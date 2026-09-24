La película de ‘Sonic’ evitó que Sega abandonara la saga, según Takashi Iizuka

Paramount apuesta por agrandar la franquicia de "Sonic the Hedgehog". (Captura de video)

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Sonic estuvo cerca de ser cancelado durante uno de los períodos más difíciles de la franquicia, según reveló Takashi Iizuka, director de Sonic Team, en una mesa redonda por el 35 aniversario del personaje. El creativo contó que los altos cargos de SEGA le pidieron abandonar la serie y que tuvo que defender su continuidad dentro de la empresa. La situación cambió después del estreno de la primera película de acción real en 2020, explicó durante la entrevista reciente.

La película que cambió los planes de SEGA

Iizuka no precisó cuándo ocurrió la conversación sobre la posible cancelación. Ese dato deja abierta la duración exacta de la etapa más crítica, aunque el director fue claro al describir la postura que encontró entre los responsables de SEGA.

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Hubo buenos y malos momentos. Durante los peores momentos, los altos mandos me dijeron que debíamos cancelar toda la franquicia. Tuve que luchar dentro de la organización para mantenerla el mayor tiempo posible.

El cambio llegó con Sonic: la película, estrenada en 2020. La producción de acción real recaudó alrededor de 230 millones de dolares. Su presupuesto había sido inferior a 80 millones, por lo que el resultado comercial dio a SEGA una señal concreta sobre la vigencia del personaje fuera de los videojuegos.

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Iizuka calificó ese estreno como el punto decisivo de su etapa al frente de la serie. Según explicó, el rendimiento en cines hizo que SEGA reconsiderara el futuro de Sonic y abrió el camino para nuevas películas, series, videojuegos y productos derivados. La recepción positiva entre el público también permitió que la adaptación continuara con más entregas.

La diferencia entre ambos momentos es marcada: antes de 2020, los directivos habían propuesto cancelar toda la franquicia; después de la película, Sonic pasó a tener una presencia sostenida en distintas áreas de entretenimiento. Iizuka atribuyó directamente ese giro al éxito de la primera cinta.

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Una franquicia con lanzamientos cada año

El director afirmó que considera a Sonic como su propio hijo por el tiempo que ha dedicado al personaje y por su participación en diferentes etapas de la serie. Esa relación personal, contó, fue una de las razones por las que discutió internamente contra la cancelación cuando los resultados eran menos favorables.

Ahora, el plan es publicar algún producto de Sonic cada año. Puede tratarse de un videojuego, una película o una serie animada. Iizuka anticipó que varios proyectos serán anunciados el próximo año, aunque todavía no detalló sus nombres, plataformas ni fechas.

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El calendario del 35 aniversario todavía no incluye un gran videojuego principal anunciado. La actividad de la marca se reparte entre colaboraciones, proyectos multijugador, relanzamientos y cine. En agosto, el personaje llegó a Fortnite, donde los jugadores pueden recorrer contenido inspirado en Green Hill, una de las zonas más reconocibles de sus juegos.

Para noviembre está previsto Sonic Pico Park, una propuesta cooperativa para hasta ocho jugadores. A finales de 2026 también volverán a venderse cartuchos de los dos primeros títulos para SEGA Genesis, nombre utilizado por la consola Mega Drive en Norteamérica. Estos relanzamientos tendrán un precio de 100 dólares cada uno, según la información disponible.

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El calendario audiovisual continuará en marzo con Sonic 4, la película, cuyo rodaje ya terminó. La producción forma parte de la continuidad cinematográfica que comenzó con la cinta de 2020, el proyecto señalado por Iizuka como responsable directo del cambio de postura dentro de SEGA.

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Shadow también estuvo cerca de desaparecer

La entrevista reveló que Shadow atravesó una situación similar. El personaje fue presentado en Sonic Adventure 2, juego cuyo desenlace daba a entender que había muerto. El plan original era retirarlo y evitar que volviera a aparecer en entregas posteriores.

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La respuesta del público modificó esa decisión. Shadow ganó suficiente popularidad para regresar en Sonic Heroes y mantenerse como una figura recurrente de la serie. Iizuka explicó que se trata de su personaje favorito y que quiere darle más espacios en futuros proyectos.

Su presencia en la tercera película impulsó otra vez su popularidad. De acuerdo con Iizuka, durante años los personajes preferidos del público fueron Sonic, Tails y Knuckles, pero Shadow ahora se encuentra cerca del nivel de reconocimiento del protagonista.

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El director señaló que quiere concentrarse un poco más en Shadow y ampliar su participación. Su continuidad, al igual que la de la propia franquicia, surgió después de que SEGA descartara un plan previo para retirarlo definitivamente tras Sonic Adventure 2.