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La nueva era de Thomas Christiansen con Panamá comenzará con un histórico duelo en India

El conjunto centroamericano volverá a competir el 26 de septiembre antes de participar en un cuadrangular internacional organizado en Japón

India será el primer rival de Panamá durante la etapa posterior a la Copa del Mundo, en un amistoso programado para el 26 de septiembre. Tomado de Fepafut
India será el primer rival de Panamá durante la etapa posterior a la Copa del Mundo, en un amistoso programado para el 26 de septiembre. Tomado de Fepafut
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La selección de Panamá regresará a la cancha el próximo 26 de septiembre frente a India, en el primero de tres compromisos internacionales programados durante la fecha FIFA conjunta de septiembre y octubre.

El amistoso se disputará en territorio indio, aunque todavía falta definir la ciudad y el estadio que recibirán el encuentro.

El partido tendrá un significado especial porque será la primera presentación del combinado mayor después del Mundial de 2026 y el comienzo formal de otro ciclo bajo la dirección de Thomas Christiansen.

El entrenador continuará al frente del equipo con la mirada puesta en la clasificación para la Copa del Mundo de 2030.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó en julio la renovación del contrato de Christiansen por cuatro años, después de evaluar su gestión y los resultados obtenidos durante su primer período.

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Thomas Christiansen iniciará un nuevo ciclo al frente de Panamá, con un contrato que se extenderá hasta el proceso clasificatorio para el Mundial de 2030. REUTERS/Dylan Martinez
Thomas Christiansen iniciará un nuevo ciclo al frente de Panamá, con un contrato que se extenderá hasta el proceso clasificatorio para el Mundial de 2030. REUTERS/Dylan Martinez

El nuevo acuerdo comenzó a regir el 1 de agosto y comprende todo el próximo proceso clasificatorio de la Concacaf hacia la cita mundialista.

Christiansen dirige a Panamá desde agosto de 2020 y durante su gestión llevó al equipo a la final de la Copa Oro de 2023, alcanzó el cuarto puesto en la Liga de Naciones y consiguió la clasificación al Mundial de 2026.

Ahora comenzará una etapa enfocada en renovar posiciones sin desmantelar la base competitiva construida durante seis años.

El encuentro también será inédito, debido a que Panamá e India nunca se han enfrentado en categoría absoluta. La diferencia inicial aparece en el escalafón internacional: el equipo centroamericano ocupa la posición 44, mientras los denominados Tigres Azules se encuentran en el puesto 138 de la clasificación de la FIFA, según la última actualización.

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India atraviesa un proceso de reconstrucción después de haber vivido uno de sus mejores períodos recientes durante 2023. Ese año conquistó el Torneo de Tres Naciones, levantó la Copa Intercontinental organizada por su federación y ganó el Campeonato de la Federación de Fútbol del Sur de Asia, conocido como SAFF, tras superar a Kuwait en la final.

La selección india, conocida como los Tigres Azules, ocupa el puesto 138 del ranking de la FIFA, frente a la posición 44 del combinado panameño. EFE
La selección india, conocida como los Tigres Azules, ocupa el puesto 138 del ranking de la FIFA, frente a la posición 44 del combinado panameño. EFE

El título regional fue el noveno conseguido por India desde 1993 y confirmó su dominio histórico dentro del fútbol del sur asiático. Sin embargo, el impulso no se trasladó a las competencias continentales: el equipo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Asiática de 2024 sin sumar puntos ni marcar goles.

Su rendimiento tampoco mejoró durante las eliminatorias posteriores. India no avanzó a la ronda decisiva rumbo al Mundial de 2026 y luego quedó fuera de la carrera hacia la Copa Asiática de 2027, al finalizar último en su grupo con dos puntos. Esa irregularidad explica su descenso reciente hasta los últimos lugares del ranking mundial.

Pese a ese panorama, el seleccionado asiático prepara una ventana internacional de gran exposición. Después de recibir a Panamá, los Tigres Azules enfrentarán a Brasil el 3 de octubre en Calcuta, un encuentro histórico porque será la primera presentación de la selección brasileña absoluta en India.

Para Panamá, la visita a India será apenas la primera escala de una gira más extensa. La delegación viajará posteriormente a Japón para intervenir en un torneo de cuatro selecciones, donde se medirá el 1 de octubre con Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama. La otra semifinal enfrentará a Japón y Ecuador.

Jugadores de fútbol celebran en un estadio. Detrás, una enorme bandera de Panamá con el cuadro azul abajo a la izquierda ondea mientras cae confeti.
Los tres amistosos permitirán al cuerpo técnico evaluar nuevas opciones antes de los cuartos de final de la Liga de Naciones, programados para noviembre. (Fepafut) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ganadores disputarán la final el 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio, mientras los derrotados jugarán por el tercer puesto. Los tres compromisos permitirán a Christiansen probar variantes y comenzar la transición posterior al Mundial, antes de regresar a los partidos oficiales de la Concacaf.

El siguiente desafío competitivo llegará en noviembre, cuando Panamá dispute los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027 mediante una serie de ida y vuelta. Además de perseguir un lugar en el Final Four, el seleccionado buscará asegurar su clasificación para la Copa Oro de 2027, el primer objetivo del nuevo ciclo.

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