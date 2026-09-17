Cuba

Los “buquenques”: Cómo los intermediarios de efectivo se quedan con las pensiones en Santiago de Cuba

Los operativos de mayo y junio en Santiago de Cuba sacaron de la calle a varios señalados por comisiones de entre 35% y 50%, pero la falta de liquidez mantiene el problema para pensionados

Ilustración en acuarela de una mujer mayor que recibe billetes en un mostrador con la inscripción Pensiones y Jubilaciones.
La falta de billetes en bancos y cajeros obliga a pensionados de Santiago de Cuba a recurrir a buquenques para cobrar su dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los jubilados de Santiago de Cuba llegan a pagar hasta 40% para convertir en efectivo sus pensiones depositadas en tarjetas bancarias, ante la falta de billetes en bancos y cajeros. La intermediación de los llamados buquenques reduce aún más ingresos ya limitados y traslada a los pensionados el costo de una crisis de liquidez que afecta su acceso al dinero propio. Aseguró el portal de noticias CiberCuba

Un pensionado que recibe 3,200 pesos cubanos debe entregar 1,280 pesos si acepta esa comisión, por lo que obtiene apenas 1,920 pesos en billetes. “Cada día nuestro dinero vale y alcanza menos para todo”, relató un jubilado santiaguero que pidió preservar su identidad.

PUBLICIDAD

Según CiberCuba, el término buquenque no surgió con las transferencias bancarias ni con la actual escasez de efectivo. El antropólogo cubano Fernando Ortiz lo incluyó en su Glosario de afronegrismo, publicado en La Habana en 1924, con la definición de “alcahuete, buscona”.

En Santiago de Cuba, la palabra pasó a nombrar a quienes entregan efectivo a cambio de recibir una transferencia bancaria y cobran un porcentaje por la operación. El intermediario visible dispone de billetes frente a personas que tienen saldo en sus cuentas, pero no pueden retirarlo cuando lo necesitan.

Pensiones reducidas por las comisiones y los recargos

La dificultad no se limita al uso de una tarjeta bancaria. Los jubilados enfrentan bancos sin suficiente dinero, cajeros automáticos vacíos, colas y la incertidumbre sobre el momento en que podrán cobrar.

PUBLICIDAD

“Para sacar o cobrar la chequera por la tarjeta es una odisea, una tortura, con mucha incertidumbre”, explicó el pensionado. La falta de efectivo abre espacio para quien ofrece resolver el problema a cambio de una ganancia.

ARCHIVO -Los jubilados de Santiago de Cuba pagan hasta 40% para convertir en efectivo sus pensiones depositadas en tarjetas bancarias. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)
ARCHIVO -Los jubilados de Santiago de Cuba pagan hasta 40% para convertir en efectivo sus pensiones depositadas en tarjetas bancarias. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)

El costo se extiende a las compras cotidianas. Algunas pequeñas y medianas empresas privadas y casas particulares aplican también un recargo de 40% a los pagos por transferencia: un producto valuado en 1,000 pesos en efectivo puede costar 1,400 pesos si se abona de forma digital.

Para quienes dependen de una pensión, la diferencia implica que el dinero pierde valor antes de convertirse en un bien básico. El jubilado no solo cede parte de sus ingresos para obtener billetes, sino que dedica tiempo y fuerzas a recorrer cajeros, bancos y filas sin garantía de éxito.

Detenciones sin solución para la falta de billetes

Las autoridades han realizado detenciones de personas acusadas de cobrar comisiones por entregar efectivo. En mayo de 2026, varios casos en Santiago de Cuba involucraron porcentajes de entre 35% y 50%, según CiberCuba.

En junio, otro hombre fue detenido cerca de un cajero automático de Santa Bárbara y se le atribuyó el cobro de 20%. Las detenciones retiran a intermediarios de la calle, pero no modifican la necesidad de quienes no logran transformar el saldo de sus cuentas en dinero físico.

En Santiago de Cuba, los buquenques cobran un porcentaje por entregar efectivo a cambio de una transferencia bancaria. (Foto AP/Ramón Espinosa)
En Santiago de Cuba, los buquenques cobran un porcentaje por entregar efectivo a cambio de una transferencia bancaria. (Foto AP/Ramón Espinosa)

La existencia de estos operadores está vinculada a un sistema bancario que no garantiza el acceso inmediato al efectivo, aun cuando el dinero ya haya sido acreditado. La bancarización, el pago de pensiones mediante tarjetas, las condiciones para retirar billetes y las medidas frente a la falta de liquidez forman parte de decisiones tomadas dentro de una estructura económica centralizada.

Los pensionados son el grupo más expuesto porque cuentan con ingresos reducidos y menor margen para absorber comisiones, recargos y jornadas de espera. “Se nos va, se nos agota enseguida”, resumió el jubilado sobre una pensión que debe alcanzar después de pagar para cobrarla.

Temas Relacionados

PensionesSantiago de CubaCubaEfectivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Homenaje a los trabajadores destacados”: un hospital de Cuba generó indignación al entregar bicicletas al personal de salud

La institución de Santiago de Cuba dijo que la iniciativa, vinculada al proyecto Cuba Soberana y a una cooperación con Bélgica, busca aliviar traslados en medio de problemas de transporte y crisis económica

“Homenaje a los trabajadores destacados”: un hospital de Cuba generó indignación al entregar bicicletas al personal de salud

La circulación de presuntos billetes falsos de 2,000 y 5,000 CUP deja media docena de detenidos en Manzanillo

Las detenciones se produjeron tras denuncias por intentos de pago en una cafetería, negocios cercanos al parque Céspedes y el Sky Club, mientras crece la alerta por las nuevas denominaciones que circulan en Cuba

La circulación de presuntos billetes falsos de 2,000 y 5,000 CUP deja media docena de detenidos en Manzanillo

Revocan licencia de empresa de EE.UU. que envía autos y mercancía a Cuba por nexos con régimen

La firma promocionaba traslados desde el sur de Florida, incluso de camiones y marcas de lujo, con tarifas de 4,500 dólares por unidad antes de la sanción de Washington

Revocan licencia de empresa de EE.UU. que envía autos y mercancía a Cuba por nexos con régimen

Niña cubana de siete años propone vender su cabello para comprar un ventilador

La madre, Santi Batista, contó en redes que su hija tomó la iniciativa en Pesquería, Baraguá, ante los apagones prolongados y el calor, y recibió ofrecimientos de apoyo para la familia

Niña cubana de siete años propone vender su cabello para comprar un ventilador

Crisis económica en Cuba: la inflación alcanzó el 25% y comenzaron a circular billetes de hasta 20.000 pesos

El encarecimiento de los alimentos llegó al 36,01% en doce meses, en paralelo con una fuerte depreciación del peso cubano, problemas de abastecimiento, apagones y una creciente dependencia del mercado informal para conseguir bienes esenciales.

Crisis económica en Cuba: la inflación alcanzó el 25% y comenzaron a circular billetes de hasta 20.000 pesos

TECNO

Ver Real Betis vs Getafe por La Liga en Fútbol Libre es una búsqueda peligrosa para tus contraseñas

Ver Real Betis vs Getafe por La Liga en Fútbol Libre es una búsqueda peligrosa para tus contraseñas

Alerta global por estafadores que se hacen pasar por aerolíneas o agencias de viaje en redes sociales

El jefe de IA de Microsoft advierte: dar rasgos humanos a Claude puede ser peligroso

Murió a los 35 años Cat Frazier, la bloguera que revolucionó internet con sus GIFs y su estilo retro

Cat Frazier, la artista que revivió la estética retro de internet en un lenguaje que el diseño digital todavía no terminó de procesar

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”

El proyecto ambiental de Angelina Jolie en Camboya: cómo participa en la protección de 60.994 hectáreas de selva

A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”

MUNDO

El primer ministro de Polonia denunció que los planes de Rusia incluyen ataques contra los aliados de Ucrania

El primer ministro de Polonia denunció que los planes de Rusia incluyen ataques contra los aliados de Ucrania

Los ataques rusos a depósitos farmacéuticos amenazan el acceso a medicamentos en Ucrania

Una persona murió cuando un drone hutí fue interceptado cerca de la Meca por Arabia Saudí

El pacto secreto entre la marca de lujo LVMH y el heredero de Hermès que terminó en la Justicia: hay más de USD 16.000 millones en juego

A días de la cumbre Trump-Xi, Marco Rubio habló con el canciller chino sobre la situación en Medio Oriente