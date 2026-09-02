Moon Studios retrasa No Rest for the Wicked hasta marzo de 2027

No Rest for the Wicked | Desarrollador: Moon Studios | Distribuidores: Private Division, Take-Two Interactive

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Moon Studios retrasó la versión 1.0 de No Rest for the Wicked desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027. El RPG de acción continuará en el acceso anticipado de Steam durante esos meses y llegará a PlayStation 5 junto con su lanzamiento completo en PC; las versiones para otras consolas quedarán para más adelante.

Por qué Moon Studios retrasó el lanzamiento

El estudio explicó en redes sociales que el estado actual del juego todavía no alcanza el nivel previsto para una versión 1.0. “Somos un equipo pequeño y exigimos a nuestros juegos un nivel de calidad en el que no vamos a transigir”, señaló el equipo responsable de Ori.

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Moon Studios reconoció que el proyecto está cerca de cumplir sus objetivos, pero remarcó que esa cercanía no resulta suficiente para cerrar el desarrollo. “Cerca no es suficiente para nuestro lanzamiento 1.0”, indicó el comunicado. Por ese motivo, el estudio prefirió sumar varios meses de producción antes que publicar una edición que todavía considera incompleta.

No Rest for the Wicked se encuentra disponible mediante acceso anticipado desde abril de 2024. Este modelo permite vender un juego mientras sigue en desarrollo y utilizar los comentarios de los jugadores para corregir problemas o ajustar sus sistemas antes del estreno definitivo.

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La salida estaba prevista inicialmente para octubre de 2026, una fecha que habría marcado tanto el final de esa etapa en Steam como la llegada a consolas. El nuevo calendario extiende el proceso hasta marzo de 2027 y deja al título fuera de la concentración de lanzamientos planeada para los últimos meses de 2026.

Rendimiento, clases y una beta abierta

Moon Studios empleará el tiempo extra en tres áreas concretas: mejorar el rendimiento, ajustar el sistema de clases y aplicar una última ronda de pulido al juego completo. El rendimiento abarca elementos como la estabilidad, la fluidez de la imagen y la capacidad del título para funcionar correctamente en distintas configuraciones de hardware.

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El sistema de clases también recibirá cambios antes de la versión final. El estudio no detalló qué habilidades, estadísticas o estilos de juego serán modificados, pero lo incluyó entre las prioridades de esta etapa. La meta, según su mensaje, es llevar todo el contenido al estándar previsto para el lanzamiento comercial.

Antes de marzo habrá una beta abierta en diciembre. La prueba permitirá que más jugadores accedan al título y aporten información sobre errores, rendimiento y equilibrio. Moon Studios todavía no precisó las plataformas, fechas exactas ni condiciones de participación para esa beta.

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El estudio también prepara una nueva transmisión de Wicked Inside, el formato utilizado para presentar novedades y explicar cambios de desarrollo. Los detalles sobre ese directo serán comunicados próximamente.

No Rest for the Wicked | Desarrollador: Moon Studios | Distribuidores: Private Division, Take-Two Interactive

Plataformas y recompensas para los compradores

No Rest for the Wicked saldrá del acceso anticipado en PC y se publicará en PlayStation 5 en marzo de 2027. La consola de Sony será la primera en recibirlo fuera de PC. Las ediciones para Nintendo Switch y Xbox Series llegarán después, aunque Moon Studios no anunció fechas para esas versiones.

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Las reservas de PlayStation 5 comenzarán en enero de 2027. De esta manera, habrá un margen aproximado de dos meses entre la apertura de las compras anticipadas y el estreno previsto para marzo.

Quienes hayan comprado el juego en Steam antes del 1 de enero de 2027 podrán reclamar las recompensas del Founder’s Pack. Moon Studios presentó este beneficio como un agradecimiento a las personas que respaldaron el proyecto durante el acceso anticipado.

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El nuevo cronograma mantiene así tres momentos definidos: la beta abierta en diciembre, el inicio de las reservas de PlayStation 5 en enero de 2027 y el lanzamiento de la versión 1.0 para PC y la consola de Sony en marzo de 2027.