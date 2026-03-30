Bob, el corte que nunca pasa de moda: guía técnica y claves para lucirlo

Versátil, preciso y siempre vigente, este look suma nuevas variantes y técnicas que se adaptan a cada persona

Cabello corto chic, peinado sofisticado, estilo vintage, inspiración francesa, corte moderno, tendencia femenina, look juvenil versátil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El bob es mucho más que un corte: representa una arquitectura capilar que se adapta a cada época y personalidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bob no es solo un corte: es una arquitectura capilar. Su permanencia desde los años 20 hasta hoy se explica por una virtud clave: se adapta. Cambia la línea, el peso y la textura.

También cambia la mujer que lo lleva. En esta guía ampliada, repasamos cada versión con mirada técnica, inspiración real y claves de styling para que el resultado sea impecable.

Las variantes del bob que dominan la escena

1. Bob clásico (recto)

La base de todos los bob. Línea precisa, sin capas visibles, peso concentrado en las puntas. Puede ir a la mandíbula o apenas por debajo.

A quién favorece: rostros ovalados, finos o con facciones delicadas. En cabellos gruesos crea un efecto “bloque” muy elegante; en finos, aporta densidad visual.

Celebrity: Anna Wintour

Claves técnicas: corte en línea recta, ángulo cero, mínima texturización interna.

Cómo peinarlo: brushing pulido con boquilla y cepillo plano; terminación con sérum para efecto espejo.

Mantenimiento: cada 4 o 5 semanas para conservar la línea perfecta.

Tip pro: si tu cuello es corto, bajá 1–2 cm la línea para estilizar.

El bob recto y pulido de Anna Wintour es un emblema de autoridad y sofisticación en el mundo editorial REUTERS/Caroline Brehman

2. Long bob (lob)

La versión comodín: cae sobre los hombros, permite recogidos y funciona en casi todas las texturas.

A quién favorece: universal. Ideal primera transición para quien deja el cabello largo.

Celebrity: Olivia Palermo

Claves técnicas: leve degradé interno para evitar efecto pesado en puntas.

Cómo peinarlo: ondas soft con plancha o buclera grande; también luce con textura natural.

Mantenimiento: cada 6 u 8 semanas

Tip pro: marcá una leve onda desde medios, no desde raíz, para no ensanchar el rostro.

Olivia Palermo elige el long bob, versátil y elegante, ideal para quienes buscan transición sin perder estilo Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group

3. Bob en capas (layered)

Movimiento controlado. Capas invisibles o visibles según la densidad.

A quién favorece: rostros ovalados o alargados; en cabellos gruesos quita peso, en finos aporta aire.

Celebrity: Lily Collins

Claves técnicas: capas internas graduadas que mantienen perímetro definido.

Cómo peinarlo: brushing con cepillo redondo elevando coronilla.

Mantenimiento: cada 6 semanas

Tip pro: usá mousse liviana antes de secar para sostener volumen sin rigidez.

Lily Collins muestra cómo las capas invisibles aportan movimiento y ligereza al bob sin perder definición REUTERS/Sarah Meyssonnier

4. Choppy bob (desfilado)

Textura protagonista. Puntas irregulares, look lived-in.

A quién favorece: cabellos finos o lacios que necesitan cuerpo; también ideal para looks urbanos.

Celebrity: Zendaya

Claves técnicas: point cutting y navaja en puntas para romper la línea.

Cómo peinarlo: spray texturizante y scrunch con manos.

Mantenimiento: 6 o 7 semanas.

Tip pro: evitá aceites pesados; matan la textura.

Zendaya apuesta al choppy bob, con textura y puntas irregulares, resaltando un look urbano y moderno

5. Bob italiano

Sofisticación relajada. Largo medio, caída natural, puntas levemente curvadas hacia adentro.

A quién favorece: rostros angulosos o cuadrados; suaviza líneas.

Celebrity: Hailey Bieber

Claves técnicas: base sólida con capas muy suaves para movimiento elegante.

Cómo peinarlo: brushing con volumen en raíz y giro sutil en puntas.

Mantenimiento: cada 5 o 6 semanas.

Tip pro: abrí la raya levemente hacia un lado para efecto lifting.

Hailey Bieber redefine el bob italiano con una caída natural y puntas curvadas que suavizan los rasgos REUTERS/Danny Moloshok

6. Nape bob (nuca despejada)

Estructura marcada: más corto atrás, más largo adelante.

A quién favorece: estiliza cuello, define mandíbula y equilibra rostros alargados.

Celebrity: Victoria Beckham

Claves técnicas: graduación en nuca (stacking) para sostener volumen.

Cómo peinarlo: lacio con terminación curva o con leve textura arriba.

Mantenimiento: cada 4 semanas (clave mantener la nuca prolija).

Tip pro: ideal para cabellos densos que necesitan forma.

Victoria Beckham impone tendencia con el nape bob, marcado y estructurado, que estiliza el cuello y da carácter

7. Airy bob

Ligero, con “aire” interno. Sensación de volumen sin peso.

A quién favorece: cabellos finos o sin densidad.

Claves técnicas: capas invisibles y texturización estratégica.

Cómo peinarlo: secado elevando raíces y spray voluminizador.

Mantenimiento: cada 4 o 6 semanas.

Tip pro: incliná la cabeza al secar para levantar raíz sin esfuerzo.

8. Bixie (bob y pixie)

Híbrido moderno: corto, descontracturado y con mucha personalidad.

A quién favorece: rostros pequeños, cuellos largos y mujeres que buscan un cambio real.

Celebrity: Florence Pugh

Claves técnicas: capas cortas, desconexiones suaves y contornos livianos.

Cómo peinarlo: crema de peinar ligera o cera suave para definir mechones.

Mantenimiento: cada 4 o 5 semanas.

Tip pro: dejá que se seque al natural; cuanto más imperfecto, mejor.

Florence Pugh luce el bixie, una fusión audaz de corte corto y bob, que transmite personalidad y frescura (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

9. Bob asimétrico

Diseño con intención: un lado más largo genera tensión visual y estiliza.

A quién favorece: rostros redondos o cuadrados; afina y alarga visualmente.

Celebrity: Rihanna

Claves técnicas: línea diagonal precisa; equilibrio entre extremos para no perder armonía.

Cómo peinarlo: lacio para destacar geometría o con ondas abiertas para suavizar.

Mantenimiento: cada 5 o 6 semanas.

Tip pro: marcá la raya del lado corto para potenciar el efecto.

Rihanna elige el bob asimétrico, con una diagonal precisa que estiliza y suma tensión visual al rostro Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

10. Bob nuca pelada

El más audaz. Nuca muy corta o rapada, con contraste en la parte superior.

A quién favorece: mujeres seguras, con cuello estilizado y gusto por looks editoriales.

Celebrity: Charlize Theron

Claves técnicas: undercut limpio y capa superior más larga y texturizada.

Cómo peinarlo: volumen arriba, laterales controlados.

Mantenimiento: cada 2 o 3 semanas la nuca.

Tip pro: mantenimiento frecuente (cada 2 o 3 semanas) para conservar el impacto.

Charlize Theron lleva el bob de nuca pelada, contrastante y vanguardista, con la nuca al descubierto REUTERS/Stephane Mahe

11. Flipped out bob

Puntas hacia afuera, con clara inspiración noventosa, pero actualizado con líneas más limpias.

A quién favorece: rostros ovalados o alargados, ya que ensancha visualmente la zona de la mandíbula.

Claves técnicas: base recta con leve texturización en puntas para permitir el giro hacia afuera sin rigidez. El peso no debe ser excesivo.

Cómo peinarlo: cepillo redondo girando hacia afuera o plancha marcando la punta en dirección externa.

Mantenimiento: 5 o 6 semanas.

Tip pro: aplicá un spray de fijación flexible solo en puntas para sostener el “flip” sin endurecer el movimiento.

12. Retro bob

Evoca décadas como los años 20, 40 o 60, con ondas estructuradas y glamour clásico.

A quién favorece: rostros armónicos o con facciones definidas; aporta elegancia inmediata.

Claves técnicas: corte con base sólida y contornos bien definidos; la clave está en la preparación del cabello más que en el corte en sí.

Cómo peinarlo: ondas marcadas con plancha o buclera, peinadas luego con cepillo para unificar.

Mantenimiento: 4 o 6 semanas.

Tip pro: trabajá con loción de peinado antes del calor; es lo que permite que la onda “memorizada” dure horas.

El flipped out bob revive el espíritu noventoso con puntas hacia afuera y líneas depuradas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

13. Shaggy lob

Un long bob con capas desordenadas, aire rockero y muy actual.

A quién favorece: ideal para cabellos ondulados o con textura natural; perfecto para quienes buscan bajo mantenimiento.

Claves técnicas: capas desconectadas, desfilado profundo y contorno liviano. Se trabaja mucho con navaja o point cutting.

Cómo peinarlo: textura messy, secado natural o con difusor.

Mantenimiento: 6 u 8 semanas.

Tip pro: cuanto menos lo “peinés”, mejor se ve. Usá spray de sal o texturizante para potenciar el efecto lived-in.

14. French bob

Corto, chic y despreocupado, generalmente acompañado de flequillo.

A quién favorece: rostros pequeños, finos o delicados.

Celebrity: Audrey Tautou

Claves técnicas: corte a la altura de la mandíbula con leve redondeo y flequillo integrado. Nada rígido: debe sentirse natural.

Cómo peinarlo: secado simple, incluso al aire, con leve movimiento.

Mantenimiento: 4 o 5 semanas.

Tip pro: no lo sobre-produzcas. El encanto del French bob está en su imperfección.

Audrey Tautou encarna el French bob con flequillo y naturalidad, símbolo de elegancia parisina despreocupada

15. Butterfly bob

Inspirado en el “butterfly cut”, pero adaptado a longitudes bob: capas que enmarcan el rostro con suavidad.

A quién favorece: quienes buscan volumen frontal sin perder estructura en el largo.

Claves técnicas: capas frontales más cortas que se funden progresivamente con el largo; efecto envolvente.

Cómo peinarlo: brushing con movimiento hacia afuera en el frente y más suave en largos.

Mantenimiento: 6 semanas.

Tip pro: trabajá el volumen solo en la zona frontal para no expandir demasiado el contorno general.

16. Bob redondeado (rounded bob)

Forma curva que acompaña la línea del rostro, muy pulida y sofisticada.

A quién favorece: rostros angulosos o cuadrados, ya que suaviza las facciones.

Claves técnicas: precisión en el corte con ligera graduación interna para lograr la curva perfecta.

Cómo peinarlo: brushing con puntas hacia adentro, controlando volumen lateral.

Mantenimiento: 4 o 5 semanas.

Tip pro: usá un cepillo mediano (no grande) para lograr una curvatura más controlada y elegante.

17. Bob con rizos

Adaptado a la textura natural del cabello rizado o afro, respetando patrón y volumen.

A quién favorece: todo tipo de rizos, desde ondas hasta coils definidos.

Celebrity: Yara Shahidi

Claves técnicas: corte en seco (preferentemente), respetando la caída natural del rizo; capas estratégicas para evitar efecto triangular.

Cómo peinarlo: crema de definición y difusor o secado al aire.

Mantenimiento: 6 u 8 semanas con hidratación constante.

Tip pro: nunca cortes el rizo mojado sin ver su forma real; el volumen y largo cambian completamente al secarse.

Yara Shahidi demuestra que el bob rizado respeta el patrón natural y potencia el volumen con definición REUTERS/Danny Moloshok

Mantenimiento del bob: la clave del éxito

Un bob no es un corte “dejar y listo”. Requiere disciplina:

Cortes cortos o estructurados: cada 3–5 semanas

Largos (lob): cada 6–8 semanas

Nucas rapadas o muy cortas: cada 2–3 semanas

Texturizados: pueden estirarse un poco más

En casa:

• Usar productos adecuados al tipo de cabello

• Proteger del calor

• Retocar styling diariamente (el bob vive del acabado)

Cómo elegir tu bob ideal (regla de oro)

Rostro redondo: asimetrías, capas o long bob.

Rostro alargado: volumen lateral o flequillo.

Rostro cuadrado: ondas, puntas desfiladas o bob italiano.

Cabello fino: bixie, choppy o airy.

Cabello grueso: layered o nape bob con control interno.

Cómo peinar un bob y llevarlo a nivel experto

Pulido premium: secador, boquilla, sérum de brillo.

Ondas modernas: plancha en “S” abierta.

Messy controlado: textura y fijación flexible.

Wet look: gel ligero peinado hacia atrás.

El detalle está en el acabado: raíz, puntas y brillo.

El bob redondeado acompaña la línea del rostro, logrando un acabado pulido y sofisticado (Freepik)

Mi mirada como estilista

“Lo digo siempre: el bob no falla, pero tampoco perdona errores. La diferencia entre un bob común y uno espectacular está en la técnica y en el styling.

En mi rutina uso Rocco Donna Professional según la necesidad real del cabello: volumen liviano para bixies, control para bob italianos, brillo absoluto para líneas rectas. No creo en un solo producto para todo, creo en diagnóstico.

Si tu cabello es fino, buscá aire y movimiento. Si es grueso, orden y estructura. Y si estás dudando, animate. Un buen bob no solo cambia tu imagen, cambia cómo te movés, cómo te ves y cómo te sentís.

El mejor estilo es el que te representa, no el que copiás”.

El bob en 2026: precisión y libertad

Hoy el bob es técnico y emocional al mismo tiempo. Preciso en el corte, libre en el styling. Y ahí está su vigencia: puede ser clásico, rebelde, minimalista o extremo.

Los detalles técnicos son los que realmente marcan la diferencia entre un bob “correcto” y uno que se ve profesional, moderno y pensado a medida.

La clave no es elegir el más lindo, sino el más tuyo.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.

Corte BobPeinadosBob ClásicoBelleza

