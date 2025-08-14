La mamá de Emilia Mernes recordó los primeros pasos de la carrera de su hija: “Me hace feliz su felicidad”

Emilia Mernes vivió un emotivo reencuentro con su madre en Nadie Dice Nada de Luzu TV (Video: Nadie dice Nada, Luzu TV)

La emoción marcó la visita de Emilia Mernes al programa Nadie Dice Nada de Luzu TV, donde la cantante vivió un momento especial junto a su madre, Gabriela Rueda. En plena promoción de su último álbum, Perfectas, la artista compartió la entrevista con su madre, que se encontraba sentada en el mismo estudio y ofreció un testimonio lleno de afecto y gratitud por el camino recorrido en familia. El encuentro, transmitido este miércoles a través del canal de streaming, puso de relieve el papel esencial que los padres de la artista tuvieron en su vida y carrera.

La conversación avanzó entre anécdotas y reflexiones sobre los primeros pasos de Emilia en la música, hasta que la intervención de su madre generó un punto de inflexión emocional. Gabriela Rueda, visiblemente conmovida, relató cómo la familia aprendió junto a la joven a afrontar los desafíos de la independencia y el crecimiento personal. “Nosotros aprendimos muchísimo de ella. Valoro lo que ella nos enseña, me cuesta horrores dejarla, la extraño, pero me hace feliz su felicidad. ¿Cómo no voy a estar feliz?, ¿cómo no la voy a acompañar?, ¿cómo no me voy a levantar a las 3 de la mañana para venir a traerles tortas negras?”, expresó entre lágrimas, generando sonrisas tanto en la artista como en el equipo del programa. Martín Garabal, parte de la mesa de Nadie dice Nada, agradeció las facturas a la mujer, que es panadera de oficio, al igual que su marido.

El apoyo incondicional de los padres de Emilia, también la formó como artista y fueron recordados por Gabriela Rueda durante la transmisión. La madre rememoró los sacrificios realizados, como los viajes a Uruguay cuando Emilia tenía 18 años, confiando en personas desconocidas para que su hija pudiera perseguir sus sueños, como cuando era parte del grupo musical de cumbia Rombai. “Yo hoy miro para atrás y digo ‘yo estaba loca’, dejarla con gente desconocida a los 18 años. Pero también hemos aprendido y ella nos ha enseñado mucho a que los hijos son parte de uno, pero no son propiedad de uno”, reflexionó Gabriela, subrayando el aprendizaje mutuo entre padres e hijos.

El testimonio de la madre de Emilia resaltó los sacrificios familiares y el aprendizaje mutuo

La propia Emilia, emocionada por las palabras de su madre, destacó la presencia constante de su familia en cada etapa de su carrera. Hizo referencia a la situación de salud de su padre, quien, a pesar de atravesar una enfermedad, continúa acompañándola y brindándole fortaleza. “Ellos siempre me acompañan. Mi papá sigue transitando una enfermedad y me acompaña. La familia es lo importante. Vuelvo a casa y siento que no me falta nada, soy afortunada. Mi papá es un guerrero y un ángel”, compartió la cantante.

Durante la entrevista, la artista también dirigió un mensaje a quienes sienten que sus sueños están lejos de alcanzarse, especialmente a jóvenes de pueblos pequeños que pueden experimentar sensación de estancamiento. La cantante alentó a confiar en uno mismo y a valorar el respaldo de la familia como motor para superar obstáculos.

Recientemente, Mernes también se hizo presente en la vereda de enfrente en lo que refiere al streaming nacional: OLGA. Allí, durante la transmisión de Tapados de Laburo, Nacho Elizalde le preguntó: “Emilia, ¿pueden hacer un súper grupo con todas tus amigas popstars argentinas?", y la intérprete de “Perdonarte, ¿Para qué?” y “La_Original.mp3″ expresó, todo su entusiasmo. “Sería increíble. Muy increíble”, lanzó.

La cantante mencionó a Cazzu, Lali, María Becerra, Tini y Nicki Nicole como integrantes ideales para el 'girl group' (Video: Tapados de Laburo, OLGA)

“Agarrás a tus amigas y hacés una gira”, le propuso el exparticipante de Bake Off Famosos. “¡Hagamos acá el pedido en Tapados de laburo!“, expresó, mientras pensaba en las artistas de nuestro país que la vienen rompiendo en la Argentina y en el mundo, que ficharía para su ”girl group". “Somos un montón”, señaló, mientras pensaba.

Tuvo elogios para Six Sex, “¡La amo, es una diosa!“, expresó, sobre la artista con quien realizó una colaboración en ”Pasarella", uno de sus últimos éxitos. “¡La amo! Es una diosa", destacó, pero al final dio su veredicto sobre cómo sería el grupo, que allí denominaron como “las Destiny’s Child argentinas”.

“Para mí tienen que estar Cazzu, Lali, María (Becerra), Tini...”, enumeró, mientras definía al grupo como “Las Avengers” y casi se olvidaba de una de sus amigas para la banda pop. “¡Y la Nicki (Nicole)! Si no la nombro me mata", completó. “Con todas sería espectacular. Sería muy épico”, agregó, ilusionada sobre la posibilidad.