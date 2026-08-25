Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral inscribe a 184 medios para la propaganda de las elecciones de 2027

El padrón presentado ante partidos políticos reúne a 134 empresas y, aunque el trámite cerró el 15 de agosto de 2026, la Unidad de Medios aún revisa expedientes y puede ajustar el total

Una consola de sonido, micrófono, monitor, computadora portátil, teléfono móvil, cámara de video y la bandera de Guatemala.
Equipos de radio, televisión y medios digitales representan las plataformas autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2027 en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que 184 medios de comunicación quedaron inscritos para participar en la difusión de propaganda de las Elecciones Generales de 2027, un registro que reúne a 134 empresas y que, según lo expuesto el martes 25 de agosto ante representantes de partidos políticos, ampliará las opciones de pauta disponibles para las organizaciones políticas durante la campaña.

El período de inscripción cerró el 15 de agosto de 2026. Aun así, el número final todavía puede cambiar porque la unidad encargada del control de expedientes sigue revisando y depurando la documentación presentada por las empresas inscritas.

PUBLICIDAD

Del total reportado, 54 registros corresponden a medios de televisión, entre canales abiertos y sistemas de cable. Otros 48 pertenecen a empresas de radio, un grupo en el que una sola razón social puede operar varias emisoras bajo un mismo registro.

El resto de las inscripciones abarca medios escritos y otros servicios contemplados en el reporte presentado por el ente electoral. La información fue divulgada durante la reunión mensual que el TSE mantiene con representantes de organizaciones políticas.

Un hombre habla en un podio junto a banderas, mientras seis personas se sientan tras un estrado con el emblema electoral de Guatemala
Integrantes de la octava magistratura del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala encabezan una conferencia ante los asistentes reunidos en un salón. (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

El registro define qué medios podrán poner a disposición tiempos y espacios de campaña

El magistrado electoral Mario Velásquez explicó que la ley no faculta al Tribunal Supremo Electoral para escoger los tiempos y espacios que se utilizarán en campaña. Esa decisión corresponde a cada organización política, que podrá seleccionar los medios según su propia estrategia electoral.

PUBLICIDAD

Velásquez lo planteó de forma directa al explicar el alcance del registro: “No es el Tribunal Supremo Electoral el que elige estos tiempos y espacios, sino que es cada organización quien tiene la oportunidad de poder elegir estos tiempos y espacios de conformidad con su estrategia política”.

El magistrado también destacó que el volumen de inscripciones abre un margen más amplio para la difusión electoral. En sus palabras, la cifra de registros les genera satisfacción porque “van a tener más opciones las organizaciones políticas de poderse anunciar durante la campaña electoral”.

Ese es el dato central del reporte: el padrón de medios no distribuye publicidad ni asigna franjas de manera automática, sino que habilita una oferta de espacios disponibles para que los partidos decidan dónde anunciarse cuando arranque formalmente la campaña de 2027.

Pantalla con infografía sobre medios de comunicación en Guatemala, gráficos circulares y cifras, junto a la bandera nacional
Un informe oficial en Guatemala detalla la existencia de 184 registros de medios de comunicación y 134 empresas registradas, divididos en televisión, radio, escritos y alternativos. (Cortesía)

La Unidad de Medios todavía depura expedientes y supervisa propaganda y encuestas

Velásquez advirtió que el listado no debe considerarse inamovible. Según indicó, la Unidad de Medios continúa con la depuración de expedientes, de modo que la cifra de inscripciones podría variar antes del inicio oficial de la campaña.

La revisión forma parte del trabajo de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, el órgano del TSE encargado de controlar, monitorear y regular la propaganda electoral y las expresiones de organizaciones políticas tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Entre sus funciones figura el monitoreo de pauta publicitaria, espacios informativos y cuentas en plataformas digitales para detectar posibles casos de campaña anticipada. También administra el registro de empresas de radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales autorizadas para difundir propaganda oficial durante los procesos electorales.

La misma dependencia regula y supervisa la realización y publicación de encuestas y sondeos de opinión pública vinculados a elecciones. Además, recopila y documenta expedientes sobre posibles infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para trasladarlos a la Inspectoría General.

El reporte presentado el 25 de agosto muestra, en ese marco, el estado del registro de medios con miras a los comicios de 2027. La cifra de 184 registros asociados a 134 empresas ofrece una fotografía preliminar del universo de canales, radios, medios escritos y otros servicios que podrán servir de soporte para la propaganda electoral autorizada.

La precisión sobre las radios fue uno de los puntos remarcados por Velásquez. El magistrado señaló que los 48 registros no equivalen necesariamente a 48 emisoras individuales, ya que varias empresas poseen distintas frecuencias o estaciones amparadas bajo una misma inscripción empresarial.

Con ese esquema, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que ya existe una base de medios con inscripción vigente para el próximo proceso. El cierre administrativo ocurrió el 15 de agosto de 2026 y la depuración en curso definirá si ese universo se mantiene o si registra ajustes antes del arranque oficial de la campaña para las Elecciones Generales de 2027.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloTSE de Guatemalaelecciones 2027 en Guatemalamedios de comunicación 2027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador activa alerta roja nacional por sequía meteorológica y agrícola

La medida pone en marcha vigilancia, coordinación y apoyo a comunidades vulnerables ante el déficit hídrico, el calor extremo y la influencia de El Niño durante la transición hacia la época seca

El Salvador activa alerta roja nacional por sequía meteorológica y agrícola

«Si tomo una decisión, la mato a ella»: Exmilitar comete feminicidio y se suicida en República Dominicana

Dos adolescentes de 14 y 16 años quedaron en la orfandad la mañana de este martes tras una tragedia familiar en el sector Hainamosa, donde su padre, el militar retirado Jesús Jáquez, ultimó a su madre, Ramonita Aquino, y luego se suicidó con su arma de reglamento

«Si tomo una decisión, la mato a ella»: Exmilitar comete feminicidio y se suicida en República Dominicana

Aumentan los casos de chikungunya, dengue, leptospirosis e influenza en Nicaragua

El Ministerio de Salud compartió a la prensa nacional las cifras más recientes, que muestran menos casos de neumonía y malaria y un alza en chikungunya, dengue e influenza durante la semana epidemiológica finalizada el 22 de agosto

Aumentan los casos de chikungunya, dengue, leptospirosis e influenza en Nicaragua

Qué países de Centroamérica podrán ver de principio a fin el eclipse lunar parcial del jueves 27 de agosto

La región tendrá una ventaja poco común, con un recorrido completo y horarios coordinados que cambian solo en un territorio

Qué países de Centroamérica podrán ver de principio a fin el eclipse lunar parcial del jueves 27 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presenta el sistema preliminar de datos SIP 245 para reemplazar al TREP en 2027

La autoridad electoral divulgó el nuevo mecanismo de resultados provisionales tras las objeciones al esquema aplicado en 2023 y la pesquisa por la adquisición del programa previo, con el objetivo de recuperar credibilidad institucional

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presenta el sistema preliminar de datos SIP 245 para reemplazar al TREP en 2027

TECNO

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

SpaceX invertirá USD 100.000 millones en un puerto espacial en Luisiana para multiplicar sus lanzamientos y crear miles de empleos

1 de cada 3 colombianos guarda contraseñas y datos bancarios en su celular

Quién es Demis Hassabis, el hombre detrás de la IA de Google que quiere construir una inteligencia superior a la humana

Estas cámaras para cuidar la casa no necesitan estar conectadas a una red wifi y siguen grabando

ENTRETENIMIENTO

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

Hollywood rinde homenaje a Dolly Parton tras su muerte a los 80 años

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más

MUNDO

La razón detrás del cambio en el comportamiento estacional de los osos negros y qué hacer cuando se acercan a zonas habitadas

La razón detrás del cambio en el comportamiento estacional de los osos negros y qué hacer cuando se acercan a zonas habitadas

Chile evalúa autorizar la caza selectiva del lobo marino ante un aumento de conflictos con pescadores en el sur

Mazos, hachas y explosivos: alertan sobre el aumento de la violencia en los robos a los museos de Europa

Transmisiones ilegales en Rusia: dos ligas de fútbol de Reino Unido se unen para enfrentar a una plataforma de streaming

El tumor había vuelto y estaba destruyendo el hueso, pero los veterinarios tenían un plan sin precedentes: la historia de la pitón Jodie Foster