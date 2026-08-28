En vivo: Donald Trump entrega la Medalla de Honor a la tripulación de Artemis II

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El regreso de seres humanos a la órbita lunar después de más de 50 años volvió a encender el sueño de la exploración y la conquista del espacio para toda una generación.

La tripulación de Artemis II fue protagonista de un evento que renovó el asombro colectivo y abrió una puerta a nuevos horizontes fuera de la Tierra, uniendo pasado y futuro en un mismo viaje. La hazaña, celebrada en todo el mundo, simboliza el renacimiento de la ambición humana por descubrir y habitar otros mundos, superando los límites impuestos durante décadas.

Como reconocimiento a esa travesía histórica, el presidente Donald J. Trump entregará la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas que se atrevieron a cruzar la frontera del espacio conocido.

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En dirección contrarreloj desde la parte superior izquierda, tripulantes del Artemis II Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover durante un paso cerca de la Luna el 6 de abril del 2026. Foto suministrada por la NADA (NASA via AP)

El acto tiene lugar en el Centro Espacial Johnson de Houston, no solo distingue un logro técnico sin precedentes, sino que consagra el valor y la visión de quienes impulsan a la humanidad hacia nuevas metas. Según la NASA, el galardón destaca “esfuerzos y contribuciones excepcionalmente meritorias al bienestar de la Nación y de la humanidad”, y sitúa a la misión Artemis II como un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial.

El homenaje no solo reconoce una misión técnica sobresaliente, sino que también señala un cambio de paradigma en la ambición estadounidense de instalar una presencia permanente fuera de la Tierra.

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La ceremonia reúne a referentes de la política, la ciencia y la tecnología en un evento que recuerda otras grandes gestas de la conquista espacial. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, acompañará a la tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Solo treinta personas han recibido este galardón, entre ellas Neil Armstrong, John Glenn y Alan Shepard.

Artemis II: un viaje que redefine los límites de la exploración humana

Artemis II llevó a cuatro astronautas a la órbita lunar, el primer viaje tripulado más allá de la Tierra en más de cincuenta años, un hito histórico- NASA

El lanzamiento de Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril de este año marcó el inicio de una etapa inédita para la exploración lunar. El objetivo fue claro: validar la ingeniería del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula Orion, mientras se establecen las bases para futuras misiones tripuladas en la superficie lunar. El vuelo llevó a los cuatro astronautas en una órbita que superó los 406.692 kilómetros, estableciendo un récord de distancia respecto de la Tierra y superando la marca de Apolo 13.

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La tripulación fue la primera en realizar un trayecto más allá de la órbita terrestre baja desde el regreso de Apolo 17 en 1972. El viaje incluyó una secuencia de maniobras críticas, desde la inserción en una órbita terrestre inédita de 70.400 kilómetros de altura hasta la inyección translunar que permitió alcanzar la cara oculta de la Luna. Durante ese tramo, los astronautas vivieron una experiencia sin precedentes al perder contacto con la Tierra durante cuarenta minutos, una situación nunca antes enfrentada por una tripulación estadounidense.

En palabras del comandante Wiseman, recogidas por la NASA, “fue realmente genial despertar esta mañana, mirar por la ventana y ver la Luna llena reflejada en la parte delantera del vehículo”. El relato revela el impacto emocional de contemplar el satélite desde una distancia nunca antes alcanzada. Según la agencia espacial, la tripulación también vivió un gesto de profunda humanidad al proponer bautizar un cráter lunar “Carroll”, en homenaje a la esposa fallecida de Wiseman, lo que profundizó los lazos personales en el espacio.

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El regreso de Artemis II marcó el renacimiento del interés público en la Luna, tras medio siglo sin presencia humana en su órbita - NASA

El éxito de Artemis II fue más allá de los logros técnicos. La misión transmitió imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna, documentó un eclipse solar total visto solo desde el espacio y posibilitó videollamadas a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. La científica líder del programa Artemis, Kelsey Young, destacó que el valor de estas imágenes reside tanto en su “capacidad inspiradora” como en su utilidad para la investigación científica.

El regreso a la Tierra exigió una precisión extrema. Tras separarse del módulo de servicio, la cápsula Orion soportó una reentrada atmosférica a 40.000 km/h, soportando temperaturas externas de 2.700 °C. Durante seis minutos la nave permaneció incomunicada, hasta que los paracaídas se desplegaron y permitieron un amerizaje controlado en el Pacífico, cerca de San Diego. El operativo de recuperación, coordinado entre la NASA y las fuerzas armadas estadounidenses, incluyó extracción, traslado en helicóptero y las primeras evaluaciones médicas tras una década fuera del planeta.

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El vuelo de Artemis II recorrió más de un millón de kilómetros en total, superando los registros previos de distancia y duración para una nave tripulada estadounidense. La cápsula Orion permitió verificar la robustez de los sistemas de navegación, la protección contra la radiación y la capacidad de la tripulación para operar en condiciones extremas.

Una misión que transforma la política y la ciencia lunar

Donald J. Trump entregará la Medalla de Honor Espacial del Congreso en Houston, honrando el legado y la visión de los nuevos exploradores lunares - REUTERS

La distinción otorgada a la tripulación de Artemis II no solo reconoce su desempeño, sino que proyecta un mensaje claro sobre el futuro de la exploración espacial. De acuerdo con la NASA, la medalla se concede por recomendación del administrador de la agencia y solo ha sido entregada a figuras que “se hayan distinguido por esfuerzos y contribuciones excepcionalmente meritorias”.

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Entre los galardonados anteriores se encuentran pioneros de la carrera espacial, como Sally Ride, Douglas Hurley o el comandante del Apolo 13, Jim Lovell. El premio también abarca a cada uno de los catorce astronautas fallecidos en los desastres de los transbordadores Challenger y Columbia.

La inclusión de Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, confirma el carácter internacional de la misión. Hansen no es el primer no estadounidense en recibir la medalla: en 2003, Ilan Ramon fue condecorado póstumamente tras el accidente del Columbia. La NASA subrayó que la cooperación internacional es uno de los pilares del programa Artemis, que aspira a consolidar alianzas para la próxima década.

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Solo treinta personas, incluidos pioneros como Neil Armstrong y Sally Ride, recibieron la Medalla de Honor Espacial del Congreso - crédito NASA

El principal objetivo del programa es instalar una base permanente cerca del polo sur lunar. Este enclave permitiría operaciones científicas sostenidas y sentaría las bases para futuras misiones tripuladas hacia Marte. Artemis II fue concebida como un paso intermedio, destinado a probar en condiciones reales los sistemas, los protocolos de seguridad y la cooperación entre agencias. El análisis posterior al amerizaje permitirá optimizar rutas, ajustar los sistemas de navegación y mejorar la colaboración internacional.

Las emociones vividas por la tripulación quedaron plasmadas en sus palabras. Koch expresó su gratitud por la oportunidad y reflexionó sobre la distancia respecto a los seres queridos. Wiseman, por su parte, valoró el trabajo conjunto y la claridad de los objetivos alcanzados. El equipo selló la experiencia con un abrazo dentro de la cápsula Orion, conscientes del impacto de su viaje en la visión colectiva del futuro espacial.

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La repercusión global de Artemis II se explica por varios factores: el carácter histórico del vuelo, la magnitud de los récords alcanzados y el carisma de sus protagonistas. La cobertura de medios internacionales puso el foco en la importancia de la misión para la política científica estadounidense y para la revitalización del interés público por la Luna, un destino olvidado desde 1972.

Artemis II permitió observar y transmitir un eclipse solar total desde más allá de la Luna, un espectáculo inédito para la humanidad - NASA

El próximo gran desafío será Artemis III, que buscará lograr el primer aterrizaje tripulado sobre la superficie lunar en más de medio siglo. El legado de Artemis II se mide tanto en avances tecnológicos como en la consolidación de una visión compartida sobre la exploración del espacio profundo.

De acuerdo con la descripción oficial de la NASA, la Medalla de Honor Espacial del Congreso reconoce “esfuerzos y contribuciones excepcionalmente meritorias al bienestar de la Nación y de la humanidad”. La entrega de este galardón a los astronautas de Artemis II representa una afirmación del compromiso estadounidense con la innovación, la cooperación internacional y la exploración más allá de los límites conocidos.

La ceremonia en Houston simboliza el paso de una generación de pioneros a una nueva era en la que la Luna vuelve al centro del proyecto colectivo de la humanidad.