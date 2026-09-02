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Scavland supera 175.000 deseados en Steam antes de su acceso anticipado

El RPG de supervivencia y pixel art se estrenará el 4 de septiembre exclusivamente en PC

Scavland, de NoShadow
Scavland, de NoShadow
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Scavland, el RPG de supervivencia posapocalíptica desarrollado por NoShadow, superó las 175.000 listas de deseados antes de su lanzamiento en acceso anticipado, previsto para el 4 de septiembre a través de Steam. El juego será exclusivo de PC, llegará después de seis años de trabajo y tendrá un precio de 19 dólares, con valores regionales y un descuento del 10% durante su primera semana.

La cifra registra cuántos usuarios añadieron Scavland a su lista para seguir su lanzamiento y recibir avisos desde la tienda. No equivale a ventas o reservas, pero permite medir el interés previo por un proyecto que comenzó en manos de tres personas. Durante el último año, NoShadow amplió su equipo hasta alcanzar los 15 desarrolladores.

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Un RPG cenital entre la supervivencia y el pixel art

Scavland combina combate de acción, elementos de rol y administración de recursos desde una perspectiva cenital. Su apartado visual emplea pixel art y toma referencias de títulos con estructuras y estilos diferentes, entre ellos STALKER, Metro, Escape from Tarkov, Darkwood, Tibia y Ultima Online.

La experiencia estará orientada por completo al PvE. Esto significa que los jugadores enfrentarán criaturas y personajes controlados por el propio juego, en lugar de competir directamente contra otros usuarios. La propuesta reúne armas de fuego, ataques cuerpo a cuerpo y mecánicas de sigilo, con la posibilidad de elegir distintas formas de abordar cada situación.

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La historia se desarrolla en Zalesye, una región destruida por la guerra y afectada por un fenómeno misterioso conocido como la Niebla. El protagonista es un Vulture, un carroñero que entra en asentamientos abandonados y búnkeres para recuperar suministros. Durante esas expediciones podrá aceptar encargos, combatir contra mutantes y supervivientes hostiles, y mejorar su relación con diferentes grupos.

La mezcla de influencias se traslada tanto al escenario como a la progresión. Los viajes por áreas peligrosas y la búsqueda de recursos recuerdan a los juegos de supervivencia, mientras que la reputación, las misiones y la personalización del equipo acercan la propuesta a un RPG tradicional.

Qué incluirá el acceso anticipado de Scavland

La versión inicial ofrecerá un mundo abierto diseñado manualmente y búnkeres subterráneos generados de manera procedural. Este último término indica que su distribución se construye mediante sistemas automáticos, en vez de depender únicamente de un mapa fijo creado habitación por habitación.

El contenido de lanzamiento tendrá diez facciones, cada una vinculada con su propio sistema de reputación. Las decisiones y tareas permitirán modificar la relación con esos grupos, mientras el jugador avanza por misiones principales y secundarias. NoShadow también confirmó más de 25 armas y más de 300 accesorios destinados a personalizarlas.

El combate permitirá alternar entre disparos, enfrentamientos cercanos y movimientos furtivos. Esa variedad será importante al explorar instalaciones subterráneas y asentamientos ocupados, donde aparecerán tanto criaturas mutantes como humanos dispuestos a atacar al protagonista.

El acceso anticipado incluirá el primer acto de la historia. NoShadow planea publicar otros dos actos durante el desarrollo, acompañados por nuevas regiones, misiones, criaturas, facciones y piezas de equipamiento. El estudio también tiene entre sus planes un modo cooperativo, aunque todavía no comunicó cuándo estará disponible ni cuántos jugadores podrán participar.

Scavland, de NoShadow
Scavland, de NoShadow

Precio, requisitos y tiempo de desarrollo

NoShadow calcula que Scavland permanecerá entre 12 y 24 meses en acceso anticipado. Ese período servirá para incorporar los dos actos restantes y ampliar los sistemas incluidos en la primera versión. La duración todavía es una estimación y dependerá del avance del desarrollo.

El lanzamiento del 4 de septiembre será el primer paso público tras seis años de producción. Quedarán pendientes los otros dos actos, las nuevas regiones y el modo cooperativo contemplado en la hoja de ruta de NoShadow.

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