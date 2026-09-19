La Joaqui lanzó el adelanto de su próximo tema, inspirado en Wanda Nara: la reacción de la conductora

La cantante La Joaqui sostiene una revista con Wanda Nara en la portada mientras sostiene un cigarrillo encendido.

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La Joaqui anunció una nueva canción inspirada en Wanda Nara y programó su lanzamiento para el miércoles 23 de septiembre. El anticipo llegó a través de una publicación en Instagram, acompañada de una serie de fotos de un rodaje con estética de backstage.

En el posteo, la cantante escribió: “Miércoles 23 tenemos una cita, se llama Wanda Nara”, con dos emojis de guantes de boxeo que acompañan el mensaje. La frase, editada según indica la propia publicación, funciona como el anticipo de un nuevo tema musical que llevará el nombre de la empresaria y conductora.

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El vínculo entre ambas nació lejos de la música. La Joaqui y Nara se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde las hijas de las dos se volvieron amigas. A partir de ese acercamiento entre las pequeñas, también ellas comenzaron a construir una relación cercana.

Este nuevo tema es el tercero que lanza desde que se separó de Luck Ra

Está no es la primera canción que se inspira en la vida de la mediático, Quevedo, cantante español, tiene una muy famosa llamada Wanda

La cantante lanzará el tema el 23 de septiembre

Wanda Nara fue una de las primeras en reaccionar al posteo y dejó dos comentarios distintos bajo la publicación. El primero decía: “Joaquina el próximos es juntas, te quiero mucho amiga”, acompañado de un corazón, y sumó más de 700 “me gusta” entre los seguidores de la cantante.

Después agregó un segundo mensaje, más breve: “Loviu”, con cuatro emojis de fuego, que también generó reacciones entre los usuarios.

La publicación de La Joaqui superó las 59.800 reacciones y el comentario de Nara se ubicó entre los más destacados de la conversación. Un anuncio de este tipo, con una fecha puntual y el nombre de una figura pública en el título, suele funcionar como estrategia de expectativa antes del estreno de una canción. En este caso, la frase de La Joaqui confirma el lanzamiento de un tema llamado “Wanda Nara” para el miércoles 23, con la propia empresaria interactuando de forma pública en el posteo que lo anticipa.

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Las imágenes que acompañan el anuncio muestran un rodaje realizado en un espacio tipo galpón, con autos de alta gama como parte de la escenografía. En varias tomas, La Joaqui aparece con un conjunto de dos piezas en tono beige, el cabello recogido en una cola alta y maquillaje delineado en los ojos.

Joaqui armó toda la estética alrededor de la mediática

Wanda también reaccionó en sus historias al gesto de su amiga

El ida y vuelta de Wanda y la Joaqui en el posteo del anuncio (Instagram)

En una de las fotos se la ve apoyada sobre un auto blanco, en un entorno con iluminación cenital y un grupo de personas de espaldas en el fondo. Otra imagen, en blanco y negro, la muestra encendiendo un cigarrillo con un mechero mientras sostiene un atado con la mano, en un plano en primer nivel.

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En una toma posterior, de perfil y apoyada sobre el capó de otro vehículo, aparece con el mismo conjunto beige y la mirada hacia atrás, en un fondo con más autos visibles.

Dentro de la misma producción, la cantante sostiene en varias fotos una revista con el nombre ficticio Ta Te Ti, de tapa roja y blanca, con el número 420, fechada en septiembre de 2026. La tapa de esa publicación lleva el titular: “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, en letras destacadas, junto a otras frases como “Del escándalo al éxito” y “Lujo, viajes y negocios”.

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En una de las imágenes, La Joaqui sostiene la revista con ambas manos y el rostro parcialmente cubierto, mientras con la otra mano sostiene un cigarrillo encendido. En otra foto, tomada desde un ángulo cenital, se la ve con las manos apoyadas sobre una estructura metálica mientras sostiene la publicación con las mangas de encaje negro visibles.

Una tercera toma muestra la contratapa de la revista, con el nombre “Ta Te Ti” en letras blancas sobre fondo rojo y negro, mientras la cantante sostiene el ejemplar abierto frente a otras personas presentes en el rodaje.

Las fotografías del backstage combinan el uso de esa revista de tapa ficticia con las imágenes junto a los autos, en lo que aparenta ser parte de la estética visual elegida para acompañar el lanzamiento del tema dedicado a Wanda Nara.

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