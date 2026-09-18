Petroecuador incorpora un nuevo pozo en Sucumbíos que aporta 1.543 barriles diarios de crudo

FOTO DE ARCHIVO/ ILUSTRATIVO- EP Petroecuador incorporó un nuevo pozo a la producción petrolera de Ecuador con un aporte de 1.543 barriles de crudo por día. REUTERS/David Diaz Arcos

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La empresa pública EP Petroecuador incorporó un nuevo pozo a la producción petrolera de Ecuador con un aporte de 1.543 barriles de crudo por día. Se trata del pozo direccional DRRA-050, perforado en el campo Drago, dentro del activo Shushufindi, en la provincia amazónica de Sucumbíos. La empresa estatal informó que la nueva producción forma parte de las acciones destinadas a incrementar el rendimiento de sus campos y aprovechar reservas existentes.

El pozo permitió elevar la producción del campo Drago hasta 7.006 barriles diarios al 14 de septiembre de 2026. La cifra representa un incremento significativo frente a los 3.225 barriles diarios registrados en septiembre de 2025. La diferencia es de 3.781 barriles por día, equivalente a un aumento de aproximadamente 117% en ese período.

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Petroecuador atribuyó la recuperación de la producción a un conjunto de intervenciones que incluyen la perforación de nuevos pozos, el reingreso a instalaciones existentes y el reacondicionamiento de pozos que permanecían cerrados. Por esa razón, los 3.781 barriles diarios adicionales registrados en el campo no corresponden exclusivamente al nuevo DRRA-050, cuyo aporte individual es de 1.543 barriles diarios.

FOTO DE ARCHIVO- El logotipo de la petrolera estatal ecuatoriana, Petroecuador, se muestra en Quito, Ecuador, el 21 de junio de 2024. REUTERS/Karen Toro

La empresa estatal señaló que el nuevo pozo fue desarrollado mediante perforación direccional, una técnica que permite modificar la trayectoria del pozo para alcanzar zonas determinadas del reservorio desde una ubicación superficial. Petroecuador sostiene que esta modalidad contribuye a aprovechar de manera más eficiente las reservas y puede reducir la necesidad de desarrollar nuevas instalaciones en superficie.

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El campo Drago es uno de los principales productores del activo Shushufindi y acumula 19 años de producción. El activo, situado en Sucumbíos, comprende también los campos Aguarico, Shushufindi, Cobra y Condorazo. La producción del área forma parte de las operaciones petroleras que Petroecuador mantiene en la Amazonía ecuatoriana.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, Petroecuador registraba una producción de 371.379 barriles diarios. El aporte del DRRA-050 representa aproximadamente 0,42% de ese volumen. Si mantuviera durante un año una producción constante de 1.543 barriles diarios, el pozo aportaría unos 563.000 barriles adicionales.

Petroecuador también estimó que la nueva producción permitirá generar alrededor de USD 4 millones adicionales al mes. Si esa estimación se mantuviera durante doce meses, representaría cerca de USD 48 millones anuales. Sin embargo, se trata de una proyección vinculada al nivel de producción y a las condiciones del mercado petrolero, por lo que no equivale necesariamente a ingresos fiscales netos para el Estado.

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FOTO DE ARCHIVO. Una vista muestra el complejo de la refinería estatal ecuatoriana de Esmeraldas en Esmeraldas, Ecuador, 15 de agosto de 2017, REUTERS/Daniel Tapia

La incorporación del pozo ocurre en un momento en que el Gobierno ecuatoriano busca elevar la producción petrolera mediante nuevas perforaciones y la recuperación de pozos existentes. El presidente Daniel Noboa afirmó el 17 de septiembre que existen negociaciones con empresas internacionales para aumentar la producción hasta 500.000 barriles diarios durante el segundo semestre de 2027. Hasta ahora, las autoridades no han presentado públicamente un cronograma detallado que permita establecer cómo se alcanzaría esa meta.

El desarrollo de nuevos pozos constituye una de las principales vías utilizadas por Petroecuador para intentar compensar la declinación natural de campos maduros. En paralelo, la empresa ha recurrido a trabajos de reacondicionamiento y recuperación de pozos para reincorporar producción que había quedado fuera de operación.

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El caso de Drago muestra el efecto de estas intervenciones sobre un campo que ya se encontraba en producción. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, su extracción pasó de 3.225 a 7.006 barriles diarios. Dentro de esa recuperación, el DRRA-050 se suma como una nueva fuente de 1.543 barriles diarios para la producción operada por la petrolera estatal.

Con esta incorporación, Petroecuador busca sostener el incremento de producción de sus activos amazónicos y aprovechar reservas de campos que continúan operativos después de varios años de explotación.