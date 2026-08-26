El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que el 94% de los habitantes de la isla vive en pobreza extrema

Alexis Mijan y su hijo, Bayron Miranda, doblan sábanas en la azotea de un edificio residencial al amanecer en La Habana Vieja, el 12 de agosto de 2026. Muchos cubanos duermen al aire libre durante las noches de verano buscando alivio ante las altas temperaturas y los frecuentes cortes de electricidad. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

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El 94% de los cubanos vive en pobreza extrema y solo el 3% aprueba la gestión del gobierno, según el IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a partir de 1,318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en las 15 provincias del país.

El resultado representó un salto de cinco puntos frente al 89% registrado en el estudio anterior, publicado en septiembre de 2025.

El umbral utilizado sigue el criterio del Banco Mundial: un ingreso diario inferior a USD 1.90 por persona. Con ese parámetro, un hogar de tres integrantes necesita al menos USD 171 al mes para no caer en esa condición.

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El 68% de los hogares encuestados declara ingresos por debajo de los 20,000 pesos cubanos mensuales, menos de la cuarta parte de esa cifra.

Una persona sin hogar yace en una calle de La Habana el 21 de julio de 2025. Los niveles de pobreza han aumentado drásticamente mientras el país caribeño afronta su peor crisis económica en tres décadas, caracterizada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, así como por apagones diarios. La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feito, dimitió el 21 de julio de 2025 tras afirmar que en la isla no hay "mendigos", sino personas "disfrazadas de mendigos". (Foto de Yamil LAGE / AFP)

La comida que no llega

El dato que más creció en un año es el del hambre. “Ocho de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar”, señala el informe, frente a siete de cada 10 en la medición anterior.

Entre los mayores de 61 años, la proporción trepa a nueve de cada 10. El 36% dejó de comer por falta de dinero; el 31%, por una combinación de escasez de alimentos y de dinero.

Se estima que la pobreza extrema en Cuba es del 94%. Foto: EFE

El 63% de los hogares tiene dificultades incluso para adquirir bienes esenciales. Otro 30% logra apenas cubrir lo básico. En conjunto, nueve de cada 10 familias viven en los márgenes de la supervivencia.

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Los apagones, el problema número uno

Los cortes de electricidad concentran la mayor preocupación ciudadana: el 70% los señala como su principal problema y la prioridad más urgente. Le siguen la crisis alimentaria (52%), el costo de vida (45%), la salud pública y el acceso a medicamentos (34%), los salarios (27%) y la inseguridad y la violencia (24%).

El contexto energético se agravó durante la primera mitad del año. El 14 de julio de 2026, Cuba sufrió el tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional en menos de dos semanas, según el informe del programa de monitoreo alimentario Food Monitor Program.

El país produce menos del 40% del combustible que necesita. Ante la falta simultánea de gas y electricidad, miles de familias recurren a carbón, leña y fogones improvisados en patios, balcones y calles.

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La escasez de combustible tiene un origen externo que el propio gobierno reconoció parcialmente.

Varias personas caminan por una calle iluminadas con linternas durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El 29 de enero de 2026, la administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva que estableció aranceles adicionales sobre bienes de cualquier país que suministrara petróleo a Cuba, lo que derivó en lo que analistas describieron como un bloqueo efectivo de suministros.

Las entregas venezolanas cayeron tras la ofensiva estadounidense contra ese país el 3 de enero, y los proveedores mexicanos también retrocedieron ante la presión de Washington.

El rechazo al gobierno y la desconfianza en sus medidas

La desaprobación de la gestión de Miguel Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero Cruz alcanzó el 95%, tres puntos más que el año anterior, y el 73% la califica de “muy negativa”.

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El 84% desconfía del paquete de 176 medidas económicas que el gobierno presentó en junio de 2026 y considera que no mejorarán la situación del país.

Yaxys Cires, director de Estrategia

Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Ramón Espinosa)

s del OCDH, señaló que “el pueblo es el que carga con el peso de la decadencia, en especial los ancianos y los enfermos crónicos”.

En la misma presentación, realizada en Buenos Aires, Cires apuntó una contradicción que el estudio documenta: “Mientras faltaban alimentos, medicinas, electricidad y viviendas dignas, sí aparecieron recursos para construir hoteles de lujo controlados por GAESA o hacer festivales culinarios internacionales”.

Represión paralela al colapso social

El deterioro económico no ocurrió en un vacío político. En el primer semestre de 2026, el OCDH documentó al menos 1,949 acciones represivas del régimen contra ciudadanos, entre ellas 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas. El 36.5% de esas acciones se dirigió contra mujeres.

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Los periodistas independientes fueron uno de los sectores más golpeados, con 91 casos registrados. Solo en junio, el mes en que los apagones detonaron protestas en toda la isla, el organismo contabilizó 299 acciones represivas. El OCDH atribuyó buena parte de esos arrestos a manifestaciones pacíficas contra los cortes de luz y la escasez de alimentos.

Un hombre recoge basura en una calle de La Habana el 21 de julio de 2025. Los niveles de pobreza han aumentado drásticamente mientras el país caribeño se enfrenta a su peor crisis económica en tres décadas, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y combustible, así como por apagones diarios. La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feito, dimitió el 21 de julio de 2025 tras afirmar que en la isla no hay "mendigos", sino personas "disfrazadas de mendigos". (Foto de Yamil LAGE / AFP)

Vivienda, infraestructura y perspectivas de cambio

El 95% de los encuestados califica como regular o malo el estado general de la infraestructura del país. La red eléctrica es la peor evaluada, con un 95% de valoración negativa. Le siguen la recogida de basura (87%), los servicios de internet y telefonía (86%), los acueductos y el alcantarillado (84%), los hospitales (82%) y las carreteras (80%).

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En materia de vivienda, el 25% de las casas necesita reparación urgente, el 7% está en peligro de derrumbe y solo el 18% se encuentra en buen estado. El 4% de los encuestados vive en albergues o campamentos provisionales y el 2%, en la calle.

Pese al cuadro, el 50% de los cubanos cree que en los próximos seis meses podría producirse un cambio favorable. El 76% desea transformaciones tanto políticas como económicas, mientras que apenas el 7% menciona la eliminación del embargo estadounidense como prioridad.

Los resultados del estudio serán presentados y debatidos en un foro que se celebrará el 7 de septiembre en Madrid.