El Salvador

La PDDH atendió a 1,364 personas y recibió 1,033 casos durante agosto de 2026

El organismo divulgó en redes sociales su balance mensual de protección y promoción, presentado por Raquel Caballero de Guevara, con resultados de actuaciones registradas en todo el país

Raquel Caballero de Guevara presentó el balance mensual de protección, promoción y difusión de derechos humanos, a través de un video compartido en las redes sociales de la institución./ (PDDH)
Raquel Caballero de Guevara presentó el balance mensual de protección, promoción y difusión de derechos humanos, a través de un video compartido en las redes sociales de la institución./ (PDDH)
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) atendió a 1,364 personas durante agosto de 2026, según el informe de acciones de protección y promoción divulgado por la institución en un video publicado en sus redes sociales. El organismo informó además que recibió 1,033 casos en todo el país.

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, presentó los resultados mensuales en un audiovisual y sostuvo que el trabajo estuvo orientado a la protección, promoción y difusión de los derechos fundamentales entre la población salvadoreña.

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“Me complace presentar a la población los resultados del trabajo realizado en materia de protección y difusión de los derechos humanos”, afirmó Caballero de Guevara en el video. La titular de la institución invitó a “construir juntos cultura de paz”.

El reporte de la PDDH indica que las personas privadas de libertad concentraron el 42.4% de los asuntos recibidos durante agosto. Las orientaciones representaron el 43.8% de las atenciones, mientras que las acciones inmediatas sumaron el 12.3%.

La Procuraduría firmó 120 pronunciamientos, finalizó 79 acciones inmediatas y realizó 1,178 diligencias./ (PDDH)
La Procuraduría firmó 120 pronunciamientos, finalizó 79 acciones inmediatas y realizó 1,178 diligencias./ (PDDH)

Los expedientes de investigación constituyeron el 1.5% del total de los casos registrados por la entidad. La gráfica divulgada por la Procuraduría señala que esos porcentajes reflejan una “significativa recepción de casos a nivel nacional”.

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La institución no detalló en la publicación cuáles fueron los motivos concretos de las solicitudes vinculadas con la población penitenciaria ni la distribución territorial de los 1,033 expedientes ingresados. Tampoco precisó qué instituciones públicas fueron objeto de las actuaciones.

Durante el período analizado, el organismo firmó 120 pronunciamientos a nivel nacional, finalizó 79 acciones inmediatas y realizó 1,178 diligencias. También registró seis acciones de atención psicosocial.

Las acciones inmediatas forman parte de los mecanismos de respuesta de la Procuraduría ante situaciones que requieren intervención sin demoras, de acuerdo con la clasificación utilizada por la institución en el balance mensual.

La PDDH realizó 62 jornadas formativas y 28 ferias

El informe incluyó las actividades de difusión y educación en derechos humanos desarrolladas por la entidad durante agosto. En ese apartado, la PDDH reportó 62 jornadas formativas, 28 ferias y festivales, tres conmemoraciones, dos campañas y cinco actividades clasificadas como “otros”.

La PDDH no detalló los motivos de las solicitudes de la población penitenciaria ni las instituciones objeto de actuaciones./ (Cortesía Centros Judiciales de El Salvador)
La PDDH no detalló los motivos de las solicitudes de la población penitenciaria ni las instituciones objeto de actuaciones./ (Cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

La Procuraduría también impartió cuatro cursos y cuatro talleres en el marco de su mandato de educación en derechos humanos. Según la institución, esas acciones estuvieron dirigidas a ciudadanos y funcionarios públicos.

El conjunto de actividades de promoción y formación alcanzó a 4,169 personas, de acuerdo con los datos difundidos por la institución. Del total de beneficiarios, el 60.2% fueron mujeres y el 38.3% hombres, mientras que el 1.5% quedó sin especificar en la clasificación divulgada.

La entidad informó, además, la entrega de 1,003 materiales promocionales. Entre los documentos distribuidos figuraron trípticos, ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, leyes específicas y cuadernillos.

La publicación fue difundida el 21 de septiembre en las redes sociales de la Procuraduría, junto con una infografía que resume los resultados de agosto. El reporte forma parte de la rendición periódica de actividades de la institución, que tiene entre sus atribuciones la vigilancia del respeto a los derechos humanos y la promoción de esos derechos ante la población y los funcionarios públicos.

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