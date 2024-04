El fuerte mensaje de Nicole Neumann, en medio de la pelea con su mamá: “Una niña que aprendió a valerse por sí misma”

Nicole Neumann y su mamá Claudia, siguen enfrentadas

Nicole Neumann y su mamá Claudia Neumann reabrieron viejas heridas al enfrentarse mediáticamente en las últimas semanas. Es que la modelo removió el pasado y acusó a su madre de haberse quedado con parte del dinero que ganó en los inicios de su carrera, cuando tenía 12 años. Ante esto, la mujer, quien está radicada en Tenerife, España, se comunicó con Socios del Espectáculo (El Trece) para responderle a su hija y la llamó “desagradecida”. “¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene”, dijo Claudia en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Nicole volvió a fustigarla por televisión, aunque sin mencionarla de manera directa. “Todos los que se quieran seguir colgando, como dice Moria, de mis lolas y ahora mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos”, dijo en diálogo con LAM. “Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno... Me tendré que joder. Es lo que me tocó”, replicó Claudia con dureza en un mensaje que le envió a la producción de Intrusos (América) y expuso el disgusto que le genera toda esta situación. A la vez, se excusó con la productora por querer cortar la comunicación de manera abrupta y no seguir hablando de la cuestión. “Ya no puedo escuchar nada, porque, sino, no puedo trabajar. No puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal. Y necesito el laburo, de verdad lo necesito. Y ya está, por el momento no puedo más nada, no puedo nada”, cerró Claudia, muy molesta.

Así las cosas, Neumann volvió a cargar contra Claudia en las últimas horas a través de una contundente frase que publicó a sus historias de Instagram. “Detrás de una mujer con exceso de energía masculina se esconde una niña que tuvo que aprender a valerse por sí misma desde muy pequeña”, decía la publicación de una cuenta que Nicole sigue y que decidió compartir porque, tal vez, hablaba por ella.

El fuerte mensaje de Nicole Neumann contra su madre (Instagram)

Luego de los fuertes dichos de su madre, quien está radicada en Tenerife, España, en los que la consideraba un “monstruo”, la modelo eligió manifestarse de una manera velada. En lugar de hablarle directamente a ella, posteó en sus historias de Instagram una serie de reflexiones que no tardaron en asociarse con la disputa mediática que vienen sosteniendo hace días y que se remonta a los comienzos de Nicole en el modelaje, cuando tenía apenas 12 años.

Fue a través de sus historias de Instagram donde tiene más de dos millones de seguidores donde publicó las siguientes frases. “Ojalá puedas vivir tranquila siendo ‘la mala’ de esa película”, dice la primera y luego explica el por qué: “A veces ser ‘la mala’ significa haberte protegido después de mucho tiempo intentando ignorar los daños”, afirma Nicole.

La mamá de Nicole Neumann disparó contra su hija

“A veces ser ‘la mala’ significa haber dejado de complacer a quien nunca te ha cuidad”, continúa la modelo, que argumenta que muchas veces la historia no es como parece. “Significa la incapacidad de otros de responsabilizarse de su parte, dice más de quien te dice serlo que de ti. Porque a veces lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, concluye el mensaje que publicó la conductora, sin mencionar destinatario con nombre ni apellido, pero que parecen encajar en este contexto que le toca vivir.

Incluso muchos usuarios analizaron la publicación y comenzaron a adjudicarle destinatario. Algunos creyeron que puede tratarse de Fabián Cubero por los conflictos de público conocimiento que tienen en la Justicia y otros, por lo contrario, piensan en que Neumann le habla a su mamá. Lo cierto es que, hasta el momento, la modelo no expuso de manera directa a quién se refería en esta serie de mensajes.