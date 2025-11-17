Teleshow

La valiente lucha de Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano: “Me salió una mancha en el cerebelo”

El exparticipante de la temporada 2016 del reality show atraviesa una recaída en su lucha contra el cáncer y busca apoyo económico a través de una rifa para costear tratamientos. Su palabra a Teleshow

Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano, enfrenta un nuevo tratamiento contra el cáncer tras detectarse un tumor en el cerebelo (Video: Gran Hermano, América TV)

Son días muy movilizantes para Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano 2016, quien a través de sus redes compartió con sus seguidores que lucha contra el cáncer. En diálogo con Teleshow el santafesino de 33 años contó cómo evolucionó su enfermedad, los nuevos estudios que afronta y la razón por la cual decidió lanzar una rifa solidaria para cubrir gastos médicos.

En su cuenta de Instagram, el exconcursante del reality show publicó una extensa historia donde anunció que este lunes tenía un turno clave con el oncólogo para definir un tratamiento nuevo. “Voy a estar avisando cómo viene mi semana más que nada por todo lo que es el tema de la rifa”, escribió, y adelantó que este martes recibirá una medicación adicional mientras continúa con su ciclo de quimioterapia cada 14 días.

Mauricio contó con crudeza la situación que enfrenta desde la aparición de un nuevo foco tumoral, en medio de una enfermedad que viene atravesando desde hace dos años: “Yo tenía cáncer de colon, con ventajas en pulmones y venía más o menos, pero ahora me apareció una manchita en la cabeza. Me salió en el cerebelo derecho. Tengo que hacer un tratamiento aparte”. Según explicó, su médico deberá definir cuántas sesiones de radiación necesitará. “No sé si serán 20 o 30″, adelantó.

Luego, Guirao profundizó sobre cómo este nuevo cuadro afectó su día a día: Se me desestabilizó todo un poco. La porquería esa hace lo que quiere. Estoy bajo medicación cada ocho horas, que me mantiene estable, pero me da mareos, dolor de cabeza y mucha náusea. Me prohibieron andar solo, no puedo hacer fuerza, no puedo hacer nada”. Aun así, la voz de Mauricio no pierde ánimo: “Tengo que meterle, no me queda otra”.

En su historia de Instagram publicada esta mañana, Guirao explicó que la rifa surgió como una necesidad urgente: “Estoy haciendo una rifa por los gastos del tratamiento nuevos. Los números que faltan vender los voy a largar esta semana. Tengo que buscar más premios, hay de todo y me emociona ver que la gente me banca”.

Contó que amigos, seguidores y comerciantes de su ciudad se acercaron para colaborar, donando desde indumentaria y sesiones de estética hasta premios artesanales. También detalló que habrá dos ganadores, cuyos números serán elegidos por sorteo cuando se complete la venta.

En septiembre de 2023, Mauricio había revelado que los primeros resultados de su biopsia eran devastadores: “El cáncer que tengo no es curable, es agresivo y se desparramó en varios lugares”. Meses después sorprendió con un mensaje esperanzador al anunciar que el cáncer había desaparecido de los pulmones y del hígado, y que el tumor de colon seguía reduciéndose: “¿Vieron que los milagros existen? Dios nos escuchó“.

Sin embargo, la aparición del tumor en el cerebelo encendió nuevamente la preocupación de sus seguidores, quienes desde ayer volvieron a multiplicar mensajes de apoyo y pedidos de oración. En su última historia, Mauricio escribió: “Quería contarles que hoy tengo médico para ver cuándo arranco este tratamiento nuevo. Mañana me llega una droga que me falta…”. “Hay muchos premios hermosos, me emociona ver que la gente me banca. La empatía es algo hermoso. Gracias de corazón”, escribió en sus redes sociales. Y cerró con una frase que resume su forma de atravesar esta batalla: “Gracias por estar más allá de todo”.

Los seguidores de Gran Hermano, que lo acompañan desde su paso por la casa en 2016, volvieron a movilizarse: la rifa se viralizó en cuestión de horas y decenas de famosos y excompañeros ya replicaron la iniciativa en redes. Una nueva lucha de Mauricio Guirao, quien supo ser finalista del reality show, en una temporada que transmitió América, donde ingresó a la casa para buscar mejorar su casa y conseguir la adopción de su hermano menor.

