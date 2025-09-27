Teleshow

La reacción de Chechu Bonelli al blanqueo de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Tras la confirmación oficial del romance, la conductora de ESPN respondió en las redes

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

La reacción de Chechu Bonelli
La reacción de Chechu Bonelli al blanqueo de romance de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras (Foto: Instagram)

Horas después de que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras oficializaran públicamente su relación en redes sociales, todas las miradas se posaron sobre Chechu Bonelli y su posible reacción. La modelo, expareja del exfutbolista y madre de sus hijas, eligió expresarse a su manera a través de una serie de publicaciones que no pasaron inadvertidas para sus seguidores.

Entre gestos sutiles, selecciones musicales y fotos cargadas de actitud, Bonelli dejó entrever cómo atraviesa el revuelo por el blanqueo del nuevo romance de Cvitanich, mostrando tanto introspección como seguridad personal en medio de la exposición mediática que decidió evitar a toda costa por sus tres hijas.

En primer lugar, compartió dos retratos —uno en blanco y negro y otro a color— en los que se la ve de pie, luciendo un conjunto negro con top bandeau, pantalón de cuero a tono y chaqueta anudada a la cintura. El cabello suelto y ondulado, la sonrisa segura y la actitud relajada enmarcan las imágenes, donde se destaca el fondo de estantes con libros y objetos decorativos. Estas fotos proyectaron la confianza, serenidad y una elegancia despreocupada, apostando por la calma y la liviandad para encarar una nueva etapa personal.

Chechu decidió mostrarse activa, con
Chechu decidió mostrarse activa, con sus hijas y lejos del escándalo que fue su separación (Foto: Instagram)

Entre medio de esas publicaciones, Chechu subió un video junto a su hija menor. Las dos compartieron una escena cotidiana de complicidad y ternura, dejando en claro que, en este momento, la modelo encuentra contención y alegría en la crianza y el amor incondicional de las tres pequeñas que tiene. El video reforzó el mensaje de que, a pesar de los cambios sentimentales y la atención de los reflectores en su vida, la familia y los momentos íntimos siguen siendo su principal refugio.

Luego, Chechu sumó una selfie en clave deportiva: aparece con buzo beige de capucha, shorts, medias y zapatillas, sentada al borde de lo que parece el living de su casa. Elige un gesto entre pensativo y desafiante, acompañando la imagen con la canción “Amor de Vago” de La T y La M Malandro. Con la barbilla apoyada en la mano y la mirada dirigida a cámara, la modelo sumó una capa de introspección e ironía, que para sus seguidores funcionó como un mensaje sutil e indirecto tras el blanqueo de su ex con Figueiras.

El contraste entre la actitud serena en los retratos, el aire reflexivo de la selfie deportiva y el instante compartido con su hija dejó en evidencia cómo Chechu Bonelli transita la exposición del nuevo vínculo de Cvitanich. Sin necesidad de palabras explícitas, eligió mostrarse activa, elegante y segura, priorizando el disfrute familiar y defendiendo su espacio propio en medio del revuelo sentimental.

La salida de Ivana Figueiras y Darío Cvítanich en Banfield

Mientras ella elegía la calma y la introspección, del otro lado eligieron un plan lugdo al deporte, actividad que también solía unir al exmatrimonio. Horas después de al selfie con la que confirmaron su romance, Darío e Ivana se mostraron en la cancha de Banfield, el club en el que se formó el delantero y donde dejó un gran recuerdo. Darío reflejó una foto con la ubicación fija en el Estadio Florencio Sola y también se sacó una foto con Nicolás Bertolo, su excompañero en el club del sur.

Por su parte, la modelo optó por filmar la tribuna del Taladro alentando a su equipo en el cotejo que terminó igualando sin goles con Unión de Santa Fe. “Descubriendo nuevos horizontes”, escribió la modelo, dando a entender que era la primera vez que lo acompañaba a su novio a ese espacio tan ligado a sus afectos. Y si bien no se fotografiaron juntos, el ángulo de las imágenes permite suponer que compartieron el mismo palco en el estadio.

