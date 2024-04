La madre de Nicole Neumann rompió el silencio y respondió a las acusaciones de su hija: “Es una desagradecida”

La madre de Nicole Neumann rompio el silencio

La relación entre Nicole Neumann y su madre Claudia se rompió pasados los 18 años, cuando la joven modelo comenzó a denunciar manejos extraños en sus finanzas, con graves acusaciones contra quien había acompañado su carrera de modelaje desde los 12. Incluso en una charla con Infobae, la también empresaria, revivió lo sucedido asegurando que “el amor y el dinero deben correr por separado”.

Se refería, claro, a los tiempos de roces inevitables. Del inminente quiebre del vínculo con su madre ya entrada en la adolescencia. En la entrevista puso el foco en cuestiones más “simples”. “Cuando quise separarme de esta situación laboral y disponer de la plata que ganaba, ya sea para ahorrar o gastar en lo que quisiera, a mamá no le gustó nada”.

Fueron varias las oportunidades en las que Claudia Neumann se mantuvo al margen de las declaraciones y alejada de los micrófonos, sin embargo, sintió que era el momento de hablar. Lo hizo en una entrevista telefónica con Socios del espectáculo, desde Tenerife, España, donde reside actualmente.

“¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene y es una desagradecida”, dijo Claudia, a la vez que reconoció que ya no es un tema que le duela: “No puedo creer que pasaron tantos años y ese tema siga saliendo y siga saliendo. Es un poco difícil de entender”.

Nicole y Claudia Neumann hoy se encuentran distanciadas

Sin embargo, no guarda rencor con lo vivido: “No es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Pero si es feliz con eso...”. En cambio, se mostró tajante al hablar de números. “Todo lo que dijo es mentira. Ella empezó a los 12 y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga, estaba dando clases en la Universidad de Belgrano, porque tenía que acompañarla, ¿qué iba a hacer la chica? sola no puede ir a ningún lado. Y a partir de los 15 sí fui su representante y cobraba una comisión, es lógico, e igual cobraba mucho menos que otros representantes”.

“Yo estuve siempre con ella, cosa que siempre lo reconoce, pero pasan los años y vuelve a decir otras cosas. Le preguntás a cualquiera y yo era la madre que siempre estaba ahí”, continúa Claudia, segura de su accionar. “La última vez que la vi fue hace dos años y medio, cuando le agarró uno de esos ataques que tiene. Y no la vi más. Por eso me despedí de mis nietas con Fabián y Mica”, sentencia, antes de dejar en claro que con ellos no tiene problemas. “Yo no me divorcié de él ni de la familia”.

En la charla con Teleshow, Nicole se había referido a los constantes roces en el vínculo entre ambas “Los conflictos y las controversias eran recurrentes, ya una dinámica diaria”, señaló. “Por ejemplo, yo tenía un novio más grande y mamá no me dejaba salir de noche. Entonces mi reacción era: ‘¿Pero cómo, trabajo sí pero salidas no?’. Pasaba los fines de semana en aviones. Yo no quería viajar, mamá quería que viajase... En fin. No por nada desarrollé una fobia a volar”. Y fue entonces que buscaba sacar un saldo positivo de esa etapa. “Me aferraba a lo bueno que podía conseguir. El trabajo me daba lo que la vida o mi familia, por ahí, no. Entonces me proponía disfrutar de vacaciones pagas, de las invitaciones a esquiar o a Punta del Este, y así aprendí a disfrutar”.

Claudia Neumann mantiene un buen vínculo con Fabián Cubero, padre de tres de sus nietas

“No sé por qué no me puede soltar”, insiste Claudia, “porque yo no la molesto, no le pedí nada. Ella decidió que no quería verme, mirá qué lejos me vine para no cruzarme”, agrega con ironía.” Mi marido había venido acá antes buscando una vida mejor, y así y todo te llegan comentarios. Yo tengo una vida tranquila mirando el mar. Y no vivo con la plata de ella, yo trabajo”.

Al volver al tema del dinero, la mujer reconoce que “es una historia que escuché hace tanto... si yo tuviera que hacer juicio a todos los que escuché decir eso. Nicole a los 18 ya tenía casa y auto, no sé qué más quería tener. Ella empezó a facturar a los 18 cuando ya no estaba conmigo, ahí empezó a ganar la plata más grande. Y ella antes ya tenía su caballo en el hípico, que sí se lo pagaba ella, porque mi obligación era la casa y la comida, pero no un caballo”.

El vínculo está roto, fueron muchos los años de distanciamiento y diferencias, idas y vueltas en que el fin por ahora no las tienen juntas: “Yo ya solté, fueron demasiados años. Uno se queda callada porque piensa ‘pobre, se le va a pasar, tiene hijas, tampoco por mis nietas quiero que sea todo un quilombo’, pero 43 años, va a tener un hijo, ¿y tiene que seguir jodiendo con esto? Porque lo hace por joder”.

Cabe recordar que Nicole creció en su infancia sin contacto con su padre: “El tipo me abandonó. Se fue. No volví a verlo nunca más”, dijo sobre lo ocurrido “Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mí me resultó muy traumático”, reconoció sobre quien luego, a sus 18 años, viviendo en Europa, llamó para reencontrarse y hoy mantiene una buena relación.

“Qué suerte que haya aparecido después de 17 años, lo malo es que le contó historias siniestras de nuestra separación que ella eligió creerle”, analiza Claudia en el mismo tono. “Cada uno cree lo que quiere, tampoco pretendo convencer a nadie de nada. Yo vivo en mi paraíso”, insiste.

“Me convencieron de hablar porque ya no hay nada que proteger, somos todos grandes y si vos tenés la necesidad de seguir tirando miércoles (sic) para todos lados, tenés un problema. Yo nunca tuve nada, cuando tuve un departamento es porque me lo compró mi padre”, dice antes de hablarle simbólicamente a su hija.

“Le diría que disfrute la vida, que deje vivir al resto en paz y que sea feliz. Va a tener el hijo varón que quería, que deje de joder al resto, empezando por mí. Si no me nombra más estaría genial”, sentencia. Y se despide haciendo un paralelismo entre Nicole y Mica Viciconte, actual mujer de Fabián Cubero: “La veo muy centrada a Mica en muchas cosas, estaría bueno verla a Nicole así, pero no va a suceder eso, ya pasó. ¿Viste cuando decían que cuando tenga hijos va a cambiar? Intentamos con la primera, pero cuando no le servís, te deja”.