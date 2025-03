Felipe Fort hizo su debut en pasarelas en un desfile en el subte de Buenos Aires: “Mi papá estaría orgulloso”

Con tan solo 21 años, Felipe Fort dio sus primeros pasos en el mundo de la moda al debutar en una de las pasarelas más disruptivas, en el marco de una nueva edición de BAFWEEK 2025. Tal como en el pasado hicieron su padre, Ricardo Fort, y su hermana, el joven incursionó en el mundo de la moda.

La pasarela, transformada de manera inusual en los vagones del subte H, ubicada en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, fue una locación inesperada que fusionó la moda con la performance. El evento de Bulbenny marcó un hito tanto en la carrera del joven como en la manera de concebir los desfiles en el ámbito local.

Luego, de su recorrido por la pasarela, los vagones del subte, Felipe dialogó con Teleshow y contó sus sensaciones luego de su debut: “Formar parte de este desfile me encantó, es la primera vez que lo hago. Es una experiencia, y más para una marca como esta, tengo ropa de ellos. Gracias por tenerme en cuenta”.

En la familia Fort, la hermana del joven ya había participado de diversos eventos del mundo de la moda. El debut como modelo de la hija del empresario se dio en 2019, a los 15 años. A partir de entonces, Marta comenzó a recorrer su camino y a relacionarse con marcas de renombre. En octubre de 2024, la influencer brilló en un evento en el Hipódromo de Palermo al lucir un vestido de Jorge Rey.

Con tan solo 21 años, Felipe Fort dio sus primeros pasos en el mundo de la moda (Gentileza: Prensa Felipe Fort)

Así las cosas, Felipe contó si le gustaría compartir la pasarela con su hermana en un futuro: “Me encantaría desfilar con mi hermana, ella ya desfiló, así que tiene más experiencia que yo”. Al mismo tiempo, el joven recordó a su padre y respondió cómo cree que este se sentiría al verlo debutar como modelo: “Los desfiles y la moda eran cosas que a él (Ricardo Fort) le gustaban. Así que yo creo que me aplaudiría al final, me pondría una mano en el hombro y me diría que está orgulloso de mi”.

Felipe Fort hizo su debut en pasarelas en un desfile en el subte de Buenos Aires: “Mi papá estaría orgulloso” (Gentileza: Prensa Felipe Fort)

El debut de Felipe generó una gran expectativa entre los asistentes, no solo por la novedad de su presencia en la pasarela, sino también por la manera en que la colección dirigida por Martín Otero y Francisco Gromada, jugó con la estética urbana y conceptual. Con una propuesta que abordó la “transitoriedad permanente”, un concepto en el que el subte es considerado un espacio de tránsito y transformación, la colección reflejó la dinámica de cambio constante, algo que resonó tanto con la industria como con la audiencia joven que sigue a Felipe Fort.

Este concepto se materializó en 33 cambios de vestuario a lo largo del desfile, que iban desde prendas de inspiración urbana hasta propuestas más experimentales y conceptuales. Los modelos no solo caminaban por la pasarela, sino que interactuaban con los pasajeros del subte, lo que generó una atmósfera de inmersión total en el evento.

Felipe Fort, el hijo del empresario chocolatero, contó cómo fue formar parte del evento de Bullbenny (Gentileza: Prensa Felipe Fort)

La puesta en escena, que incluyó iluminación cinematográfica y música diseñada especialmente para el desfile, refuerza aún más la idea de transformación y movimiento. La iluminación inalámbrica, por ejemplo, ayudó a acentuar la sensación de cambio constante, mientras que la música con sonidos urbanos y ritmos vinculados al dinamismo de la ciudad contribuyó a un ambiente inmersivo. El estilismo de los modelos, con un make-up minimalista y accesorios intervenidos en el mismo espacio del subte, también jugó un rol clave, transformando lo cotidiano en una obra de arte conceptual.

Además, el evento contó con la asistencia de figuras como LIT killah, Tuli Acosta, Taichu, Lizardo Ponce, Tobías Odoardo, y Facu Carceglia, quienes no solo fueron parte de la audiencia, sino que también contribuyeron a la atmósfera de influencia y actualidad que rodeó el desfile.