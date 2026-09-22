50 fotos: la gran Cena Solidaria 2026 a beneficio del Hospital Garrahan

Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan, dio la bienvenida a la Gala Solidaria 2026
22 Sep, 2026 02:53 a. m. EST
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Beatriz Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Garrahan
Los fondos de esta edición se destinarán a acondicionar y ampliar los espacios de Casa Garrahan, el programa de Fundación Garrahan que brinda alojamiento y contención a niños y adolescentes que se atienden en los hospitales pediátricos porteños junto a sus familias
El director médico adjunto del Hospital Garrahan, Guillermo Moreno, y Silvia Kassab
Carolina "Pampita" Ardohain
Vicky Xipolitakis
Pepe Cibrián Campoy
Fátima Florez
Alejandra Villa, presidente a cargo de la Fundación Garrahan, y el director médico adjunto del Hospital, Guillermo Moreno
Silvia Kassab y Graciela Alfano
Darío Filippo, director asociado de servicios técnicos del Hospital Garrahan; Silvia Kassab, directora ejecutiva de Fundación Garrahan; Daniela Blanco, directora editorial de Infobae; Alejandra Villa, presidente a cargo de la Fundación Garrahan; y Guillermo Moreno, director médico adjunto del Hospital Garrahan
Los famosos en la mesa principal de la Gala Solidaria
El gran show de Los Totora
Jorge “Carna” Crivelli, Matías Alé y Roberto Peña
Bettina Lorenzo (Relaciones Institucionales de Fundación Garrahan)
El humorista Roberto Moldavsky
Natacha Crudi, adjunta de la dirección ejecutiva de la Fundación Garrahan, y su marido, Sergio Busca Higa, consultor de la organización
El humorista Roberto Peña y su pareja Lucía Bertossi
La neurocirujana pediátrica Graciela Zuccaro
Maju Lozano estuvo a cargo de la conducción de la gala solidaria de la Fundación Garrahan
El diseñador Jorge Rey
Malena Guinzburg
Silvina Chediek
Vicky Xipolitakis y Marcelo Polino
Pablo Cabaleiro, "El mago sin dientes"
Pepe Cibrián Campoy y Graciela Alfano
César Juricich y Patricia Sosa
Otra de las grandes sorpresas de la noche: el show de Ráfaga
Javier Ortega Desio y Belu Lucius
Betina Capetillo
Daniella Mastricchio, la recordada actriz de "Chiquititas"
Elena Fortabat y su marido, Héctor Olmo
Una performance coreográfica sobre el escenario
Adriana Salgueiro
Matías Alé y Fátima Florez
La cantante Avril Lerman, participante de "Popstars"
La diseñadora Claudia Arce
Roberto Peña sorprendió a los invitados con sus imitaciones de Carlitos Balá, Tato Bores y Minguito
El actor Juan Acosta
Pepe Cibrián Campoy y Maju Lozano
Graciela Alfano y Pampita
Belu Lucius y Javier Ortega Desio, junto a Maju Lozano
El show de la cantante Maggie Cullen
Fátima Florez, Graciela Alfano y Pepe Cibrián Campoy
Luciana Elbusto
Fátima Florez, Vicky Xipolitakis y Marcelo Polino bailando con "Los Totora'
La pista de baile a pleno
Se subastaron diversos objetos durante la cena solidaria
Durante la velada, también se presentó "Lapeband", la banda de rock liderada por el periodista, Sergio Lapegue
La gran Cena Solidaria 2026 a beneficio del Hospital Garrahan /// Fotos: Jaime Olivos