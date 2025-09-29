Teleshow

La inesperada foto de Chechu Bonelli, después de la confirmación del romance entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Lejos de la polémica, la periodista sorprendió al mostrar su cercanía con la familia de su exmarido, dejando claro que la armonía sigue presente

Sol de María

Por Sol de María

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su romance con fotos en redes sociales

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su relación hace solo algunas horas, después de varias semanas de rumores, especulaciones y miradas atentas del mundo del espectáculo. Por su parte, Chechu Bonelli, expareja del ídolo de Banfield, publicó una historia que no dejó de sorprender a más de uno de sus seguidores.

Resulta que, ayer, el exfutbolista fue quien dio el primer paso en su nueva relación, al compartir una imagen que no pasó desapercibida en las redes. Poco tiempo después, la modelo se sumó y, con un gesto repleto de complicidad, reforzó el vínculo al publicar una nueva foto ante sus seguidores.

Chechu Bonelli sorprendió a sus
Chechu Bonelli sorprendió a sus seguidores con una foto junto a su exsuegra tras la noticia del nuevo romance de Cvitanich

Pese a su reciente separación, la periodista también usó Instagram para subir una significativa foto con María Rossiter, su exsuegra, en la que escribió: “Los mates de ella me pueden”, junto a un emoji de una cara babeando. Además, añadió: “Te amo tanto. Gracias por la visita”. La selfie estuvo acompañada de un mate en primer plano, unos bizcochitos y las protagonistas acompañadas de una tercera mujer.

El contexto completo apareció en el perfil de la madre de Darío Cvitanich, quien publicó fotos junto a Amelia, la menor de los tres hijos del exmatrimonio. “Paseando con la más chiquita. Te amo, Amelia”, escribió en sus redes la madre del exfutbolista junto a varias imágenes de la salida. En las mismas, se la ve a la niña en su casa, jugando con una muñeca en una hamaca, andando en un carro de juguete y con una pelota en la mano.

La relación entre Chechu Bonelli
La relación entre Chechu Bonelli y María Rossiter se mantiene cercana pese a la separación con Darío Cvitanich
La madre de Darío Cvitanich
La madre de Darío Cvitanich siempre tuvo una buena relación con su exnuera

La buena relación entre María y Chechu viene de años. En publicaciones antiguas de Rossiter, aparecen saludos a la periodista por su cumpleaños, felicitaciones por aniversarios y varios posteos celebrando la familia.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, Ivana compartió la segunda postal que terminó de sellar el romance a la vista de todos. Frente a un gran espejo, la modelo y Cvitanich posaron juntos, relajados, y dejaron ver esa fluidez y buena onda que los acompaña en este nuevo capítulo. Ella, sonrisa amplia y gesto divertido, sostenía el celular de funda violeta para capturar el momento. En el reflejo se la vio luciendo un top deportivo gris con tiras negras, una falda de jean con tajo delantero y una campera con mangas animal print, que sumó un guiño audaz y atrevido al look. El cabello recogido le aportó ese aire fresco y natural que define su impronta.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich compartieron imágenes que muestran la complicidad y naturalidad de su nueva relación

A su lado, Darío la abrazó por los hombros, remarcando la complicidad que los une. El exdelantero eligió un estilo casual y clásico: campera de jean, remera blanca y jeans haciendo juego. Sostenía una botella de agua en una mano y la acompañaba con una sonrisa franca, en una actitud descontracturada. Lejos de las poses armadas y las producciones interminables, la imagen transmitió cercanía, alegría y simpleza: dos personas disfrutando juntos un momento real, dejando que la naturalidad hable por ellos.

Cabe recordar que antes de esta selfie viral, la pareja había elegido el bajo perfil y la intimidad para blanquear la relación. El primer indicio lo dieron días atrás, cuando compartieron una foto juntos en un contexto mucho más hogareño. En aquella imagen, ambos aparecían recostados sobre un sillón claro en un entorno doméstico, rodeados de estantes de madera, vajilla y objetos personales. Ivana vestía una sudadera marrón con capucha y pantalón oscuro; el pelo liso le caía sobre los hombros, y la mirada, tranquila, se perdía fuera de campo. Darío, a su lado, en remera clara, sonreía con apertura, en una postura que transmitía intimidad y una complicidad que no necesitaba explicación.

