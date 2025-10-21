La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

Thiago Medina reflexionó tras su accidente (Video: Instagram)

El 9 de octubre, Thiago Medina recibió el alta médica luego de haber permanecido internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras sufrir un accidente con su moto que casi le costó la vida. Poco a poco, ya en recuperación, comenzó a informarse sobre todo lo ocurrido durante su internación y las repercusiones que atravesó su caso.

En ese contexto, el joven decidió realizar una emotiva reflexión pública en la que agradeció el apoyo recibido tanto por parte de su familia como de los profesionales de la salud y la sociedad en general. Además, compartió un video que le preparó el programa A la Barbarossa (Telefe), donde hicieron un compilado con momentos significativos de las últimas semanas, reviviendo el proceso que atravesó desde el accidente hasta la recuperación.

“Veo todo esto y entiendo la dimensión de todo lo que pasó, les agradezco a todos por haberme acompañado a mí, a mi familia, por no dejarme solo, por pedir por mi vida, por darme otra oportunidad para vivir. No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo. Gracias a cada persona que rezo, oró, pidió por mí, gracias a los medios de comunicación, a los enfermeros a los doctores a los directivos del hospital y a ustedes por no dejarme morir”, expresó Thiago en un mensaje que buscó transmitir la intensidad de su experiencia y la gratitud por la segunda oportunidad que siente haber recibido.

El testimonio del propio Thiago fue acompañado también por mensajes cercanos y muestras de cariño de su entorno más próximo. Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, escribió: “Y GRACIAS A VOS! por tu fuerza y valentía”, sumándose al reconocimiento por la fortaleza demostrada durante los días más difíciles. Brisa, su melliza, eligió el agradecimiento religioso y la memoria del acompañamiento constante: “Dios es fiel, gracias a todos lo que estuvieron desde el día cero con Thiago, eternamente agradecida”.

En medio de esta recuperación, el viernes por la noche, esta reconstrucción emocional y afectiva tuvo un capítulo especial cuando participó del baby shower que organizaron en honor a su hermana melliza.

Thiago Medina estuvo en el baby shower de su hermana melliza (Video: Instagram)

En el salón especialmente decorado para la ocasión, con un arco de globos en tonos pastel y dorado, la familia y amigos compartieron juegos tradicionales, regalos y mensajes de afecto para la futura mamá. El evento estuvo atravesado por un momento central: la elección de los padrinos. Brisa sorprendió a todos al decidir confiar esa responsabilidad a dos de sus hermanos más cercanos —Camila y Thiago—, gesto que no solo simboliza la unión entre mellizos, sino también la confianza, el acompañamiento y la protección extendidos a la próxima generación.

El anuncio de que Thiago sería uno de los elegidos como padrino desató la emoción en el salón. Las lágrimas no tardaron en asomar en los rostros de sus dos hermanas y, entre los abrazos y la alegría, los gritos de la familia y los invitados taparon por completo la canción de Ed Sheeran que sonaba de fondo. La noticia se transformó en un instante de desahogo y celebración colectiva, marcando un punto de inflexión en la vida familiar tras semanas difíciles.

La postal que recorrió las redes —compartida como historia de Instagram— refleja ese instante de emoción contenida: Thiago, vestido de blanco, abraza a Brisa en el centro del salón. La imagen irradia alivio y alegría; detrás del abrazo aparecen globos celestes, amarillos y marrones, y un ambiente cálido que subraya la intimidad del festejo. El mensaje para Thiago: “Te amo con mi vida”, acompañado de un símbolo de infinito y un corazón rojo, agrega ternura y resiliencia a la jornada.