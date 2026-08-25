El regreso de Popstars lideró el prime time de la TV: cómo fue el rating de la noche

La cantante y jurado del reality brindó un momento a pura emoción para las chicas que se presentaron al casting (Video: Popstars/ Telefe)

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El estreno de Popstars en la pantalla de Telefe trajo un aire renovado para el canal. En la búsqueda de mantener los buenos números de rating, el debut del reality logró fortalecer la performance en una franja competitiva. La apuesta por formatos de talento y entretenimiento busca recuperar parte del público disperso, en un agosto que comenzó con cifras bajas para los canales tradicionales.

El ciclo de talentos de canto, conducido por Nico Vázquez, inició con las imágenes de la selección masiva: el casting digital reunió a tres mil jóvenes en el estadio Mary Terán de Weiss, en la Ciudad de Buenos Aires. El jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor Charlie García, sumó la participación de Martín Cirio como coach espiritual, junto a la directora vocal Vir Módica y el productor musical Fernando López Rossi. El objetivo: encontrar la próxima banda pop nacional, evaluando talento y carisma en un proceso exigente que podría cambiar la vida de las participantes seleccionadas.

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La emisión inicial mostró cómo las aspirantes se enfrentaron al jurado, desplegando su voz y personalidad en audiciones breves. El segmento central del programa presentó la preselección, durante la cual el staff acompañó y asistió a las candidatas. Esta combinación de show y realidad supuso un atractivo inmediato para la audiencia.

Popstars debutó con participantes que cautivaron al público y al jurado en la primera noche del reality de canto

Pasadas las 22, el rating del estreno se consolidó en 11,3 puntos, con un pico máximo de 11,9, cifra que constituyó el valor más alto de toda la noche en la televisión abierta. Este resultado posicionó a Popstars como el líder indiscutido de la franja, por encima de los ciclos de la competencia.

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El prime time presentó una fuerte rivalidad. En El Trece, Es mi sueño abrió la noche a las 21 con una gala que incluyó la participación de celebridades como Yayo Guridi, Michelle Massón, Miguel Ángel Rodríguez, Lizard, Martín Souto, Leticia Bredice, Iván Ramírez y la reaparición de Ailén Peralta, quien estuviera en la edición anterior como una partcipante más, y ahora en su rol de famosa. El programa arrancó con un piso de 6,3 puntos, ubicándose en segundo lugar en la franja.

La dinámica del ciclo exige que cada famoso cante junto a concursantes anónimos, buscando obtener tres luces verdes que les permitan avanzar. Si la dupla lo logra, el participante desconocido sigue en competencia; si no, queda eliminado. El formato, que reemplaza la competencia individual por la de parejas, sumó tensión y expectativa durante la transmisión.

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Es mi sueño se consolida como el tercer programa más visto del día

El interés se sostuvo gracias a la participación activa de figuras reconocidas y a la sorpresa de ver a una finalista de la primera temporada regresar con un nuevo estatus.

Mientras tanto, otros ciclos buscaron hacerse un lugar en el encendido nocturno. El cuarto programa de Kaczka alcanzó un pico de 7,5 puntos, suficiente para asegurarse el segundo puesto en su segmento horario. LAM se ubicó tercero con 4,4 y Bendita quedó en cuarto lugar con 3,8.

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Más tarde, la competencia se diversificó en las señales secundarias. BTV, con Beto Casella, llegó a picos de 2,7, mientras que Bienvenidos a ganar con Hernán Drago alcanzó 1,7. Ambas propuestas disputaron el tercer peldaño en la franja tardía, reflejando la fragmentación de audiencias y la búsqueda de formatos alternativos.

La definición de la salida de Tamara Paganini o Sol Abraham fue uno de los momentos más vistos de Gran Hermano en la noche del lunes

La noche televisiva continuó con la esperada gala de eliminación de Gran Hermano, que comenzó a las 22.40 en Telefe, heredando un piso de 10,1 puntos de Popstars. El reality, conducido por Santiago del Moro, enfrentó en la placa a Solange Abraham, Mariela Prieto, Pincoya Galvarini, Yipio Pintos, Tamara Paganini y Luana Fernández, todas nominadas por el voto de sus compañeros.

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La eliminación se resolvió en función del porcentaje de votos obtenidos por cada participante: Luana fue la primera en abandonar la placa con solo 0,1%, seguida por Mariela (0,3%), Pincoya (0,7%) y Yipio (1,3%). Finalmente, Solange y Tamara quedaron en la definición, y con el 51,1 % de los votos, “la India” fue eliminada de la casa. El programa alcanzó una marca máxima de 11 puntos, confirmando el interés sostenido por este tipo de formatos.

Por su parte, Mario Pergolini al mando de Otro Día Perdido se mantuvo como segunda opción con un pico de 7 puntos, recibiendo como invitado central a Palito Ortega.

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El resto de la noche, los programas Pasó en América (1,5 puntos) y TL9 Denuncia (1,3) ocuparon los terceros y cuartos puestos respectivamente, completando el mapa nocturno de la televisión abierta y delineando las preferencias de un público que busca variedad y propuestas renovadas.