Uruguay confirmó al gobierno argentino que relocalizará la planta de hidrógeno verde en Paysandú

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin (d), estrecha la mano del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, este 12 de mayo de 2026, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez

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En medio de la polémica por las declaraciones del presidente Yamandú Orsi por las demandas a Uruguay por una planta de hidrógeno verde, los cancilleres Pablo Quirno y Mario Lubetkin se reunieron en Montevideo y mostraron una buena sintonía entre los gobiernos en torno a este tema.

“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta. Estamos buscando el mejor lugar para desarrollarlo”, le dijo Lubetkin, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, a su par argentino. Argentina había pedido que la planta no se hiciera en la costa del Río Uruguay, cerca de Colón, por la contaminación que generaba y por el daño visual que producía a una zona que vive del turismo.

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Hif Global proyecta construir una megaplanta de combustibles sintéticos, en una inversión que alcanza los USD 5.300 millones y que se convertiría en la más grande de la historia de Uruguay. El proyecto producirá 880 mil toneladas de eCombustibles. Las primeras exportaciones están previstas para 2029, con Asia y Europa como los principales destinos.

Pablo Quirno, Mario Lubetkin y otros funcionarios de alto nivel se reúnen en una sala formal para discutir asuntos relevantes en el ámbito gubernamental y económico.

Lubetkin y Quirno mantienen una buena relación desde que el argentino asumió el cargo, informó este miércoles el diario El País. Este asunto fue el tema principal de dos reuniones que hubo en el Palacio Santos, la sede de la Cancillería uruguaya. Una ocurrió en noviembre del año pasado y la otra en abril de este.

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Esto no significa que en Argentina cesen las acciones contra la iniciativa, más allá de declaraciones confusas del presidente Orsi que luego fueron aclaradas por otros jerarcas de su gobierno. De hecho, según esta versión periodística, en el gobierno no saben cuántas acciones judiciales o de otro tipo continúan en curso del otro lado del charco.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene el convencimiento de que estos reclamos irán perdiendo fuerza. Por ejemplo, se espera que la denuncia penal de la fiscal Josefina Minatta quedará sin objeto tras el cambio de ubicación.

Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

La nueva localización que propone el Estado uruguayo es un predio de la petrolera estatal Ancap. Se trata de un terreno de 48 hectáreas ubicado en Nuevo Paysandú. Esta posibilidad comenzó a manejarse a fines de febrero, durante un viaje a la planta que Hif Global tiene en Punta Arenas, Chile. El diputado Juan Gorosterrazú, integrante del espacio político de Orsi, dijo a ese medio que la idea surgió de un dirigente político del departamento que trabajó durante 15 años en las plantas de Ancap.

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¿Qué es lo que está trancando el proyecto?

La futura planta de hidrógeno verde, anunciada originalmente por el gobierno de Luis Lacalle Pou. La falta de confirmación definitiva del proyecto ha generado algunos cuestionamientos por parte de la oposición. Fue, además, un tema de conversación con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, cuando concurrió al Parlamento a hablar de la Rendición de Cuentas del gobierno.

FOTO DE ARCHIVO. Vista con dron de la planta de hidrógeno de HIF Global en Punta Arenas, Chile. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Joel Estay

“¿Qué megaproyectos hay en carpeta?”, preguntó el senador Javier García, perteneciente al opositor Partido Nacional. “¿En qué está el avance de la inversión de Hif Global?”, profundizó.

Oddone contestó que el gobierno está haciendo “todos los esfuerzos” coordinados desde la empresa estatal de energía UTE y los ministerios de Industria, Ambiente y Economía.

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“Si el proyecto HIF no prospera –aunque estamos haciendo el máximo esfuerzo–, no debería ser por responsabilidad o torpeza de la gestión del Gobierno. Esa es la máxima que nos hemos propuesto; nosotros vamos a dar todas las facilidades que sean necesarias para que el proyecto prospere”, dijo Oddone.

Sin embargo, el ministro aclaró que hay factores que el gobierno no puede controlar. “El único punto –y es obvio que así sea– es que con este nivel de incertidumbre global en relación a costos energéticos y al suministro de la energía en Europa –que es el principal demandante y en donde persisten niveles de incertidumbre sobre el costo del movimiento del producto que eventualmente se produciría en Uruguay–, el proceso de inversión va más lento”, explicó, según consta en la versión taquigráfica.

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