del Público a la mejor película. Las otras dos películas españolas en competición —El mal padre, de Roberto Bueso, y Sants, de Mikel Gurrea— se fueron sin premios.

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El Premio del Jurado a la mejor fotografía fue para Oskar Dahlsbakken por Growth of the Soil, del noruego Hans Petter Moland, la misma producción que le valió a Asta Kamma August la Concha de Plata al mejor intérprete protagonista en el empate ya mencionado. El Premio RTVE Otra Mirada, destinado a obras que retraten la realidad de la mujer, recayó en De repente, del japonés Ryūsuke Hamaguchi, que en Cannes también fue reconocida con el premio a sus dos actrices.

El palmarés completo incluyó más de diez secciones

En las secciones paralelas, el Premio Horizontes Latinos fue para La ilusión del verano sin fin, de la argentina Alessandra Sanguinetti; el Premio Zabaltegi-Tabakalera, para Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun; y el premio a Nuevos Directores, para Naemi Ada por Body of Glass. El Premio SGAE a la mejor música original correspondió a Amine Bouhafa por Milo, y el Premio Feroz, a El debut, del actor y director Jesse Eisenberg.

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La 74ª edición del SSIFF, que se extendió desde el 18 hasta el 26 de septiembre, contó con 17 películas en competición por la Concha de Oro. El Premio Donostia de esta edición fue otorgado al cineasta alemán Werner Herzog y a la actriz australiana Naomi Watts. El Gran Premio FIPRESCI, entregado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica durante la gala inaugural, fue para One Battle After Another, del director estadounidense Paul Thomas Anderson. Tender Loving Care tiene previsto su estreno en salas el 4 de diciembre de 2026.