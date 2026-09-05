Pincoya se sinceró sobre su vida: “Me hubiera gustado ser doctora, pero no tenía plata”

Luego de su eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada, Pincoya habló en 'La Jugada' de Streams Telefe sobre su historia de vida y contó que la situación económica de su familia le impidió ser médica, como era su sueño

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Jennifer “Pincoya” Galvarini Torres quiso ser médica pero no tuvo plata para pagarse la carrera. La revelación llegó en una entrevista con Fefe Popgold en La Jugada de Streams Telefe, días después de que la enfermera chilena quedara eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras 189 días de encierro. Con la misma franqueza que la caracterizó dentro de la casa más famosa del país, Pincoya desnudó una historia marcada por la precariedad económica y por las barreras que el sistema educativo chileno le impuso desde joven.

La educación universitaria en Chile es arancelada, a diferencia de la Argentina, donde las casas de altos estudios públicas son gratuitas. Medicina es, además, una de las carreras con los aranceles más elevados del país trasandino.

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Pincoya creció en Ancud, en la Isla Grande de Chiloé, en la Región de Los Lagos. Es hija de un pescador artesanal y de una ama de casa. “Tuve una infancia económicamente bastante precaria, pero nunca me faltó el cariño, el amor, los valores que me entregaron mis padres”, dijo en la entrevista con Popgold. Esa combinación de escasez material y sostén familiar moldeó una personalidad que el público argentino aprendió a reconocer rápidamente.

Ante la imposibilidad de costear una carrera de grado, Pincoya optó por el camino que sí tenía a su alcance: se formó como técnica en enfermería nivel superior (TENS) y lleva años trabajando en el Hospital de Ancud. Durante la charla con Popgold, la propia Pincoya sintetizó esa trayectoria con una frase que define su carácter: “Me gustaría haber sido médica. No tenía plata. Pero igual he salvado hartas vidas.”

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Pincoya, la enfermera de Ancud, Chile, que llegó lejos en Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina

La confesión se produjo en un contexto más amplio. Cuando Popgold le preguntó si pensaba volver a la enfermería, Pincoya fue directa: “Sí, yo tengo que volver a trabajar el primero de enero.” Aclaró además que el paso por Gran Hermano le abre nuevas posibilidades que puede combinar con su trabajo. Y dejó en claro cuál es su prioridad: “Esa es mi finalidad, que es juntar plata para que mi hijo estudie.”

La frase encierra una ironía poderosa: la misma barrera económica que le impidió a ella acceder a la carrera que soñaba es la que ahora la impulsa a trabajar —dentro y fuera de los medios— para que su hijo no enfrente el mismo muro.

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Pincoya ya conocía el formato. Antes de llegar a la Argentina, había ganado el Gran Hermano chileno, emitido en 2023. Pero su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada fue una apuesta distinta: competir fuera de casa, en un país con reglas de juego propias y un público que no la conocía.

“Cuando postulé a Argentina, nunca pensé que iba a ser elegida. Pensé que iba a durar una semana, máximo un mes”, reconoció ante Popgold. El resultado fue otro. Permaneció 189 días dentro de la casa y se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la edición, a fuerza de carácter, humor y una presencia que, según ella misma describió, “traspasa la pantalla”.

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El ingreso de Pincoya a Gran Hermano: Generación Dorada (Prensa Telefe)

Pincoya fue eliminada en la noche del lunes 31 de agosto durante la 28° gala de eliminación, en un versus decisivo frente a Yisela “Yipio” Pintos. El conductor Santiago del Moro anunció el resultado cerca de las 23.30: Galvarini recibió el 58,1% de los votos del público, contra el 41,9% de su rival. Antes de cruzar la puerta, disparó: “Gracias gente por bancarme. La única chilena acá en la casa de Gran Hermano. Gracias Argentina por recibirme. ¡Me voy peleando... hasta con Gran Hermano! ¡No me callé nada!”

La gala había comenzado con una placa integrada también por Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, quienes fueron salvadas con el 0,1% y el 0,6% de los votos negativos, respectivamente. Del Moro informó que la instancia superó los 13 millones de votos, un récord para galas que no son finales del programa. Con la salida de Galvarini, quedaron definidas las seis finalistas: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Mariela Prieto, Solange Gómez Abraham, Yipio y Yanina Zilli.

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En declaraciones posteriores recogidas por A la Barbarossa (Telefe), Pincoya admitió que el tramo final lo atravesó en soledad: “Con todas las chiquillas me porté súper bien. Pero si tenía que discutir, también lo hacía. Con el tiempo, las alianzas se fueron disolviendo. Sentí que jugué sola hasta el final.”

A partir del miércoles próximo, las galas de eliminación serán con votos positivos: el público elige a quién quiere que continúe en competencia, y quien obtenga menos respaldo deberá abandonar la casa.

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