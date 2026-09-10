América Latina

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el mar Caribe: tres muertos

La operación, descrita como una ofensiva “cinética letal”, alcanzó el miércoles a una embarcación rápida que, según información de inteligencia militar, operaba en rutas habituales del tráfico de drogas en la región

El Comando Sur estadounidense lanzó una ataque "cinético" contra una embarcación vinculada al narcotráfico.
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Estados Unidos informó que abatió a tres narcoterroristas en un ataque contra una lancha rápida en el mar Caribe, en una operación que el Ejército estadounidense identificó como parte de la operación Lanza del Sur. El operativo ocurrió el miércoles contra una embarcación que, de acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), transitaba por rutas habituales del tráfico de drogas. La fuerza militar indicó que sus servicios de inteligencia confirmaron la participación activa de la lancha en actividades de narcotráfico.

SOUTHCOM definió la acción como un “ataque cinético letal contra una lancha rápida” y afirmó que “la operación resultó en la muerte de tres narcoterroristas”. La misión quedó bajo control de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, integrada por los 18 miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, también denominada Escudo de las Américas.

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Días atrás, el comandante del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, sostuvo que la fuerza militar está “decidida a neutralizar el terror y la violencia de los cárteles en toda la región y en territorio estadounidense”. A su vez, señaló que la Fuerza Operativa Conjunta mantendrá operaciones “precisas y letales” contra las organizaciones criminales y afirmó: “Cuando ordené la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, fue precisamente con este propósito: acelerar, sincronizar y ejecutar acciones letales contra estas redes narcoterroristas desestabilizadoras”.

El jefe militar agregó que el grupo busca “imponer una fricción sistémica total sobre los narcoterroristas: interrumpir sus operaciones, desmantelar su liderazgo y eliminar el terror de los cárteles en toda la región”.

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Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el mar Caribe: tres narcoterroristas muertos (@SOUTHCOM)
Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el mar Caribe: tres narcoterroristas muertos (@SOUTHCOM)

La campaña militar Lanza de Sur acumula 229 muertes en 67 ataques previos en el Caribe y el Pacífico Oriental. Las operaciones generaron críticas de sectores opositores y de organizaciones de derechos humanos, que acusaron al gobierno del presidente Donald Trump de cometer eliminaciones extrajudiciales.

El Ejecutivo republicano informó al Congreso que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles. Además, calificó a los fallecidos como “combatientes ilegales” y defendió la legalidad de los ataques letales sin supervisión judicial, con base en una determinación clasificada del Departamento de Justicia.

Trump defendió la estrategia al sostener que “es una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que la campaña busca “establecer una disuasión efectiva frente a organizaciones que han podido traficar casi sin obstáculos”. También subrayó que Washington prioriza la coordinación con aliados regionales, aunque consideró necesaria la intervención militar directa contra los cárteles.

El Comando Sur interceptó y hundió una embarcación narco de Los Choneros

El SOUTHCOM hundió una embarcación ecuatoriana en el Pacífico, la sexta destruida en menos de dos semanas en operaciones contra el narcotráfico que Washington vincula con la organización criminal Los Choneros.

Las fuerzas estadounidenses interceptaron el pesquero Don Rufo, detuvieron a sus tripulantes y destruyeron la nave, informó SOUTHCOM en una publicación en la red social X, junto con un video del operativo. “Los individuos retirados del buque fueron transferidos a las autoridades ecuatorianas”, indicó el mando militar estadounidense.

SOUTHCOM sostuvo que el barco operaba como punto de reabastecimiento para actividades de narcotráfico que atribuyó a Los Choneros, una banda criminal de Ecuador.

Desde el 28 de agosto, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bombardeó y hundió seis embarcaciones ecuatorianas en el marco de sus operaciones marítimas contra el narcotráfico. El Comando Sur afirmó que esas acciones cuentan con coordinación del Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

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