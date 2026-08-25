Koriun no fue el final: otro esquema de inversión revive el temor a las estafas piramidales en Honduras

Después de Koriun aparece HLV: las señales de alerta que vuelven a repetirse en Honduras. (FOTO: Infobae)

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Honduras todavía no termina de cerrar el capítulo de Koriun Inversiones y un nuevo nombre comenzó a provocar temor entre ciudadanos que entregaron sus ahorros con la expectativa de multiplicarlos rápidamente: HLV.

La plataforma, vinculada públicamente con Horizonline Investment Group, operaba principalmente de manera digital y llegó a tener presencia en zonas como Gracias, Lempira, y La Entrada, Copán. Ahora, varias personas aseguran que ya no pueden ingresar a la aplicación ni retirar el dinero colocado.

Uno de sus representantes en Gracias, Josué Portillo, acudió al Ministerio Público denunciando estafa y amenazas. Según su relato, algunas víctimas reportan pérdidas individuales de entre L50,000 y más de L200,000.

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Portillo también aseguró que él mismo fue captado por la organización y que comenzó a trabajar con ella en marzo de 2026.

La dimensión real del caso todavía deberá ser determinada por las autoridades. Una afirmación sobre hasta un millón de afectados no cuenta por ahora con confirmación oficial.

El Ministerio Público determinó que Koriun funcionaba bajo un esquema Ponzi basado en el ingreso constante de nuevos aportantes. (FOTO: La Prensa)

La advertencia llegó después de Koriun

El mismo 24 de agosto, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió una nueva alerta general ante la “proliferación” de posibles esquemas fraudulentos.

El organismo pidió desconfiar de plataformas que prometen ganancias rápidas, solicitan depósitos o membresías, operan mediante redes sociales o aplicaciones y no identifican claramente quiénes están detrás.

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También recordó que el dinero entregado a personas o entidades no autorizadas no cuenta con protección legal ni supervisión de la CNBS.

La CNBS volvió a advertir sobre esquemas que prometen ganancias rápidas sin contar con autorización para captar recursos. (FOTO: CNBS)

El esquema que llegó a captar a 35.000 personas

Koriun creció prometiendo retornos del 5% semanal, equivalentes a aproximadamente un 20% mensual.

El Ministerio Público estableció que durante 2024 recibió más de L86,9 millones provenientes de alrededor de 35.000 inversionistas, pese a que no tenía autorización de la CNBS para captar recursos del público.

Su crecimiento estuvo impulsado por redes sociales, especialmente TikTok, y se extendió a por lo menos siete departamentos.

La CNBS había advertido desde el 17 de febrero de 2025 que Koriun no estaba bajo su supervisión y que el dinero entregado a la empresa tampoco estaba protegido por el Fondo de Seguro de Depósitos.

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Dos meses después llegó la intervención.

El 23 y 24 de abril, fiscales y agentes aseguraron oficinas, cuentas y propiedades. En diferentes sedes y viviendas fueron encontrados L358.721.490 en efectivo, almacenados incluso en cajas y bolsas plásticas.

El Ministerio Público sostuvo que Koriun funcionaba bajo un esquema Ponzi, en el que las ganancias prometidas a antiguos aportantes dependían del ingreso de dinero de nuevos participantes.

Durante la intervención de Koriun fueron contabilizados más de L358 millones en efectivo en distintas sedes y propiedades. (FOTO: La Prensa)

¿Por qué estos esquemas siguen funcionando?

La lógica se repite porque también se repiten los incentivos. Un rendimiento extraordinariamente alto resulta atractivo para personas con ahorros limitados, desempleados, trabajadores que reciben prestaciones o familias que buscan ingresos adicionales.

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Los primeros participantes incluso pueden recibir pagos, fortaleciendo la idea de que el sistema funciona. Ellos mismos recomiendan la inversión a familiares y amigos.

Koriun ofrecía rendimientos del 5% semanal y llegó a captar a alrededor de 35.000 inversionistas, según el Ministerio Público. (FOTO: La Prensa)

El problema aparece cuando el ingreso de nuevos aportantes disminuye. Sin una actividad económica real capaz de producir las ganancias prometidas, el sistema necesita constantemente dinero fresco.

Cuando esa cadena se rompe, comienzan los retrasos, restricciones para retirar fondos y finalmente el colapso.

Cuatro señales que vuelven a aparecer

La nueva advertencia de la CNBS prácticamente describe el patrón que ya dejó Koriun: rentabilidades extraordinarias, depósitos anticipados, operación por plataformas digitales y ausencia de autorización para captar dinero.

HLV difundía en sus redes sociales anuncios en los que afirmaba operar desde 2008 y promocionaba supuestas oportunidades de trabajo como parte de su estrategia para atraer nuevos usuarios.

Eso no significa que toda plataforma que ofrezca inversiones sea automáticamente fraudulenta. Tampoco permite concluir, antes de una investigación judicial, que HLV haya cometido los mismos delitos atribuidos a Koriun.

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Las denuncias contra HLV revivieron en Honduras el recuerdo del escándalo de Koriun Inversiones. (FOTO: La Tribuna)

Pero la repetición vuelve a plantear una pregunta incómoda.

Después de uno de los mayores escándalos financieros recientes del país, ¿por qué miles de hondureños continúan encontrando ofertas similares antes que mecanismos accesibles para verificar si su dinero realmente está seguro?

Koriun dejó una lección costosa. HLV determinará ahora si Honduras aprendió de ella a tiempo.