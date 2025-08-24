La profunda reflexión de Cande Tinelli ante el problema de salud que enfrenta su mascota

Días atrás, Candelaria Tinelli compartió con sus seguidores el difícil momento que atraviesa debido a la delicada condición de salud de su perra. A través de sus redes sociales, la influencer reveló que, tras realizarle una biopsia de vejiga a su mascota, recibió el diagnóstico de un tumor maligno inoperable. Así las cosas, este sábado, la joven reflexionó sobre la vida y la muerte y el tiempo que se le dedica a los seres queridos.

Todo comenzó cuando la hija del famoso conductor publicó ante sus más de cuatro millones de seguidores una imagen de su perro durmiendo plácidamente en su regazo. Relajada, disfrutando de ese momento de paz, Candelaria le sacó una foto y agregó emojis de brillos, un corazón y el símbolo del infinito, destacando que el amor que le tiene a su mascota durará por toda la eternidad, más allá de los límites de la vida terrenal.

El posteo de Cande Tinelli reflejando su amor infinito por su mascota (Instagram)

Horas después, la joven compartió un video de su intimidad. Vestida de entrecasa, con un jogging y un hoodie, Lele jugaba con su perrito en su cama. Mientras forcejeaba con el peluche de una pequeña vaca, el animal se movía sobre un acolchado decorad con la cara del personaje Hello Kitty. Mientras tanto, Candelaria perseguía a su pequeño de cuatro patas para quitarle el juguete y llamar su atención.

Para describir sus sensaciones sobre este video, Tinelli escribió la reflexión a la que llegó al conocer la difícil situación de su perro: “Hace una semana todo era diferente, qué cambiante es la vida. Disfruten mucho a sus seres queridos”. Como si fuera poco, además de ponerle un filtro en blanco y negro, la joven musicalizó el momento con la canción “Fix You” de Colplay. El tema gira en torno al amor verdadero, el apoyo incondicional y la perseverancia frente al dolor y la pérdida. La letra ofrece consuelo y esperanza a alguien que atraviesa un momento difícil, prometiendo estar ahí para ayudarle a restaurar la confianza y el amor tras la adversidad.

La noticia, comunicada por Candelaria días atrás en un mensaje cargado de tristeza, quedó acompañada por una imagen conmovedora: la perra recostada en el regazo de Tinelli, reflejando la cercanía y el cariño que une a la joven con su mascota.

La tristeza de Cande Tinelli por la delicada situación de salud de su perrita (Instagram)

Este episodio marcó un quiebre en el contenido habitual del perfil de Candelaria, que suele compartir viajes y experiencias glamorosas. En esta oportunidad, eligió mostrar la otra cara de su cotidianidad, abriendo un espacio de vulnerabilidad y honestidad frente al difícil diagnóstico. La gravedad del cuadro encendió la preocupación de la joven, que decidió recurrir al apoyo de sus seguidores para encontrar consuelo e información sobre alternativas o experiencias similares.

La noticia sobre la enfermedad de su perra llevó a la influencer a mostrar abiertamente sus sentimientos de angustia, dolor y tristeza ante sus seguidores. En su mensaje, confesó que vivía “el día más triste” de su vida, un testimonio que reflejó la profundidad de su vínculo afectivo con la mascota y el impacto que le provocó el diagnóstico de un tumor maligno sin posibilidades de intervención quirúrgica.

Al publicar su situación personal, Candelaria explicó que, además de expresar su dolor, buscaba también contención y consejo por parte de quienes pudieran haber pasado por una experiencia similar. Manifestó su incertidumbre y su deseo de encontrar algún tipo de esperanza, aunque fuera limitada al tiempo que le queda a su perra. Esta apertura a la comunidad virtual marcó un cambio respecto a otros contenidos más distendidos que suele compartir, haciendo visible una necesidad genuina de apoyo y empatía.

Luego de conocer la situación de su perra Cande Tinelli acudió a sus seguidores para buscar consuelo (Instagram)

Acompañó sus palabras de un emoji triste y un corazón roto, símbolos de duelo y desconsuelo. Tras la publicación donde Candelaria Tinelli relataba la situación médica de su perra y el impacto emocional que este hecho le produjo, la repercusión entre sus seguidores fue inmediata. El relato sensible y franco generó una ola de mensajes de contención, apoyo y consejos por parte de su comunidad digital.

La joven agradeció la respuesta en una nueva imagen junto a su mascota, en la que se la podía ver acostada en el piso de su casa, mientras la perra dormía plácidamente en su cama. Meses atrás, una pérdida golpeó a la familia Tinelli. A finales de noviembre, Marcelo y Micaela mostraron su dolor por la muerte de su perrito, León. Para la empresaria, León era más que una mascota: era un compañero fiel desde su infancia. En una emotiva publicación en sus historias de Instagram, la diseñadora expresó: “León, hoy una parte mía se fue con vos. Te amo para siempre”, junto a una imagen en la que aparece abrazando al pequeño can de pelaje blanco. Acto seguido, el presentador se sumó al triste momento y realizó su propia despedida con un mensaje cargado de emociones.

“Adiós Leoncito hermoso. Dulce y cariñoso como pocos. Pienso que te tuve en un bolsillo del saco en Videomatch y ahí Mica se volvió loca por vos y te pidió”, recordó, respecto a cómo llegó el animal a la vida de su hija, junto a una foto suya mirando hacia la cámara y con la lengua fuera por el costado de su mandíbula. “Volá bien alto. Te vamos a extrañar mucho todos en esta familia”, cerró Tinelli, quien no dudó en dejar en claro el vacío que dejaba tras su partida terrenal y que, a la par, dejó dolidos a varios allegados a su entorno.