Policía de República Dominicana desmiente lista sobre 18 niños desaparecidos entre 2024 y 2026

La Policía Nacional aclaró que en el periodo 2024-2026 solo se registran dos expedientes activos de menores en el país (Cortesía: @PoliciaRD).

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En una conferencia de prensa celebrada este viernes 4 de septiembre, la Policía Nacional desmintió categóricamente una publicación engañosa que ha circulado de manera viral en redes sociales desde el pasado mes de agosto.

La imagen en cuestión difundía una supuesta lista de 18 niños que habrían desaparecido en la República Dominicana entre los años 2024 y 2026, lo cual generó una profunda consternación e inquietud en la sociedad dominicana.

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El vocero de la institución del orden, el coronel Diego Pesqueira, ofreció los detalles oficiales y precisó que, tras un riguroso trabajo de ciberpatrullaje e investigación individual por parte de los organismos de inteligencia, se determinó que ninguno de los nombres contenidos en el afiche digital corresponde a expedientes o denuncias reales de menores desaparecidos dentro del territorio nacional.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el coronel Pesqueira explicó que los agentes especializados verificaron minuciosamente cada uno de los nombres de los niños y niñas, con edades comprendidas entre los 0 y 11 años, incluidos en el aviso.

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La contrastación se realizó tanto en los archivos del sistema policial como en las hemerotecas y registros de los medios de comunicación del país, sin hallar coincidencia alguna que sustente la veracidad de la cifra divulgada.

En rueda de prensa, la Policía Nacional de la República Dominicana desmiente categóricamente una publicación viral que muestra una lista de niños supuestamente desaparecidos en el país. Las autoridades confirman que la información es totalmente falsa.

Asimismo, las pesquisas informáticas avanzaron en la localización del punto de partida de este contenido engañoso. De acuerdo con las autoridades, el origen de la publicación se ubica preliminarmente en el estado de New Jersey, Estados Unidos. Los organismos de seguridad dominicanos mantienen abiertas las investigaciones internacionales y las diligencias correspondientes para identificar formalmente a los autores materiales e intelectuales de la fabricación y propagación de este material manipulado.

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Cifras oficiales y casos reales de menores bajo investigación

Para llevar tranquilidad a las familias y evitar la desinformación, la institución ofreció el balance oficial de los expedientes que se encuentran abiertos y bajo investigación en el Departamento de Personas Desaparecidas.

En el período que comprende desde el año 2024 hasta la fecha en 2026, la Policía Nacional registra únicamente dos casos de menores en esta condición: los infantes Roldani Nicolás Calderón y Brianna Genao Rosario, ambos reportados en 2025.

Las autoridades aseguraron que las labores de rastreo y seguimiento para dar con su paradero continúan activas y sin pausa. Adicionalmente, al extender el desglose estadístico hacia años anteriores, la entidad recordó los casos reales archivados entre 2022 y 2024, los cuales suman cuatro menores. Estos corresponden a

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Fraynel Daniel Ciprián Montero

Ruth Esther Paredes Ramírez, reportados en el año 2023

Luis Ángel González Méndez y Kendry Esmil, cuyos expedientes datan del 2022.

En esta presentación oficial, se exponen los casos sin resolver de niños desaparecidos entre los años 2022 y 2023, en un esfuerzo por mantener activa la búsqueda y solicitar la colaboración ciudadana.

Ante este panorama, el vocero policial aclaró enfáticamente que los datos presentados corresponden estrictamente al renglón de niños de 0 a 11 años, señalando que las estadísticas de adolescentes y personas adultas se manejan bajo metodologías y registros diferenciados. Mezclar estas categorías, indicó, distorsiona la realidad de los hechos y entorpece la labor preventiva.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un enérgico llamado a los medios de comunicación, creadores de contenido y a toda la ciudadanía a actuar con prudencia y verificar las informaciones antes de difundirlas en plataformas digitales.

La institución enfatizó que compartir datos erróneos sobre la desaparición de menores genera alarmas innecesarias en la población y desvía la atención de los casos que verdaderamente requieren la colaboración ciudadana. Se reiteró que la única vía fidedigna para consultar y dar seguimiento a estos temas son los canales oficiales institucionales.

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