Revelaron cuánto cobraba Nicole Neumann por desfilar en los noventa, en medio de la pelea con su madre

Ángel de Brito reveló cuánto cobraba Nicole Neumann por desfilar en los noventa, en medio de la pelea con su madre (Video: LAM, América)

Esta semana Nicole Neumann y su madre, Claudia Neumann, volvieron a ser noticia por la conflictiva relación que mantienen desde los primeros años en los que la modelo comenzó su carrera. Al volver a la carga sobre los problemas de finanzas que tuvo con su mamá, la mujer salió desde España, en donde vive, y la llamó “desagradecida”. En medio de ese clima, Ángel de Brito contó cuáles eran las elevadas cifras en dólares que ganaba la top model.

“Cuando quise separarme de esta situación laboral y disponer de la plata que ganaba, ya sea para ahorrar o gastar en lo que quisiera, a mamá no le gustó nada”, recordaba Nicole en una entrevista con Infobae, sobre el tensísmo vínculo que tenían y que nunca pudieron rearmar.

“¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene y es una desagradecida”, se despachó Claudia, desde Tenerife, en diálogo con Socios del espectáculo. “No puedo creer que pasaron tantos años y ese tema siga saliendo y siga saliendo. Es un poco difícil de entender”, expresó, molesta la mujer.

“No es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Pero si es feliz con eso...”, lanzó la mujer. “Todo lo que dijo es mentira. Ella empezó a los 12 y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga, estaba dando clases en la Universidad de Belgrano, porque tenía que acompañarla, ¿qué iba a hacer la chica? sola no puede ir a ningún lado. Y a partir de los 15 sí fui su representante y cobraba una comisión, es lógico, e igual cobraba mucho menos que otros representantes”, aseveró Claudia.

Nicole Neumann y su madre, Claudia Neumann,

Tras el testimonio de la madre de Nicole y Geraldine Neumann, en LAM sacó a la luz los precios en dólares que cobraban modelos en tiempos de 1 a 1. “Acá me pasan los sueldos de esa época. No sé si puedo contar quién me los pasa, pero me dice que Nicole y todas las más top cobraban entre 1000 y 1500 dólares el desfile si era en CABA y 3000, es decir el doble, si era en el interior del país”, detalló.

“Cuando iban, por ejemplo, a desfilar en el programa de Mirtha lo cobraban 100 dólares”, pormenorizó, mientras el conductor se refería a otras condiciones que ponían por aquellos años. “Valeria Mazza fue la primera en tener un camarín sola y después todas querían eso”, puntualizó, mientras Matilda Blanco, que trabajaba como productora de moda en muchos de esos desfiles revelaba jugosos datos. “Dolores Barreiro y muchas más pedían estar en un camarín solas. Pampita no pedía camarín privado, Valeria sí”, confesó.

Yanina Latorre fue muy dura con Claudia Neumann, luego de sus declaraciones defendiéndose. “Vos tenés un hijo menor de edad que hoy empieza a hacer publicidades. Aparte, a los 15, 16 años ya pueden facturar. ¿Cómo le vas a cobrar una comisión a tu hija? Es tremendo. Sacá si le afanó o no le afanó. Ella dice ‘yo me cobraba una comisión’. ¿De qué? Tu deber es llevarla. ¡Es una locura!”, arrojó.

“Ella vivía de la hija que a los 18 tenía casa y auto. Vio que la madre, que era psicóloga, dejó su carrera y no laburó más. Fue a pedirle la guita y no había nada. Encima dice que es una desagradecida y que le inventó la carrera. Se la inventó su cara, su cuerpo y su carisma”, señaló, mientras Cinthia Fernández coincidía. “Me parece muy cruel el cobrarle una comisión”, concluyó.