El Tribunal Supremo Electoral inscribe a 184 medios para la propaganda de las elecciones de 2027

Equipos de radio, televisión y medios digitales representan las plataformas autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2027 en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que 184 medios de comunicación quedaron inscritos para participar en la difusión de propaganda de las Elecciones Generales de 2027, un registro que reúne a 134 empresas y que, según lo expuesto el martes 25 de agosto ante representantes de partidos políticos, ampliará las opciones de pauta disponibles para las organizaciones políticas durante la campaña.

El período de inscripción cerró el 15 de agosto de 2026. Aun así, el número final todavía puede cambiar porque la unidad encargada del control de expedientes sigue revisando y depurando la documentación presentada por las empresas inscritas.

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Del total reportado, 54 registros corresponden a medios de televisión, entre canales abiertos y sistemas de cable. Otros 48 pertenecen a empresas de radio, un grupo en el que una sola razón social puede operar varias emisoras bajo un mismo registro.

El resto de las inscripciones abarca medios escritos y otros servicios contemplados en el reporte presentado por el ente electoral. La información fue divulgada durante la reunión mensual que el TSE mantiene con representantes de organizaciones políticas.

Integrantes de la octava magistratura del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala encabezan una conferencia ante los asistentes reunidos en un salón. (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

El registro define qué medios podrán poner a disposición tiempos y espacios de campaña

El magistrado electoral Mario Velásquez explicó que la ley no faculta al Tribunal Supremo Electoral para escoger los tiempos y espacios que se utilizarán en campaña. Esa decisión corresponde a cada organización política, que podrá seleccionar los medios según su propia estrategia electoral.

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Velásquez lo planteó de forma directa al explicar el alcance del registro: “No es el Tribunal Supremo Electoral el que elige estos tiempos y espacios, sino que es cada organización quien tiene la oportunidad de poder elegir estos tiempos y espacios de conformidad con su estrategia política”.

El magistrado también destacó que el volumen de inscripciones abre un margen más amplio para la difusión electoral. En sus palabras, la cifra de registros les genera satisfacción porque “van a tener más opciones las organizaciones políticas de poderse anunciar durante la campaña electoral”.

Ese es el dato central del reporte: el padrón de medios no distribuye publicidad ni asigna franjas de manera automática, sino que habilita una oferta de espacios disponibles para que los partidos decidan dónde anunciarse cuando arranque formalmente la campaña de 2027.

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Un informe oficial en Guatemala detalla la existencia de 184 registros de medios de comunicación y 134 empresas registradas, divididos en televisión, radio, escritos y alternativos. (Cortesía)

La Unidad de Medios todavía depura expedientes y supervisa propaganda y encuestas

Velásquez advirtió que el listado no debe considerarse inamovible. Según indicó, la Unidad de Medios continúa con la depuración de expedientes, de modo que la cifra de inscripciones podría variar antes del inicio oficial de la campaña.

La revisión forma parte del trabajo de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, el órgano del TSE encargado de controlar, monitorear y regular la propaganda electoral y las expresiones de organizaciones políticas tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Entre sus funciones figura el monitoreo de pauta publicitaria, espacios informativos y cuentas en plataformas digitales para detectar posibles casos de campaña anticipada. También administra el registro de empresas de radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales autorizadas para difundir propaganda oficial durante los procesos electorales.

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La misma dependencia regula y supervisa la realización y publicación de encuestas y sondeos de opinión pública vinculados a elecciones. Además, recopila y documenta expedientes sobre posibles infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para trasladarlos a la Inspectoría General.

El reporte presentado el 25 de agosto muestra, en ese marco, el estado del registro de medios con miras a los comicios de 2027. La cifra de 184 registros asociados a 134 empresas ofrece una fotografía preliminar del universo de canales, radios, medios escritos y otros servicios que podrán servir de soporte para la propaganda electoral autorizada.

La precisión sobre las radios fue uno de los puntos remarcados por Velásquez. El magistrado señaló que los 48 registros no equivalen necesariamente a 48 emisoras individuales, ya que varias empresas poseen distintas frecuencias o estaciones amparadas bajo una misma inscripción empresarial.

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Con ese esquema, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que ya existe una base de medios con inscripción vigente para el próximo proceso. El cierre administrativo ocurrió el 15 de agosto de 2026 y la depuración en curso definirá si ese universo se mantiene o si registra ajustes antes del arranque oficial de la campaña para las Elecciones Generales de 2027.