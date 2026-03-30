Bob, el corte que nunca pasa de moda: guía técnica y claves para lucirlo

El bob no es solo un corte: es una arquitectura capilar. Su permanencia desde los años 20 hasta hoy se explica por una virtud clave: se adapta. Cambia la línea, el peso y la textura.
También cambia la mujer que lo lleva. En esta guía ampliada, repasamos cada versión con mirada técnica, inspiración real y claves de styling para que el resultado sea impecable.
Las variantes del bob que dominan la escena
1. Bob clásico (recto)
La base de todos los bob. Línea precisa, sin capas visibles, peso concentrado en las puntas. Puede ir a la mandíbula o apenas por debajo.
A quién favorece: rostros ovalados, finos o con facciones delicadas. En cabellos gruesos crea un efecto “bloque” muy elegante; en finos, aporta densidad visual.
Celebrity: Anna Wintour
Claves técnicas: corte en línea recta, ángulo cero, mínima texturización interna.
Cómo peinarlo: brushing pulido con boquilla y cepillo plano; terminación con sérum para efecto espejo.
Mantenimiento: cada 4 o 5 semanas para conservar la línea perfecta.
Tip pro: si tu cuello es corto, bajá 1–2 cm la línea para estilizar.
2. Long bob (lob)
La versión comodín: cae sobre los hombros, permite recogidos y funciona en casi todas las texturas.
A quién favorece: universal. Ideal primera transición para quien deja el cabello largo.
Celebrity: Olivia Palermo
Claves técnicas: leve degradé interno para evitar efecto pesado en puntas.
Cómo peinarlo: ondas soft con plancha o buclera grande; también luce con textura natural.
Mantenimiento: cada 6 u 8 semanas
Tip pro: marcá una leve onda desde medios, no desde raíz, para no ensanchar el rostro.
3. Bob en capas (layered)
Movimiento controlado. Capas invisibles o visibles según la densidad.
A quién favorece: rostros ovalados o alargados; en cabellos gruesos quita peso, en finos aporta aire.
Celebrity: Lily Collins
Claves técnicas: capas internas graduadas que mantienen perímetro definido.
Cómo peinarlo: brushing con cepillo redondo elevando coronilla.
Mantenimiento: cada 6 semanas
Tip pro: usá mousse liviana antes de secar para sostener volumen sin rigidez.
4. Choppy bob (desfilado)
Textura protagonista. Puntas irregulares, look lived-in.
A quién favorece: cabellos finos o lacios que necesitan cuerpo; también ideal para looks urbanos.
Celebrity: Zendaya
Claves técnicas: point cutting y navaja en puntas para romper la línea.
Cómo peinarlo: spray texturizante y scrunch con manos.
Mantenimiento: 6 o 7 semanas.
Tip pro: evitá aceites pesados; matan la textura.
5. Bob italiano
Sofisticación relajada. Largo medio, caída natural, puntas levemente curvadas hacia adentro.
A quién favorece: rostros angulosos o cuadrados; suaviza líneas.
Celebrity: Hailey Bieber
Claves técnicas: base sólida con capas muy suaves para movimiento elegante.
Cómo peinarlo: brushing con volumen en raíz y giro sutil en puntas.
Mantenimiento: cada 5 o 6 semanas.
Tip pro: abrí la raya levemente hacia un lado para efecto lifting.
6. Nape bob (nuca despejada)
Estructura marcada: más corto atrás, más largo adelante.
A quién favorece: estiliza cuello, define mandíbula y equilibra rostros alargados.
Celebrity: Victoria Beckham
Claves técnicas: graduación en nuca (stacking) para sostener volumen.
Cómo peinarlo: lacio con terminación curva o con leve textura arriba.
Mantenimiento: cada 4 semanas (clave mantener la nuca prolija).
Tip pro: ideal para cabellos densos que necesitan forma.
7. Airy bob
Ligero, con “aire” interno. Sensación de volumen sin peso.
A quién favorece: cabellos finos o sin densidad.
Claves técnicas: capas invisibles y texturización estratégica.
Cómo peinarlo: secado elevando raíces y spray voluminizador.
Mantenimiento: cada 4 o 6 semanas.
Tip pro: incliná la cabeza al secar para levantar raíz sin esfuerzo.
8. Bixie (bob y pixie)
Híbrido moderno: corto, descontracturado y con mucha personalidad.
A quién favorece: rostros pequeños, cuellos largos y mujeres que buscan un cambio real.
Celebrity: Florence Pugh
Claves técnicas: capas cortas, desconexiones suaves y contornos livianos.
Cómo peinarlo: crema de peinar ligera o cera suave para definir mechones.
Mantenimiento: cada 4 o 5 semanas.
Tip pro: dejá que se seque al natural; cuanto más imperfecto, mejor.
9. Bob asimétrico
Diseño con intención: un lado más largo genera tensión visual y estiliza.
A quién favorece: rostros redondos o cuadrados; afina y alarga visualmente.
Celebrity: Rihanna
Claves técnicas: línea diagonal precisa; equilibrio entre extremos para no perder armonía.
Cómo peinarlo: lacio para destacar geometría o con ondas abiertas para suavizar.
Mantenimiento: cada 5 o 6 semanas.
Tip pro: marcá la raya del lado corto para potenciar el efecto.
10. Bob nuca pelada
El más audaz. Nuca muy corta o rapada, con contraste en la parte superior.
A quién favorece: mujeres seguras, con cuello estilizado y gusto por looks editoriales.
Celebrity: Charlize Theron
Claves técnicas: undercut limpio y capa superior más larga y texturizada.
Cómo peinarlo: volumen arriba, laterales controlados.
Mantenimiento: cada 2 o 3 semanas la nuca.
Tip pro: mantenimiento frecuente (cada 2 o 3 semanas) para conservar el impacto.
11. Flipped out bob
Puntas hacia afuera, con clara inspiración noventosa, pero actualizado con líneas más limpias.
A quién favorece: rostros ovalados o alargados, ya que ensancha visualmente la zona de la mandíbula.
Claves técnicas: base recta con leve texturización en puntas para permitir el giro hacia afuera sin rigidez. El peso no debe ser excesivo.
Cómo peinarlo: cepillo redondo girando hacia afuera o plancha marcando la punta en dirección externa.
Mantenimiento: 5 o 6 semanas.
Tip pro: aplicá un spray de fijación flexible solo en puntas para sostener el “flip” sin endurecer el movimiento.
12. Retro bob
Evoca décadas como los años 20, 40 o 60, con ondas estructuradas y glamour clásico.
A quién favorece: rostros armónicos o con facciones definidas; aporta elegancia inmediata.
Claves técnicas: corte con base sólida y contornos bien definidos; la clave está en la preparación del cabello más que en el corte en sí.
Cómo peinarlo: ondas marcadas con plancha o buclera, peinadas luego con cepillo para unificar.
Mantenimiento: 4 o 6 semanas.
Tip pro: trabajá con loción de peinado antes del calor; es lo que permite que la onda “memorizada” dure horas.
13. Shaggy lob
Un long bob con capas desordenadas, aire rockero y muy actual.
A quién favorece: ideal para cabellos ondulados o con textura natural; perfecto para quienes buscan bajo mantenimiento.
Claves técnicas: capas desconectadas, desfilado profundo y contorno liviano. Se trabaja mucho con navaja o point cutting.
Cómo peinarlo: textura messy, secado natural o con difusor.
Mantenimiento: 6 u 8 semanas.
Tip pro: cuanto menos lo “peinés”, mejor se ve. Usá spray de sal o texturizante para potenciar el efecto lived-in.
14. French bob
Corto, chic y despreocupado, generalmente acompañado de flequillo.
A quién favorece: rostros pequeños, finos o delicados.
Celebrity: Audrey Tautou
Claves técnicas: corte a la altura de la mandíbula con leve redondeo y flequillo integrado. Nada rígido: debe sentirse natural.
Cómo peinarlo: secado simple, incluso al aire, con leve movimiento.
Mantenimiento: 4 o 5 semanas.
Tip pro: no lo sobre-produzcas. El encanto del French bob está en su imperfección.
15. Butterfly bob
Inspirado en el “butterfly cut”, pero adaptado a longitudes bob: capas que enmarcan el rostro con suavidad.
A quién favorece: quienes buscan volumen frontal sin perder estructura en el largo.
Claves técnicas: capas frontales más cortas que se funden progresivamente con el largo; efecto envolvente.
Cómo peinarlo: brushing con movimiento hacia afuera en el frente y más suave en largos.
Mantenimiento: 6 semanas.
Tip pro: trabajá el volumen solo en la zona frontal para no expandir demasiado el contorno general.
16. Bob redondeado (rounded bob)
Forma curva que acompaña la línea del rostro, muy pulida y sofisticada.
A quién favorece: rostros angulosos o cuadrados, ya que suaviza las facciones.
Claves técnicas: precisión en el corte con ligera graduación interna para lograr la curva perfecta.
Cómo peinarlo: brushing con puntas hacia adentro, controlando volumen lateral.
Mantenimiento: 4 o 5 semanas.
Tip pro: usá un cepillo mediano (no grande) para lograr una curvatura más controlada y elegante.
17. Bob con rizos
Adaptado a la textura natural del cabello rizado o afro, respetando patrón y volumen.
A quién favorece: todo tipo de rizos, desde ondas hasta coils definidos.
Celebrity: Yara Shahidi
Claves técnicas: corte en seco (preferentemente), respetando la caída natural del rizo; capas estratégicas para evitar efecto triangular.
Cómo peinarlo: crema de definición y difusor o secado al aire.
Mantenimiento: 6 u 8 semanas con hidratación constante.
Tip pro: nunca cortes el rizo mojado sin ver su forma real; el volumen y largo cambian completamente al secarse.
Mantenimiento del bob: la clave del éxito
Un bob no es un corte “dejar y listo”. Requiere disciplina:
• Cortes cortos o estructurados: cada 3–5 semanas
• Largos (lob): cada 6–8 semanas
• Nucas rapadas o muy cortas: cada 2–3 semanas
• Texturizados: pueden estirarse un poco más
En casa:
• Usar productos adecuados al tipo de cabello
• Proteger del calor
• Retocar styling diariamente (el bob vive del acabado)
Cómo elegir tu bob ideal (regla de oro)
• Rostro redondo: asimetrías, capas o long bob.
• Rostro alargado: volumen lateral o flequillo.
• Rostro cuadrado: ondas, puntas desfiladas o bob italiano.
• Cabello fino: bixie, choppy o airy.
• Cabello grueso: layered o nape bob con control interno.
Cómo peinar un bob y llevarlo a nivel experto
• Pulido premium: secador, boquilla, sérum de brillo.
• Ondas modernas: plancha en “S” abierta.
• Messy controlado: textura y fijación flexible.
• Wet look: gel ligero peinado hacia atrás.
El detalle está en el acabado: raíz, puntas y brillo.
Mi mirada como estilista
“Lo digo siempre: el bob no falla, pero tampoco perdona errores. La diferencia entre un bob común y uno espectacular está en la técnica y en el styling.
En mi rutina uso Rocco Donna Professional según la necesidad real del cabello: volumen liviano para bixies, control para bob italianos, brillo absoluto para líneas rectas. No creo en un solo producto para todo, creo en diagnóstico.
Si tu cabello es fino, buscá aire y movimiento. Si es grueso, orden y estructura. Y si estás dudando, animate. Un buen bob no solo cambia tu imagen, cambia cómo te movés, cómo te ves y cómo te sentís.
El mejor estilo es el que te representa, no el que copiás”.
El bob en 2026: precisión y libertad
Hoy el bob es técnico y emocional al mismo tiempo. Preciso en el corte, libre en el styling. Y ahí está su vigencia: puede ser clásico, rebelde, minimalista o extremo.
Los detalles técnicos son los que realmente marcan la diferencia entre un bob “correcto” y uno que se ve profesional, moderno y pensado a medida.
La clave no es elegir el más lindo, sino el más tuyo.
*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.