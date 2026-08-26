Honduras

Muerte de una reclusa en Copán vuelve a poner bajo escrutinio al sistema penitenciario hondureño

La muerte de una interna de 29 años en Santa Rosa de Copán abrió una investigación forense y penitenciaria para determinar qué ocurrió mientras permanecía bajo custodia del Estado.

La interna fue encontrada sin vida dentro del centro penitenciario de Santa Rosa de Copán. (FOTO: Infobae)
La interna fue encontrada sin vida dentro del centro penitenciario de Santa Rosa de Copán. (FOTO: Infobae)
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Litza Alejandra Mancía Erazo tenía 29 años y cumplía una condena de cinco años cuando fue encontrada sin vida dentro del centro penitenciario de Santa Rosa de Copán.

Su muerte abrió una investigación forense y penal, pero también una pregunta más amplia: qué responsabilidad tiene el Estado cuando una persona fallece mientras se encuentra bajo su custodia.

El cuerpo de la interna fue localizado durante la mañana del domingo y posteriormente trasladado por Medicina Forense hacia la morgue judicial de San Pedro Sula, donde se realizará la autopsia destinada a establecer la causa exacta del fallecimiento.

Hasta ahora, la administración penitenciaria no ha informado públicamente si la muerte estuvo relacionada con una enfermedad, un hecho violento, una emergencia médica o alguna otra circunstancia.

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Una muerte dentro de prisión exige una explicación oficial

A diferencia de un fallecimiento ocurrido fuera de un centro penal, una persona privada de libertad permanece bajo control directo de las autoridades.

Eso significa que el Estado tiene responsabilidad sobre aspectos como seguridad, atención médica, vigilancia y condiciones de internamiento.

Por esa razón, la autopsia no será el único elemento relevante.

Los investigadores también deberán reconstruir las horas previas a la muerte, establecer quién tuvo contacto con la interna, revisar las condiciones del módulo donde permanecía y determinar si existieron señales de alerta antes del hallazgo.

Los cuerpos de investigación ya iniciaron inspecciones en el área donde estaba recluida para recopilar evidencias.

Litza Alejandra Mancía Erazo tenía 29 años y cumplía una condena de cinco años. (FOTO: La Tribuna)
Litza Alejandra Mancía Erazo tenía 29 años y cumplía una condena de cinco años. (FOTO: La Tribuna)

La autopsia será clave

Medicina Forense deberá determinar científicamente la causa y manera de muerte. El análisis puede incluir lesiones externas e internas, enfermedades previas, presencia de sustancias y otros elementos que permitan establecer si se trató de una muerte natural, accidental, violenta o de otra naturaleza.

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Hasta que ese procedimiento concluya, cualquier versión sobre lo ocurrido sería especulativa. La familia de Mancía Erazo ha pedido celeridad y explicaciones sobre las circunstancias en que murió.

Más allá de identificar la causa médica, el expediente tendrá que establecer si la interna recibió atención oportuna, si había antecedentes de problemas de salud y si existió alguna situación de violencia dentro del centro.

También será importante determinar cuándo fue vista con vida por última vez y cuánto tiempo transcurrió hasta que se detectó su fallecimiento.

En caso de que la autopsia identifique lesiones o indicios de intervención de terceros, la investigación podría pasar de una indagación administrativa a una causa penal de mayor alcance.

La familia de la fallecida exige conocer qué ocurrió dentro del centro penal. (FOTO: La Prensa)
La familia de la fallecida exige conocer qué ocurrió dentro del centro penal. (FOTO: La Prensa)

El sistema penitenciario vuelve bajo escrutinio

La muerte ocurre mientras el sistema penitenciario hondureño permanece bajo intervención y enfrenta cuestionamientos históricos sobre seguridad, hacinamiento, atención médica y condiciones de reclusión.

En ese contexto, cada fallecimiento bajo custodia plantea no solo una investigación individual, sino también una exigencia de transparencia.

El objetivo será determinar si Litza Alejandra Mancía Erazo murió por una causa inevitable o si existió alguna falla que pudo prevenirse.

Hasta que la autopsia y las diligencias concluyan, la única certeza es que una mujer murió dentro de un establecimiento controlado por el Estado y su familia todavía espera saber por qué.

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