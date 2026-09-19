Teleshow

La Joaqui lanzó el adelanto de su próximo tema, inspirado en Wanda Nara: la reacción de la conductora

La cantante y la mediática se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y sus hijas se hicieron amigas

Una mujer con indumentaria satinada sostiene una revista frente a su rostro y un cigarrillo encendido en su mano izquierda
La cantante La Joaqui sostiene una revista con Wanda Nara en la portada mientras sostiene un cigarrillo encendido.
Guardar

La Joaqui anunció una nueva canción inspirada en Wanda Nara y programó su lanzamiento para el miércoles 23 de septiembre. El anticipo llegó a través de una publicación en Instagram, acompañada de una serie de fotos de un rodaje con estética de backstage.

En el posteo, la cantante escribió: “Miércoles 23 tenemos una cita, se llama Wanda Nara”, con dos emojis de guantes de boxeo que acompañan el mensaje. La frase, editada según indica la propia publicación, funciona como el anticipo de un nuevo tema musical que llevará el nombre de la empresaria y conductora.

PUBLICIDAD

El vínculo entre ambas nació lejos de la música. La Joaqui y Nara se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde las hijas de las dos se volvieron amigas. A partir de ese acercamiento entre las pequeñas, también ellas comenzaron a construir una relación cercana.

Una mujer con peinado de coleta y ropa clara ceñida posa junto al capó de un vehículo blanco en un ambiente con humo
Este nuevo tema es el tercero que lanza desde que se separó de Luck Ra
Unas manos con mangas de encaje negro sostienen una revista con la fotografía de una mujer rubia y varios titulares en la portada
Está no es la primera canción que se inspira en la vida de la mediático, Quevedo, cantante español, tiene una muy famosa llamada Wanda
Una mujer con peinado recogido y ropa clara se apoya sobre el capó de un auto azul claro en un espacio con ventanales
La cantante lanzará el tema el 23 de septiembre

Wanda Nara fue una de las primeras en reaccionar al posteo y dejó dos comentarios distintos bajo la publicación. El primero decía: “Joaquina el próximos es juntas, te quiero mucho amiga”, acompañado de un corazón, y sumó más de 700 “me gusta” entre los seguidores de la cantante.

Después agregó un segundo mensaje, más breve: “Loviu”, con cuatro emojis de fuego, que también generó reacciones entre los usuarios.

La publicación de La Joaqui superó las 59.800 reacciones y el comentario de Nara se ubicó entre los más destacados de la conversación. Un anuncio de este tipo, con una fecha puntual y el nombre de una figura pública en el título, suele funcionar como estrategia de expectativa antes del estreno de una canción. En este caso, la frase de La Joaqui confirma el lanzamiento de un tema llamado “Wanda Nara” para el miércoles 23, con la propia empresaria interactuando de forma pública en el posteo que lo anticipa.

PUBLICIDAD

Las imágenes que acompañan el anuncio muestran un rodaje realizado en un espacio tipo galpón, con autos de alta gama como parte de la escenografía. En varias tomas, La Joaqui aparece con un conjunto de dos piezas en tono beige, el cabello recogido en una cola alta y maquillaje delineado en los ojos.

Una persona vestida de gris sostiene una revista con el nombre de Wanda Nara frente al faro de un automóvil
Joaqui armó toda la estética alrededor de la mediática
Una persona sostiene una revista abierta que muestra en su portada a Wanda Nara vestida con traje formal y corbata negra
Wanda también reaccionó en sus historias al gesto de su amiga
Captura de pantalla de una publicación de Instagram que muestra a una mujer junto a un automóvil e interacciones en la sección de comentarios
El ida y vuelta de Wanda y la Joaqui en el posteo del anuncio (Instagram)

En una de las fotos se la ve apoyada sobre un auto blanco, en un entorno con iluminación cenital y un grupo de personas de espaldas en el fondo. Otra imagen, en blanco y negro, la muestra encendiendo un cigarrillo con un mechero mientras sostiene un atado con la mano, en un plano en primer nivel.

En una toma posterior, de perfil y apoyada sobre el capó de otro vehículo, aparece con el mismo conjunto beige y la mirada hacia atrás, en un fondo con más autos visibles.

Dentro de la misma producción, la cantante sostiene en varias fotos una revista con el nombre ficticio Ta Te Ti, de tapa roja y blanca, con el número 420, fechada en septiembre de 2026. La tapa de esa publicación lleva el titular: “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, en letras destacadas, junto a otras frases como “Del escándalo al éxito” y “Lujo, viajes y negocios”.

En una de las imágenes, La Joaqui sostiene la revista con ambas manos y el rostro parcialmente cubierto, mientras con la otra mano sostiene un cigarrillo encendido. En otra foto, tomada desde un ángulo cenital, se la ve con las manos apoyadas sobre una estructura metálica mientras sostiene la publicación con las mangas de encaje negro visibles.

Una tercera toma muestra la contratapa de la revista, con el nombre “Ta Te Ti” en letras blancas sobre fondo rojo y negro, mientras la cantante sostiene el ejemplar abierto frente a otras personas presentes en el rodaje.

Las fotografías del backstage combinan el uso de esa revista de tapa ficticia con las imágenes junto a los autos, en lo que aparenta ser parte de la estética visual elegida para acompañar el lanzamiento del tema dedicado a Wanda Nara.

Temas Relacionados

La JoaquiWanda Nara

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Axel criticó la falta de humildad de las nuevas generaciones de artistas: "Salen de las redes y creen que son famosos"

El músico aseguró que parte de los artistas nuevos prioriza la exposición inmediata y les recomendó construir una obra que mantenga vigencia con el tiempo

Axel criticó la falta de humildad de las nuevas generaciones de artistas: "Salen de las redes y creen que son famosos"

El paseo de la China Suárez y Mauro Icardi tras las críticas: radios vintage, cuadros antiguos y look militar

Luego del cruce de ella en redes sociales con sus haters, la actriz y el delantero pasaron la tarde a puras compras

El paseo de la China Suárez y Mauro Icardi tras las críticas: radios vintage, cuadros antiguos y look militar

La confesión íntima de Sofía Gonet a Virginia Lago sobre sus relaciones: "Me gusta dejarlos, jugar un poco"

En una charla distendida, La Reini contó que suele involucrarse con intensidad al inicio de los vínculos, aunque luego prefiere tomar distancia

La confesión íntima de Sofía Gonet a Virginia Lago sobre sus relaciones: "Me gusta dejarlos, jugar un poco"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef y mostró su herida: "Prefiero cortarme que quemarme"

La participante contó que sufrió una quemadura mientras preparaba una receta y relató cómo atraviesa sus primeras jornadas en la competencia

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef y mostró su herida: "Prefiero cortarme que quemarme"

La contundente respuesta de Moria Casán a Susana Giménez: “No soy exitosa, soy exitosísima”

La One volvió a contestarle a su compañera de éxitos luego de que ninguneara el alcance que logró su biopic

La contundente respuesta de Moria Casán a Susana Giménez: “No soy exitosa, soy exitosísima”

AMÉRICA

Juez fija fianza de USD 250 al costarricense Julián Valverde, pero ordena que permanezca detenido hasta ser entregado a ICE

Juez fija fianza de USD 250 al costarricense Julián Valverde, pero ordena que permanezca detenido hasta ser entregado a ICE

La independencia de El Salvador desde una cárcel de mujeres

Precios de las gasolinas y el gasoil aumentan en República Dominicana

Así funcionará el nuevo bono de $3.000 para comprar vivienda en Panamá

La Corporación de Exportadores de El Salvador impulsa la transformación digital y la inteligencia artificial

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

DEPORTES

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Brian Sarmiento y El Polaco pelearán en Párense de Manos IV: de las chicanas en el cara a cara a la apuesta que involucra a Messi

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario