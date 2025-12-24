Yanina Latorre se despidió de LAM tras diez años como panelista central y figura clave del programa de América TV

El último programa de Yanina Latorre en LAM (América TV) no fue solo una despedida laboral: fue el cierre simbólico de una etapa que marcó a fuego la historia del ciclo y de la propia panelista, hoy conductora de SQP (América TV). Después de 10 años como una de las angelitas más fuertes, filosas y protagonistas del programa que conduce Ángel de Brito, la noche terminó con una escena llena de emoción, gestos sinceros y un final televisivo pensado hasta el último detalle.

Tras una jornada atravesada por homenajes, palabras sentidas, lágrimas y la presencia de su familia y amigos en la tribuna, el momento más importante llegó sobre el final del programa. Luego del último corte comercial, Ángel de Brito retomó la conducción con un tono calmo y agradecido. Miró a la tribuna, recorrió con la vista el estudio y se tomó unos segundos antes de hablar. Agradeció especialmente la presencia de todos los que habían acompañado a Yanina en su despedida: su familia, sus amigos, Dora, su madre, y cada una de las personas que se acercaron para estar presentes en ese momento tan especial.

Yanina Latorre se despidió de LAM, entre lágrimas y abrazos, después de 10 años: “Nunca me lo voy a olvidar” (LAM, América TV)

Entonces, con una frase breve pero contundente, el conductor se dirigió directamente a ella: “Yani, gracias por todo”. Ella, conmovida hasta las lágrimas y sin poder hablar por la emoción desde hacía varios minutos, se levantó de su silla, caminó hacia Ángel y lo abrazó en silencio. Fue un abrazo largo, cálido, genuino, de esos que dicen mucho más que cualquier discurso. Con la voz quebrada, pero firme, repitió una y otra vez: “Gracias, gracias por todo”. “Nunca me voy a olvidar de nada”, expresó.

Ángel respondió con una frase que selló el vínculo y el significado de esa despedida: “LAM es tu casa. Siempre podés volver”. Acto seguido, el conductor pidió una ovación: “Aplausos para Yani Latorre, que se despide de LAM”, dijo, mientras el estudio entero se ponía de pie. Panelistas, tribuna, familiares y equipo acompañaron el momento con una ovación que resumió una década de trabajo, conflictos, risas, primicias y noches interminables del ciclo de espectáculo.

Ángel de Brito agradeció públicamente a Yanina Latorre en un emotivo cierre, resaltando su aporte profesional y personal al ciclo

Pero el programa no terminó ahí. Mientras Yanina se fundía en una ronda de abrazos con sus compañeros, amigos y seres queridos, la puesta estética acompañó el clima emocional del momento. La imagen comenzó a transformarse lentamente en blanco y negro, marcando visualmente el cierre de una era. En paralelo, empezó a subir la música elegida para ese final: "Arrancármelo", de Wos, una canción de tono emotivo que terminó de darle identidad al adiós.

Las cámaras captaron a Yanina abrazando a los suyos, con lágrimas, sonrisas y gestos de gratitud. La imagen congeló el espíritu de lo que LAM fue para ella durante una década: un espacio de pertenencia, exposición total y compromiso absoluto.

La salida de Yanina de LAM no implica su retiro televisivo, ya que continuará enfoca en su rol de conductora principal en SQP por América TV

A lo largo del programa, Yanina había dejado en claro que su vínculo con LAM iba mucho más allá de un contrato. “LAM es mi vida”, repitió en más de una ocasión. “Esto no es un trabajo, yo acá lo di todo”, dijo entre lágrimas, repasando cómo creció profesionalmente, cómo involucró a su familia y cómo atravesó etapas personales clave dentro del ciclo.

La despedida no significó un adiós definitivo a la televisión ni a Ángel de Brito, sino el cierre de un rol específico que marcó una época. Yanina Latorre deja LAM después de diez años siendo protagonista central del programa, una figura amada y discutida, pero indiscutiblemente clave en la identidad del ciclo. Ahora, pasará a centrarse únicamente en el programa que la tiene como conductora y figura principal, SQP (América TV), que se transmite durante la hora previa.

Yanina Latorre, con los abrazos en alto y rodeada de sus compañeros de LAM, su familia y amigos, tuvo su último programa en el ciclo que la consagró

El último abrazo, las palabras y la música de fondo sellaron una despedida que quedará en la memoria de los seguidores del programa. Un final fiel al espíritu del show, que eligió decir adiós sin estridencias, pero con verdad. Así, entre aplausos, lágrimas y blanco y negro, Yanina Latorre cerró un capítulo fundamental de su carrera televisiva.