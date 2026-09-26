Cultura

La película inglesa 'Tender Loving Care', de Mike Leigh, ganó el premio mayor del Festival de San Sebastián

Una historia sobre dos trabajadoras sociales en Londres, con el sello del realizador de 83 años, se llevó la Concha de Oro y otros dos importantes galardones en la ceremonia de clausura

Tender Loving Care, del cineasta británico Mike Leigh, ganó la Concha de Oro a la mejor película en la 74ª edición del Festival de San Sebastián
Tender Loving Care, del cineasta británico Mike Leigh, ganó la Concha de Oro a la mejor película en la 74ª edición del Festival de San Sebastián
Guardar

La película Tender Loving Care (Cuidado tierno y afectuoso) del cineasta británico Mike Leigh, se alzó este sábado con la Concha de Oro a la mejor película en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. El galardón mayor de la competencia reconoce el trabajo del realizador de 83 años, quien había anunciado que esta producción es “probablemente” su última, debido a una miositis que restringe su capacidad para afrontar un rodaje. Leigh no pudo asistir a la ceremonia de clausura y agradeció el premio por videollamada desde Nueva York.

El jurado, presidido por el director estadounidense Ira Sachs, le otorgó ademá el Premio del Jurado al mejor guion, con lo que la película se convirtió en el título más premiado de la noche. La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista fue para Kate O’Flynn, una de las dos actrices principales del filme, en un empate con la noruega Asta Kamma August, reconocida por su trabajo en Growth of the Soil.

PUBLICIDAD

Tender Loving Care retrata la cotidianidad de dos amigas y colegas —trabajadoras sociales en el oeste de Londres— que vuelven a convivir luego de que Amy (O’Flynn) atraviesa una ruptura sentimental. La vida doméstica de ambas, sus casos laborales y la relación de Amy con sus padres ancianos —Marion Bailey y Paul Jesson— articulan una sucesión de escenas que alternan la comedia con el drama. La película dura 1 hora y 47 minutos y fue producida por Bleecker Street, Film4 y Thin Man Films, entre otras compañías.

La causa palestina marcó la ceremonia

Mike Leigh agradeció el galardón por videollamada en una gala que estuvo atravesada por la reivindicación de la causa palestina por parte de varios de los premiados. El documental Naza, de los realizadores Yuval Abraham y Rachel Szor, que ganó el Premio del Público a la mejor película europea, registra lo que sus directores describieron como la “matanza masiva y sistemática del ejército israelí en Palestina”. El mensaje de agradecimiento fue leído en la ceremonia porque los realizadores no pudieron asistir.

PUBLICIDAD

El Premio Especial del Jurado, segundo en importancia en el palmarés oficial, fue para Border, del director chino Ah Biao, una coproducción entre Hong Kong, Estados Unidos y Corea del Sur sobre un minero arrastrado a cometer un crimen en un pueblo fronterizo. La Concha de Plata a la mejor dirección correspondió a la sueca Amanda Kernell por Brace Your Heart, una historia de perdón y sacrificio ambientada en la cultura sami, pueblo indígena de Laponia.

Mike Leigh ganó la Concha de Oro a la mejor película en la 74ª edición del Festival de San Sebastián con su filme Tender Loving Care (Foto: Reuters/Mark Blinch)
Mike Leigh ganó la Concha de Oro a la mejor película en la 74ª edición del Festival de San Sebastián con su filme Tender Loving Care (Foto: Reuters/Mark Blinch)

La actuación de Javier Cámara en 5 Minutos Más, del director Javier Ruiz Caldera, se llevó la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto. El actor interpreta al anfitrión de una casa rural donde se produce un bucle temporal. La película fue escrita por Berto Romero, a quien Cámara agradeció el premio junto a Ruiz Caldera. “Parece que los Javis estamos triunfando”, dijo el actor antes de recoger el galardón, en alusión a la dupla conformada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, cuya La bola negra ganó el Premio del Público a la mejor película. Las otras dos películas españolas en competición —El mal padre, de Roberto Bueso, y Sants, de Mikel Gurrea— se fueron sin premios.

El Premio del Jurado a la mejor fotografía fue para Oskar Dahlsbakken por Growth of the Soil, del noruego Hans Petter Moland, la misma producción que le valió a Asta Kamma August la Concha de Plata al mejor intérprete protagonista en el empate ya mencionado. El Premio RTVE Otra Mirada, destinado a obras que retraten la realidad de la mujer, recayó en De repente, del japonés Ryūsuke Hamaguchi, que en Cannes también fue reconocida con el premio a sus dos actrices.

El palmarés completo incluyó más de diez secciones

En las secciones paralelas, el Premio Horizontes Latinos fue para La ilusión del verano sin fin, de la argentina Alessandra Sanguinetti; el Premio Zabaltegi-Tabakalera, para Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun; y el premio a Nuevos Directores, para Naemi Ada por Body of Glass. El Premio SGAE a la mejor música original correspondió a Amine Bouhafa por Milo, y el Premio Feroz, a El debut, del actor y director Jesse Eisenberg.

La 74ª edición del SSIFF, que se extendió desde el 18 hasta el 26 de septiembre, contó con 17 películas en competición por la Concha de Oro. El Premio Donostia de esta edición fue otorgado al cineasta alemán Werner Herzog y a la actriz australiana Naomi Watts. El Gran Premio FIPRESCI, entregado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica durante la gala inaugural, fue para One Battle After Another, del director estadounidense Paul Thomas Anderson. Tender Loving Care tiene previsto su estreno en salas el 4 de diciembre de 2026.

Temas Relacionados

Festival de San Sebastiánfestivales de cineMike LeighCineUltimas noticiasUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin' ganó el premio mayor de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

El documental de la fotógrafa y realizadora Alessandra Sanguinetti, rodado durante 25 años en la pampa bonaerense, obtuvo también el Premio de la Juventud en el festival vasco

La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin' ganó el premio mayor de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

'Los Soprano' no está en la lista de las 100 mejores series del siglo XXI del New York Times, pero su influencia se nota por todas partes

Cuando el influyente diario estadounidense difundió su selección, la pregunta que copó las redes no fue quién ganó, sino por qué faltaba la serie que lo cambió todo

'Los Soprano' no está en la lista de las 100 mejores series del siglo XXI del New York Times, pero su influencia se nota por todas partes

San Nicolás será sede de dos jornadas de jazz con entrada gratuita: la grilla completa del festival

Escenarios de la ciudad recibirán propuestas musicales durante el primer fin de semana de octubre, con acceso sin costo y aforo sujeto a disponibilidad

San Nicolás será sede de dos jornadas de jazz con entrada gratuita: la grilla completa del festival

'Breaking Bad' venció a 'The Wire' y 'Mad Men' en el ranking del New York Times con las 100 mejores series del siglo XXI

Más de 500 figuras de la televisión global eligieron sus favoritas desde el 1° de enero de 2000, una fecha que dejó sin chances a ‘Los Soprano’, cuyo primer episodio se emitió meses antes, en 1999

'Breaking Bad' venció a 'The Wire' y 'Mad Men' en el ranking del New York Times con las 100 mejores series del siglo XXI

El nuevo capítulo de Eudeba: de la revolución del libro universitario a las aulas de la escuela primaria

La editorial fundada por Boris Spivacow, símbolo de la masificación del acceso a los textos académicos, presenta la colección ‘Primero las Escuelas’, destinada a chicos de cuarto a sexto grado

El nuevo capítulo de Eudeba: de la revolución del libro universitario a las aulas de la escuela primaria

DEPORTES

Las dos bajas por lesión en menos de 20 minutos que sufrió Estudiantes en la final contra Rosario Central: la impactante caída de Neves

Las dos bajas por lesión en menos de 20 minutos que sufrió Estudiantes en la final contra Rosario Central: la impactante caída de Neves

Cómo está Argentina en el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el último día de competencia: el listado histórico

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

El golazo desde 70 metros del arquero juvenil de Vélez ante Argentinos Juniors: “A lo Chilavert”

El gesto de Colapinto con los mecánicos de Alpine después del accidente con Gasly en el GP de Azerbaiyán: “Uno por uno”

TELESHOW

Mica Viciconte recordó el insólito momento que vivió con Fabián Cubero la primera vez que tuvieron intimidad: “¿Te elongo?”

Mica Viciconte recordó el insólito momento que vivió con Fabián Cubero la primera vez que tuvieron intimidad: “¿Te elongo?”

Pablo Rago habló de la peor pelea que tuvo con Carlín Calvo: "Solo hablábamos en el escenario"

La impactante revelación de Wanda Nara sobre su debut en el cine: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía"

El desopilante cruce de Abel Pintos y Ángela Leiva en Es mi sueño: "Me voy siempre hoteada de acá"

El apoyo de Fito Páez a su hija Margarita en su nuevo desafío teatral: “Es una obra muy potente”

INFOBAE AMÉRICA

La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin' ganó el premio mayor de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin' ganó el premio mayor de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

La economía de Cuba se contrajo un 5% en 2025 y acumuló tres años consecutivos de caída

“No voy a permitir que ningún ministro se arroje potestades”: Laura Fernández justifica despido del exministro en Costa Rica

Capturan a un hombre acusado de homicidio agravado y privación de libertad en El Salvador

Panamá supera los 8,000 casos de dengue tras sumar 495 en una semana