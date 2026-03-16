Teleshow

La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor Cortometraje de Ficción

Se trata del filme “Dos personas intercambiando saliva”, de origen francés, del que Kreimer es una de sus productoras. Sorpresivamente, el rubro terminó empatado con The Singers

Guardar
Las productoras Violeta Kreimer y
Las productoras Violeta Kreimer y Valentina Merli, ganadoras del Oscar al Mejor Corto de Ficción por el filme francés 'Two People Exchanging Saliva'.

En una de las sorpresas de la noche, el premio a Mejor Cortometraje de Ficción (Live Action) terminó en empate. El primer ganador anunciado fue The Singers, dirigido por Sam Davis. Adaptado de un relato de Ivan Turgenev, el corto transcurre en un bar de barrio donde un grupo de hombres busca redención y conexión emocional a través de un concurso de canto improvisado. La obra fue especialmente destacada por su humanidad y por haber sido filmada íntegramente en 35 mm con sonido directo.

El segundo ganador fue Two People Exchanging Saliva (en español, (Dos personas intercambiando saliva; en francés, Deux personnes échangeant de la salive), dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata. Ambientado en una París distópica, el cortometraje propone una sátira surrealista donde besarse es un crimen capital y la violencia física funciona como moneda de cambio social, una premisa provocadora que le dio un tono singular dentro de la categoría.

La argentina Violeta Kreimer (primera
La argentina Violeta Kreimer (primera desde la izquierda) no lo puede creer: "Dos personas intercambiando saliva", el corto francés del que es una de sus productoras, acaba de ganar el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción (Foto REUTERS/Mike Blake)

Así, la productora argentina Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y residente en París desde los 20 años, logró un Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción con la producción Deux personnes échangeant de la salive, un filme francés que, sin embargo, lleva un inconfundible sello latinoamericano por el arraigo de su creadora. El cortometraje, que ya ha recorrido 70 festivales internacionales y obtenido 20 premios.

En su paso por la edición 2025 del Festival de Clermont-Ferrand, considerado el encuentro de cortometrajes más relevante del mundo, la obra —titulada en español Dos personas intercambiando saliva— recibió el Premio del Público, una distinción que Kreimer describe como prueba tangible del impacto del filme tras proyectarse en salas repletas. “Fue la constatación de que teníamos un público más amplio del que pensábamos”, declaró Kreimer en alguna de las notas previas a la gala.

El recorrido internacional y la construcción del éxito

Kreimer accedió a París tras una formación inicial en el Liceo Francés y una posterior especialización en ciencias políticas, estudios que terminó en la capital francesa. Antes de abocarse de lleno al cine, trabajó once años en arte contemporáneo, primero en el ámbito fotográfico y luego dirigiendo el taller del artista Xavier Veilhan, representante francés en la Bienal de Venecia 2017. Tras esa experiencia fundó la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli, justo cuando comenzaba la pandemia de covid-19.

Las productoras Valentina Merli y
Las productoras Valentina Merli y Violeta Kreimer y la felicidad por la distinción de su corto "Dos personas intercambiando saliva"

El origen de Deux personnes échangeant de la salive no fue inmediato. El concepto se gestó durante el confinamiento: “El proyecto empezó siendo una serie que era al principio filmar dentro de las galerías cerradas... Cuando terminó el covid, quisimos seguir y comenzamos a filmar de noche. La serie existe y está online”, relató Kreimer. En ese proceso se sumaron el artista Alexandre Singh y la curadora Natalie Musteata, quienes desde hacía tiempo buscaban una oportunidad de colaboración. El acceso a espacios como las Galerías Lafayette se tradujo en una oportunidad única para desarrollar el germen del actual cortometraje.

La película introduce a los espectadores en un mundo distópico donde la gente paga con cachetazos y besarse se castiga con la muerte. El argumento sigue a una compradora compulsiva en una tienda de lujo que se enamora de una vendedora, enfrentando en esa sociedad las consecuencias de un afecto condenado.

Valentina Merli y Violeta Kreimer
Valentina Merli y Violeta Kreimer posan junto a parte del equipo del filme premiado "Dos personas intercambiando saliva"

El apoyo de figuras del cine mundial y la campaña por el Oscar

El impulso internacional del corto motivó el respaldo de figuras como Isabelle Huppert y Julianne Moore, que oficiaron como “madrinas” en la campaña para el Oscar. Según Kreimer, organizaron un evento en París donde invitaron a votantes de la Academia y a cineastas como Catherine Deneuve. “A Isabelle le encantó y tuvo luego un encuentro de media hora con los directores... Le propusimos ser madrina y con una generosidad absoluta aceptó. En el caso de Julianne Moore, vio el corto porque se lo mandó su agente y le mandó un mail a los directores para conocerse... le propusimos ser madrina y también aceptó”.

La aclamada actriz Julianne Moore
La aclamada actriz Julianne Moore fue una de las que se sumó a la producción del cortometraje ganador; así lo informó el prestigioso medio de Hollywood, Variety

El proceso de selección para los Oscars se caracteriza por su rigor. “Son 250 cortos calificados que entran en la plataforma inicial; cada votante debe haber visto 42 cortos para poder votar la lista preliminar de 15 postulantes. Luego, tienen que ver esos 15 para poder votar a los 5 nominados”, detalló la productora.

La experiencia personal de Kreimer y el regreso al país

La nominación adquiere para Kreimer un significado especial: “Lo que más me emocionó fue confirmar con este equipo que podíamos hacer un proyecto que trascendiera las fronteras, con tanto impacto y, en lo personal, ver la reacción de mi mamá y mis hijas, que saben que me dedico a la producción, pero que por primera vez puede sintetizarse en algo concreto que pueden entender”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Violeta KreimerOscar 2026Premios Oscar

Últimas Noticias

Gonzalo Valenzuela sobre su vínculo con Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale: “Estuve 10 años criándola”

El actor chileno habló de la especial relación que forjó con la hija mayor de la conductora, fruto de la relación que ella tuvo con Juan de Benedictis

Gonzalo Valenzuela sobre su vínculo

Topa habló de su éxito en Kidzapalooza y opinó sobre el posible arresto de Sabrina Carpenter: “Ella lo sabe”

El artista celebra su cuarto año consecutivo en el festival y habló con Teleshow sobre su show inspirado en canciones de Junior Express

Topa habló de su éxito

El álbum de fotos de Jimena Barón por la fiesta inolvidable de cumpleaños de su hijo Momo: “Triunfar es esto”

La cantante celebró los once años de su hijo con un festejo repleto de juegos, amigos y familia. La emotiva carta de orgullo maternal que compartió

El álbum de fotos de

El desgarrador recuerdo de Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez, con su padre argentino: “Tuvo una hemorragia cerebral”

En un emotivo episodio de un certamen culinario español, la participante habló entre lágrimas sobre la enfermedad y el fallecimiento de su papá, compartiendo detalles íntimos de los años que pasó cuidándolo en nuestro país mientras enfrentaba la adversidad

El desgarrador recuerdo de Ivana,

Las hijas de Wanda Nara viajaron a Rosario, se reunieron con su familia y asistieron al casamiento de Guido Icardi

Las pequeñas viajaron a Rosario acompañadas por su abuela, Nora Colosimo, para acompañar a su tío en una fiesta llena de emoción, donde compartieron momentos únicos con la familia paterna

Las hijas de Wanda Nara
DEPORTES
Con el anillo como protagonista,

Con el anillo como protagonista, la especial dedicatoria de Aryna Sabalenka a su prometido tras coronarse en Indian Wells

Empujó al técnico porque lo reemplazó e hizo un escándalo en el banco: la llamativa secuencia en la derrota del Milan

Buen centro de Kendry Páez y taco de Driussi: el gol con el que River Plate abrió el marcador frente a Sarmiento

“Ganadores y perdedores del GP de China”: el análisis que destacó a Colapinto tras lograr su primer punto con Alpine en la F1

Genaro Olivieri coronó una gran semana con el trofeo en el Challenger de Santiago

TELESHOW
Gonzalo Valenzuela sobre su vínculo

Gonzalo Valenzuela sobre su vínculo con Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale: “Estuve 10 años criándola”

Topa habló de su éxito en Kidzapalooza y opinó sobre el posible arresto de Sabrina Carpenter: “Ella lo sabe”

El álbum de fotos de Jimena Barón por la fiesta inolvidable de cumpleaños de su hijo Momo: “Triunfar es esto”

El desgarrador recuerdo de Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez, con su padre argentino: “Tuvo una hemorragia cerebral”

Las hijas de Wanda Nara viajaron a Rosario, se reunieron con su familia y asistieron al casamiento de Guido Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Macron exigió a Irán reabrir

Macron exigió a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y cesar los ataques en la región tras la muerte de un soldado francés

Trump advirtió que la cumbre con Xi Jinping podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El obispo Silvio Báez, desterrado por la dictadura de Ortega, calificó de “ciegos” a quienes creen que los sistemas políticos son eternos

El precio del petróleo abrió al alza y superó los USD 100 por barril ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

Terminar la dictadura de Cuba es la única opción para la libertad del pueblo y la seguridad de Estados Unidos